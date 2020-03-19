此内容发布于2020年3月19日 下午3:30

新冠病毒直至2019年3月19日，已经蔓延到173个国家中。 (Copyright 2020 The Associated Press. All Rights Reserved.)

联合国秘书长向全球发布的讲话：我们正处于2019冠状病毒引起的巨变之中。许多人感到焦虑、担心和困惑。这是绝对自然的现象。我们正面临着前所未有的公共卫生危机。

视角与观点 安东尼奥·古特雷斯 作者：安东尼奥·古特雷斯，联合国秘书长

同时，病毒在传播，危险在增加，我们的卫生系统、经济和日常生活正在受到严峻考验。

最脆弱的人群是受影响最大的人群，尤其是我们的老年人和患有基础疾病的人，那些无法获得可靠医疗保健的人，还有穷人或生活在边缘的人。



病毒大流行与经济放缓产生的社会和经济后果，将在未来几个月影响我们中间的大多数民众。

但是，病毒的传播终将达到峰值。我们的经济终将复苏。

而在眼下，我们必须共同行动，守望相助，减缓病毒的传播。

我们应谨慎行事，避免恐慌。我们应相信科学，拒绝污名化。我们应尊重事实，而不屈服于恐惧。

虽然已经宣布病毒传播为大流行，但依然可防可控。我们可以减缓传播，防止感染，挽救生命。但我们必须采取前所未有的个人、国家和国际行动。

我们必须向这一病毒宣战。

这意味着各国有责任加快步伐，加大步伐，扩大病毒防控的规模。

怎么做呢？要实施有效的遏制战略。

要启动和增强应急系统。

要大幅加强检测能力和患者护理。

要确保医院做好准备，有足够的空间、物资和医务人员。

要研发挽救生命的医疗手段。

我们每个人都有责任。

我们要遵循医疗建议，采取卫生部门提出的简单、实用的步骤。

这一病毒不仅是公共卫生危机，它还在感染全球经济。

世界卫生组织 总部设在日内瓦的世界卫生组织(世卫组织)起着指导和协调联合国系统内国际卫生的重要作用。 世卫组织正在持续监测和应对新冠病毒的疫情，提供有关COVID-19的每日全球更新，让人们知道每天新冠病毒的传播情况以及如何影响全世界人民的生活。 世卫组织还派出了专家小组帮助各国应对危机。 世卫组织总干事特德罗斯·阿丹诺姆·格布雷耶苏斯呼吁各国采取综合措施应对大流行病，并尽可能地隔离，测试和追踪病例。 截止到3月19日，已经全世界已有超过20万例冠状病毒病例，其中在中国有8万多例，死亡8925人。 据路透社报道，世界其他国家的病例和死亡人数已超过暴发国-中国。 信息框结尾

金融市场受到了不确定性的沉重打击。

全球供应链已经中断。

投资和消费需求大幅下降，全球经济衰退的风险真实且不断上升。

联合国经济学家估计，这一病毒今年可能会给全球经济造成至少1万亿美元的损失，甚至更多。

没有一个国家能够单独行动。

各国政府比以往任何时候都需要通力合作振兴经济，扩大公共投资，促进贸易，并确保向受病毒影响最严重或更容易受到负面经济影响的群体和社区，包括护理负担过重的妇女提供定向支持。

病毒大流行以实实在在的方式提醒我们人类大家庭在本质上的相互依存。

防止2019冠状病毒进一步扩散是我们全人类的共同责任。

联合国--包括世界卫生组织--已经全面动员起来。

作为人类大家庭的一员，我们与各国政府全天候合作，提供国际指导，帮助各国应对病毒这一威胁。

我们共同应对，我们一定会共克时艰。

安东尼奥·古特雷斯是联合国秘书长

本文仅代表作者个人观点，并不代表瑞士资讯swissinfo.ch的观点。

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