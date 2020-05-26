此内容发布于2020年5月26日 下午2:00

瑞士西南部阿罗拉(Arolla)的蓝湖 (Keystone)

瑞士旅游业对下个月重新开放(多语)外部链接与法国、德国和奥地利三国边境表示了赞赏。该行业相信，一旦2019年冠状病毒病疫情逐渐平息，清洁整齐的声誉可以成为瑞士的一个卖点。

“平时似乎不那么迷人的东西到了危机时期却能成为一大加分项，”瑞士旅游局外部链接副局长乌尔斯·艾贝哈德(Urs Eberhard)在5月21日接受Keystone-ATS通讯社采访时说道。

+ 移民钟爱瑞士的安全，却不爱这里的百姓

当被问及游客是否需要在瑞士酒店中佩戴口罩时，艾贝哈德表示，瑞士具有针对酒店、餐馆和旅游客运的“非常强效”的新冠病毒防护概念，该组织计划将之公布在自己的网站上，以告知游客并“创造信任度”。

艾贝哈德称，重要一点是瑞士及其邻国现在能就防护措施进行合作。他同时欢迎5月20日欧盟委员会对申根国家外部链接重新开放内部边境做出的建议。他将其视作向旅游业发出的“信号”。

不会打折

尽管如此，他承认外国游客重返瑞士可能需要时日。

“最初阶段我们尤其需要依赖国内客户。大家不能低估的事实就是，危机时期人们需要把自己藏匿起来，”艾贝哈德解释道，“因此许多人将会在本国度过假期。”

但人们“迟早”会感到旅行的需要，所以外国游客应会“在中期内”重返瑞士。

在艾贝哈德看来，目前难以确定非欧盟游客何时会再来瑞士度假。“首先需要重新开放申根区的外部边境。”

但他指出，有一点很肯定：瑞士“不会在价格上搞打折促销”。

“恰恰相反，我们可能利用这一新开端来说服大家在瑞士多待一段时间。这也能提高增值，”他表示。



Keystone-SDA/ts

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