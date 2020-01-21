瑞士各地共有8個醫院提供棄嬰窗口。 (Keystone / Peter Schneider)

2020年新年伊始，瑞士就發生了一件事震撼人心的事，廢品回收站發現了一個幾乎被凍僵的新生兒，而瑞士各地有若干棄嬰窗(棄嬰箱)，為無助的母親提供可能，把新生兒丟棄在一個安全溫暖的地方。



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1月初，整個瑞士被震驚：一位路人在伯恩廢品回收站發現了一名棄嬰。這個女嬰幾乎被凍僵，奄奄一息，棄嬰的媽媽很快被警察找到，她交待自己特意將孩子放在一個常常有人路過的地方，希望盡快被人發現。



如果這件事發生在其他國家還有情可原，可是不應該發生在瑞士，因為瑞士多家醫院都為面臨困境的母親設置了所謂的“棄嬰窗”。

什麼是棄嬰窗？ 信息框结尾

棄嬰窗(也被稱作棄嬰箱)一般是安裝在僻靜角落的一扇窗戶，可以從外面打開，匿名把棄嬰放到一個溫暖的床上，幾分鐘之後，窗內的警報會響起，工作人員就會發現棄嬰。



這個窗口還為棄嬰的母親留了一封信，裡面是給她的建議和可以求助的地址，如果她後悔了，可以在一年之內要回孩子。



在棄嬰窗裡找到的孩子，在瑞士法律上被等同於撿來的孩子，兒童保護機構會收留孩子，並開始著手辦理收養程序。

瑞士有多少個棄嬰窗口？ 信息框结尾

2001年瑞士在施維茨州的艾因西德倫醫院(Spital von Einsiedeln)由一個基督和反墮胎基金會下屬母嬰救助組織的倡議下，設置了第一個棄嬰窗口。此前，1999年一個新生兒在希爾湖畔(Sihlsee)被發現時已經死亡。



如今全瑞士共有8個棄嬰窗口，分別設在艾因西德倫、達沃斯、奧爾滕、伯恩、Zollikerberg(蘇黎世)、貝林佐納(提契諾州)、巴塞爾和Sitten(瓦萊州)的某家醫院裡。其中6個棄嬰窗口是醫院和母嬰救助組織的合作成果，另外兩個分別是其他母嬰協會和州政府的承辦項目。



2000年歐洲最早在德國和奧地利重新引進棄嬰窗。這一系統早在中世紀時曾存在過，後來消失了約一個世紀，如今全世界又有許多國家開設了棄嬰窗，為無助的母親在絕境中提供一條出路。



棄嬰窗利用率高嗎？ 信息框结尾

根據瑞士母嬰救助組織和政府的數據，自從2001年瑞士出現第一個棄嬰窗口至今，共接收過24個棄嬰。

這種棄嬰方式正確嗎？ 信息框结尾

聯合國兒童保護委員會主張禁止設置棄嬰窗口，因為這種做法損害了孩子對身世的知情權。

弃婴 瑞士的婴儿岛也遭遇争议重重 妈妈打开窗，将婴儿放到窗内的保暖婴儿床上，拿走一封早就准备好的《致妈妈的信》，关上窗，转身离开。3分钟后，医院内响起婴儿岛的警报，一位助产士走来，将孩子抱走。 这就是瑞士婴儿岛的运作方式，尽管婴儿岛自诞生之日起就带来了颇多的伦理、人伦、法律问题，但在瑞士，还是出现了越来越多的婴儿安全岛。 ... 作者： Sonia Fenazzi

瑞士國會中也有許多倡議，呼籲關閉棄嬰窗，因為這種方式侵犯了兒童權益；也無視新生兒上報義務；而且存在一種危險，令脆弱人群-如未成年少女或非法移民-在違背自己意願的情況下，被奪走親生骨肉。



但是大多數國會成員和瑞士政府卻堅持保留棄嬰窗。在2016年的一份報告中，瑞士聯邦對各種孕婦權益保護機構進行了對比，發現沒有任何一個解決方法能夠滿足各方(母親、孩子、父親、官方)的需求。



重要的是，找到一條針對緊急狀態中對母嬰都好的理想出路。這需要有一個能為困境中的孕婦和母親在緊急關頭提供全面支持並滿足各種需求、還能提出實用建議的完整系統。



而如果關閉棄嬰窗口，會迫使毫無辦法的母親選擇悄悄丟棄孩子，導致新生兒因無法及時受到醫務照料而釀成悲劇。



“為了不發生這樣的事，聯邦不得不接受棄嬰窗口的不足之處(損害孩子對身世的知情權和出生上報義務)，因為挽救一個孩子的生命遠比損害其身世知情權更重要，”聯邦的相關報告中這樣寫道。

棄嬰窗真能挽救新生兒的生命嗎？

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根據母嬰救助組織的數據，自2001年棄嬰窗口出現以後，棄嬰發現時死亡的數據明顯減少。這一說法受到瑞士警方同類數字的支持，1996-2000年7名棄嬰死亡，而2016-2020年則下降為2名。



瑞士聯邦也在上面提及的報告中寫道：並無跡象顯示，棄嬰窗口的增加，造成棄嬰現象的增多。因此瑞士聯邦建議棄嬰窗口作為緊急狀況的一條出路保留，因為它能起到救命的作用，而棄嬰窗口既不會被寫入瑞士法律，也不會被法律禁止。

棄嬰母親的身份能被保證不被公開？

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瑞士母嬰救助組織強調，一位將剛剛出生的孩子放進棄嬰窗口的女性，不會受到法律制裁，因此也不會被尋找。醫院也不會在棄嬰窗口附近安裝攝像頭，但是棄嬰被醫院收到之後，母嬰救助組織會在地區報紙上刊登一條消息，鼓勵棄嬰生母出面。



瑞士民法規定，如果父母一方地址不明，在收養孩子時，可以放棄徵求她的意見。

(Keystone / Cyril Zingaro)

在瑞士如果一個女性不想讓人知道自己生產的經歷，唯一的方法就是丟棄孩子。瑞士的18家醫院提供“保密出生”服務，母親的個人資料只會向公民身份和兒童保護機構公開。



而母親的家人或者孩子的父親不會得到相關信息，孩子的官方信息將只提及養父母。但是孩子18歲以後，則有權知道自己的生身母親是誰。而這種“保密出生”的方式，在瑞士知道的人並不多。



匿名生育在瑞士不被允許，因為這有損孩子的出身知情權；而國家也有權知道一個孩子的出生。但在法國、意大利、盧森堡、奧地利、俄羅斯和斯洛伐克則允許匿名生育。



現在因國際DNA數據庫的出現，家長很難再長期隱匿身份。因為有些公司提供DNA鑑定服務，相同基因的人群會被找到，比如表親、祖父母、叔叔、同父異母或同母異父的姐妹，因此要想找到自己的生身父母不再是件困難的事。



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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