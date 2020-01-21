



瑞士各地共有8个医院提供弃婴窗口。 (Keystone / Peter Schneider)

2020年新年伊始，瑞士就发生了一件事震撼人心的事，废品回收站发现了一个几乎被冻僵的新生儿，而瑞士各地有若干弃婴窗(弃婴箱)，为无助的母亲提供可能，把新生儿丢弃在一个安全温暖的地方。



1月初，整个瑞士被震惊：一位路人在伯尔尼废品回收站发现了一名弃婴。这个女婴几乎被冻僵，奄奄一息，弃婴的妈妈很快被警察找到，她交待自己特意将孩子放在一个常常有人路过的地方，希望尽快被人发现。

如果这件事发生在其他国家还有情可原，可是不应该发生在瑞士，因为瑞士多家医院都为面临困境的母亲设置了所谓的“弃婴窗”。

什么是弃婴窗？ 信息框结尾

弃婴窗(也被称作弃婴箱)一般是安装在僻静角落的一扇窗户，可以从外面打开，匿名把弃婴放到一个温暖的床上，几分钟之后，窗内的警报会响起，工作人员就会发现弃婴。

这个窗口还为弃婴的母亲留了一封信，里面是给她的建议和可以求助的地址，如果她后悔了，可以在一年之内要回孩子。

在弃婴窗里找到的孩子，在瑞士法律上被等同于捡来的孩子，儿童保护机构会收留孩子，并开始着手办理收养程序。

瑞士有多少个弃婴窗口？ 信息框结尾

2001年瑞士在施维茨州的艾因西德伦医院(Spital von Einsiedeln)由一个基督和反堕胎基金会下属母婴救助组织的倡议下，设置了第一个弃婴窗口。此前，1999年一个新生儿在希尔湖畔(Sihlsee)被发现时已经死亡。

如今全瑞士共有8个弃婴窗口，分别设在艾因西德伦、达沃斯、奥尔滕、伯尔尼、Zollikerberg(苏黎世)、贝林佐纳(提契诺州)、巴塞尔和Sitten(瓦莱州)的某家医院里。其中6个弃婴窗口是医院和母婴救助组织的合作成果，另外两个分别是其他母婴协会和州政府的承办项目。

2000年欧洲最早在德国和奥地利重新引进弃婴窗。这一系统早在中世纪时曾存在过，后来消失了约一个世纪，如今全世界又有许多国家开设了弃婴窗，为无助的母亲在绝境中提供一条出路。





弃婴窗利用率高吗？ 信息框结尾

根据瑞士母婴救助组织和政府的数据，自从2001年瑞士出现第一个弃婴窗口至今，共接收过24个弃婴。

这种弃婴方式正确吗？ 信息框结尾

联合国儿童保护委员会主张禁止设置弃婴窗口，因为这种做法损害了孩子对身世的知情权。

弃婴 瑞士的婴儿岛也遭遇争议重重 妈妈打开窗，将婴儿放到窗内的保暖婴儿床上，拿走一封早就准备好的《致妈妈的信》，关上窗，转身离开。3分钟后，医院内响起婴儿岛的警报，一位助产士走来，将孩子抱走。 这就是瑞士婴儿岛的运作方式，尽管婴儿岛自诞生之日起就带来了颇多的伦理、人伦、法律问题，但在瑞士，还是出现了越来越多的婴儿安全岛。 ... 作者： Sonia Fenazzi

瑞士国会中也有许多倡议，呼吁关闭弃婴窗，因为这种方式侵犯了儿童权益；也无视新生儿上报义务；而且存在一种危险，令脆弱人群-如未成年少女或非法移民-在违背自己意愿的情况下，被夺走亲生骨肉。

但是大多数国会成员和瑞士政府却坚持保留弃婴窗。在2016年的一份报告中，瑞士联邦对各种孕妇权益保护机构进行了对比，发现没有任何一个解决方法能够满足各方(母亲、孩子、父亲、官方)的需求。



重要的是，找到一条针对紧急状态中对母婴都好的理想出路。这需要有一个能为困境中的孕妇和母亲在紧急关头提供全面支持并满足各种需求、还能提出实用建议的完整系统。



而如果关闭弃婴窗口，会迫使毫无办法的母亲选择悄悄丢弃孩子，导致新生儿因无法及时受到医务照料而酿成悲剧。



“为了不发生这样的事，联邦不得不接受弃婴窗口的不足之处(损害孩子对身世的知情权和出生上报义务)，因为挽救一个孩子的生命远比损害其身世知情权更重要，”联邦的相关报告中这样写道。



弃婴窗真能挽救新生儿的生命吗？

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根据母婴救助组织的数据，自2001年弃婴窗口出现以后，弃婴发现时死亡的数据明显减少。这一说法受到瑞士警方同类数字的支持，1996-2000年7名弃婴死亡，而2016-2020年则下降为2名。



瑞士联邦也在上面提及的报告中写道：并无迹象显示，弃婴窗口的增加，造成弃婴现象的增多。因此瑞士联邦建议弃婴窗口作为紧急状况的一条出路保留，因为它能起到救命的作用，而弃婴窗口既不会被写入瑞士法律，也不会被法律禁止。



弃婴母亲的身份能被保证不被公开？

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瑞士母婴救助组织强调，一位将刚刚出生的孩子放进弃婴窗口的女性，不会受到法律制裁，因此也不会被寻找。医院也不会在弃婴窗口附近安装摄像头，但是弃婴被医院收到之后，母婴救助组织会在地区报纸上刊登一条消息，鼓励弃婴生母出面。

瑞士民法规定，如果父母一方地址不明，在收养孩子时，可以放弃征求她的意见。

(Keystone / Cyril Zingaro)

在瑞士如果一个女性不想让人知道自己生产的经历，唯一的方法就是丢弃孩子。瑞士的18家医院提供“保密出生”服务，母亲的个人资料只会向公民身份和儿童保护机构公开。

而母亲的家人或者孩子的父亲不会得到相关信息，孩子的官方信息将只提及养父母。但是孩子18岁以后，则有权知道自己的生身母亲是谁。而这种“保密出生”的方式，在瑞士知道的人并不多。

匿名生育在瑞士不被允许，因为这有损孩子的出身知情权；而国家也有权知道一个孩子的出生。但在法国、意大利、卢森堡、奥地利、俄罗斯和斯洛伐克则允许匿名生育。

现在因国际DNA数据库的出现，家长很难再长期隐匿身份。因为有些公司提供DNA鉴定服务，相同基因的人群会被找到，比如表亲、祖父母、叔叔、同父异母或同母异父的姐妹，因此要想找到自己的生身父母不再是件困难的事。



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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