杰宇在台灣支持婚姻平權

(本人提供)

處於大國之旁的瑞士，走出了不同於鄰國的歷史、制度與文化，目前在台灣教授法語的杰宇老師(Yannick Zufferey)帶著故鄉的瑞士精神，在亞洲開創了一套特色教學。



語言學習的內容，無論生活、文化與歷史都是材料，語言老師通常也是學生對該文化的橋梁。杰宇老師在法語的共同框架下，為學生們揉捏出標準法語和原汁原味的瑞士文化。



瑞士資訊swissinfo.ch：您第一次到亞洲是什麼機緣?當時的經驗如何?

杰宇老師：我高中畢業後參加了一個到國外當法語助教的項目，在上海的郊區待了一年。當時我18歲，與我的故鄉瓦萊州(Kanton Valais)相比，文化衝擊很大，我體驗了中國高中生的生活，感受到學習的壓力。也由於那時我的英文不夠流利，就特別感到寂寞。後來交了很多朋友，情況就改善了。



我當時覺得身為外國人總是引來目光，尤其在上海的第一個月，總覺得自己很特別，而回到瑞士後，又再度成為平凡人，反差極大。



杰宇(Yannick Zufferey)是一個來自瓦萊州的瑞士人，通熟德語和義大利語。在瑞士聖加侖大學求學時，為追求挑戰，開始學中文。2017年以留學生的身分到台灣，並在台灣以獨特的法語教學方式，開創了事業，樂在海外的生活。 信息框结尾

瑞士資訊swissinfo.ch：您在瑞士的專業為何?是如何跨入法語教學的領域?

杰宇老師：學生時代我就讀於聖加侖大學(University of St. Gallen, 德)外部链接，主修國際關係，2016年經由大學裡的台灣同學認識了台灣，論文寫的題目是台灣的民主化，當時為了蒐集論文資料而去台灣。



我教法語的經驗其實在去台灣之前就開始了，早在德語區求學時就開始教法文，因此累積了很多的教材。在台灣我原本有學習中文的獎學金，邊寫論文，邊學中文。後來因為經濟上的匱乏，我開始發展法語教學工作，也經營粉絲頁，漸漸地有了穩定的學生人數。



瑞士資訊swissinfo.ch：在台灣創業有什麼挑戰?您又是如何克服困難的?

杰宇老師：開始創業之後，的確開啟了我對台灣新的認識，與學生時代很不同。我自己招生，在與學生接觸的過程中我發現：台灣人把事情放在心裡，不講出來。他們常說：「沒問題，沒問題。」但事實上有問題。他們也會說：「懂了。」但其實不懂。學生可能會覺得是不是自己的問題太笨，而不敢問。而我是一個喜歡學生提問的老師，我想了解學生的難點。



台灣學生有一個優點，就是不說難聽的話，也因此我察覺：不要直接點出學生的錯誤，需要委婉一點。我在台灣教書已經兩年，都沒有負評。我有時候發現我在白板上寫錯字，但是學生發現了也不會說。我完全地感受到學生對老師的尊敬。



也因為台灣學生比較委婉，學習上需要時間來磨合彼此，我遇過上到第三期才會開口說話的學生。我覺得台灣學生可以這樣比喻：他們像瑞士山上的花，需要照很久的太陽才會綻放。我也感覺到學生從前學外語的經驗似乎都不怎麼活潑，對我最難的不是教語言本身，而是如何讓學生使用語言。



台灣學生非常認真，不少人上了八個小時的班以後，下班後繼續學法文。我於是發明了「口說法文教學」：學生先看影片後，再來上課。這對上班族來說，減去傳統按課本上課的壓力。先線上看影片，然後上課，能降低上課很累的感覺。



課堂照片

(本人提供)

瑞士資訊swissinfo.ch：您是如何在台灣塑造起自己的品牌形象?

杰宇老師：我很用心經營我的社群網站，兩天一篇貼文，放假時頻率稍微低一點。因為我喜歡語言學、歷史，所以我寫的貼文也會介紹這類的訊息，也分享法語和英語的不同。我若是讀到瑞士有趣的新聞，就會與讀者分享。中文的內容是我自己撰寫，我也回覆問題、討論時事。每天花上三個小時回覆留言，經營網路社群需要投注時間。



瑞士資訊swissinfo.ch：如果有學生問瑞法兩國的法語與文化有什麼不同，您如何回答?

杰宇老師：在詞彙上兩國99%相同，數字的說法上略有不同，但理解上沒有很大的障礙。在法國的語言發展史上，比其他歐洲國家更早進行語言統一的政策，瑞士法語就是受到法國的影響，更早進入所謂語言統一化的階段。



瑞士法語的方言就此削弱，現在許多年輕人已經不講方言了。在法語區早上的廣播也有標準法語教學，孩子們很早就開始接觸標準語。法語區對法語的方言的認同感很低，這點與德語區方言強大的現象很不同。



從歷史來看，瑞士與法國接壤的地區有些曾經屬於法國，所以今日這些地方許多用法和詞彙就很相近。我認為沒有所謂的瑞士法文，法語的邊界很模糊，兩國的國界並不是語言的邊界，發音也幾乎一樣，偶爾遇到例外。在法語的世界裡，老師是從哪裡來，並沒有差別，比利時和盧森堡的法文和法國的同質性也很高。在法語的世界裡，唯一只有加拿大的法文較為不同。



從文化與一般市民生活的角度來看，兩國也是很接近的，可以這麼說：在巴黎早上新上市的時裝，在日內瓦中午就能看到。在巴黎早上流行的新用語和辭彙，在日內瓦中午很快就能聽到。語言與生活沒有國界。



若要說兩國的不同，我認為最大的分野在於政治與教育制度，這兩點瑞士有很鮮明的特色。在政治上除了制度之外，人們的態度與做法也不同。瑞士法語區的人很重視溝通，以勞資協調為例，勞資雙方都盡力溝通，多次嘗試不成功後，罷工是最後的手段。瑞士的政治是多黨運作，很多政黨也透過討論，共同合作通過勞工法案。我想國鐵大罷工在瑞士是不可能發生的，應該在罷工之前，就會經過多次的勞資協商，盡力找到平衡點。



這些瑞士特色的制度也反映在語言上，瑞士的法語用詞上有一些和法國不同，多是和政府制度有關。



杰宇在瑞士家鄉和家人的合照

(本人提供)

瑞士資訊swissinfo.ch：瑞士是著名的多語多文化國家，請您和讀者說明您覺得值得一提之處。

杰宇老師：瑞士的德語區是強勢地區，但瑞士德語盛行的方言現象在法語區和義語區都沒有。我也曾待過義語區的大城Lugano半年，我觀察到他們的方言也正在消失，只是速度上沒有法語區這麼快。



法語區也因地區不同對國語學習的態度也不相同，我來自瓦萊州，這是瑞士的雙語州。我的母語是法語，但從小我的父母就告訴我學習德語的重要性。相較之下，我所認識的來自日內瓦地區的朋友，他們所受的英語教育就比我們早。靠近德語區的州對德語的重視度很高，州與州之間總有一些差別，觀察瑞士這是一個必要的角度。



瑞士資訊swissinfo.ch：請您補充關於瑞台兩方文化差異的看法。

杰宇老師：在台灣我發現了「生活和工作不能平衡」的現象，很多人都超時工作。我有時候星期天還會收到工作的信件，這在瑞士不會發生。週末就是休息的日子，禮拜天盡量不要打擾別人，而台灣人似乎太把工作放心上。一般的日子，我也會遇到超時加班而遲到的學生，這樣的工作疲憊對瑞士人來說都有些誇張。



我也發現台灣人常常批評自己的國家不好，時常想向國外學習。我若說一句台灣的好話，台灣人常會回答：「怎麼可能！」有的人稱台灣為鬼島，這很像法語所說的：「別人家的草地比較綠。」但之於我，台灣不是鬼島，我是來自瑞士山上的小孩，非常喜歡台灣的熱鬧。



而在瑞士的山上，很多小村莊晚上六點以後就像鬼城，人們也總是和一起長大的朋友相處。社交圈的閉鎖，讓我理解在瑞士的外國人交朋友是多麼不容易。相比之下，台灣人很容易打開自己的心，容易結交朋友，台灣的夜生活很精彩，多晚都能搭到計程車。台灣的風土民情其實瑞士人很喜歡，只是兩地相隔遙遠，來台灣度假不是瑞士人的首選。



我非常喜歡我在台灣的生活與教學工作，目前並沒有離開或是回去瑞士的計畫。



作者：方常均 Facebook外部链接



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