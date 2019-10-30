一位女士舉著遇害的馬爾他記者Daphne Caruana Galizi的照片。

(John Borg/Keystone/AP)

捍衛信息自由是“無國界記者組織”(Reporters Without Borders)的根本價值。為了紀念瑞士資訊swissinfo成立20週年，我們重點報導該非政府組織的工作，以及其對新聞自由受到前所未有之挑戰的憂慮。



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一位梳著辮子的小女孩兒側視著攝影師，手裡使勁抓著一個超大的背包。在另一張照片中，一個男孩對著鏡頭擺姿勢：他粉紅色T恤上印著拳擊手圖案，T恤的顏色與他右手握住的棉花糖一樣。

阿勒坡，2010年 (Maher Akraa)

這兩張照片都是在敘利亞阿勒坡(Aleppo)市拍攝的，但之間相隔五年。這個女孩正爬的這鵝卵石台階是她上學路上的一段嗎？她所處的世界與那個男孩所處的世界形成鮮明對比。吸引我們注意力的不是他的衣服或糖果，而是他拄著的拐杖。他是失去了一條腿的殘疾人，這張拍攝於2015年的照片使人們意識到，無辜的兒童往往是戰爭的受害者。

阿勒坡，2015年 (Maher Akraa)

這兩幅作品都將被記者兼攝影師Maher Akraa選入作品集，展示了阿勒坡在衝突前後的巨變。 Akraa深愛著他的城市，但目前他不能回去。他因對戰爭的報導和對敘利亞各政治派別的介入，遭到了死亡威脅，之後他在瑞士尋求庇護並成功了。



當他離開土耳其飛往日內瓦參加敘利亞和談時，最後一根稻草壓下來了。就在他離開之前，他被捕了，他的土耳其居留許可和其他文件也被扣押。最終他被允許登上飛機，但他前往這座瑞士城市的旅程變成了驅逐之行。



當他抵達日內瓦後，他聯繫了“無國界記者組織”(Reporters Without Borders)外部链接，他一直以來都得到該組織的支持。

瑞士資訊swissinfo.ch20週年慶 瑞士資訊swissinfo將迎來二十週年紀念日，為此我們將於11月20日在伯恩與“無國界記者組織”瑞士分支聯合舉辦一場活動，聚焦媒體信任以及捍衛新聞自由所面臨的挑戰。 Maher Akraa和庫爾德記者Umut Akar將分享自己所經歷的記者職業所面臨的風險。獲獎的馬爾他記者Caroline Muscat、巴西最知名的調查記者Daniela Pinheiro和俄羅斯一個擁有廣大受眾的異見網站創始人Galina Timchenko共同登台，闡釋媒體如何抗擊政府對新聞媒體日益增長的敵意。瑞士資訊swissinfo的記者兼事實調查員Geraldine Wong將與阿拉伯語部編輯Kamel Dhif一起，更深入地審視媒體是如何被控制和操縱的。最後，本文作者Dale Bechtel將討論“假新聞”問題。如今“假新聞”已經成為詞典的一部分，就算是最具聲譽的新聞機構也因此蒙塵，Dale Bechtel將同我們探討在這樣的情況下如何重建信任。 信息框结尾

“他們告訴我，我可以有選擇以及獲得的法律援助，” Akraa告訴瑞士資訊swissinfo。 “這非常有用，因為我已經沒法回土耳其生活了。當我離開時，我甚至沒有機會帶走一點我的隨身物品。”



“無國界記者組織”(RSF)的瑞士分支負責承擔這位敘利亞記者在尋求庇護程序期間所需的法律費用以及購買電腦所需的資金，以便他繼續從事記者工作。此後，他開始建立自己的新聞網絡Brocar Press(阿)外部链接，報導敘利亞和中東的最新動態。

Maher Akraa

(Foto-optik-grau)

援助像Akraa這樣的記者是該非政府組織的四大基本工作之一。該組織還通過培訓和提供防彈服來保護記者，遊說政府尊重基本自由，以及打擊網路審查。



為了提高對威脅的認知，該組織還發布年度“世界新聞自由指數”(World Press Freedom Index)。



“無國界記者組織”瑞士分支負責人Denis Masmejan說，2019年的報告詳細闡述了世界各地記者的處境正在惡化。 “報告中涵蓋像歐洲這樣的地區，直到最近這些地區還一直被認為是新聞工作者的避風港，但現在記者在那裡可能要為執行工作任務付出生命的代價。”



該非政府組織目前正在重點報導尚未解決的馬爾他記者Daphne Caruana Galizia的案件，該記者在報導該島國的腐敗行為和調查巴拿馬文件後，於2017年在一次汽車炸彈爆炸中喪生。



而Masmejan所在的瑞士分支一直在敦促瑞士政府利用其外交渠道，針對在2018年新聞記者Jamal Ahmed Khashoggi被暗殺一事，對沙烏地阿拉伯阿拉伯採取更堅定的立場，並確保立即釋放據該非政府組織聲稱被無端拘留的30名沙烏地阿拉伯記者、博主和專欄作家。



今年早些時候，瑞士選擇退出(多語)外部链接針對Khashoggi被暗殺一事的聯合譴責，該譴責由所有的歐盟成員國及數個其他國家聯署。



在新聞自由指數上，瑞士排名很前面，今年列第六位。 Masmejan表示，身處如此高位，這個高山國家應該以最高標準要求自己。



“儘管這裡的新聞自由一般會得到充分的捍衛，相較於專制政權，侵權行為要少得多，但有時仍然需要我們的干預。”“無國界記者組織”譴責了今年在日內瓦和蘇黎世舉行的示威活動(英、西)外部链接中對記者的兩次人身攻擊。



一項長期抗爭的案例，是“無國界記者組織”為法語區報紙《Le Nouvelliste》發出的抗議。《Le Nouvelliste》曾對錫永(Sion)足球俱樂部發表批評報導，俱樂部主席Christian Constantin因此發起對該報紙的抵制，不僅該報記者被禁止出現在比賽和記者會上，而且俱樂部的所有僱員，包括球員，都嚴禁與他們對話。“無國界記者組織”呼籲終止這些針對該報紙的抵制。



“要實現新聞自由，那就必須無論何時何地都以最高標準來要求，” Masmejan說。

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