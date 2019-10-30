一位女士举着遇害的马耳他记者Daphne Caruana Galizi的照片。

(John Borg/Keystone/AP)

捍卫信息自由是“无国界记者组织”(Reporters Without Borders)的根本价值。为了纪念瑞士资讯swissinfo成立20周年，我们重点报道该非政府组织的工作，以及其对新闻自由受到前所未有之挑战的忧虑。

一位梳着辫子的小女孩儿侧视着摄影师，手里使劲抓着一个超大的背包。在另一张照片中，一个男孩对着镜头摆姿势：他粉红色T恤上印着拳击手图案，T恤的颜色与他右手握住的棉花糖一样。

阿勒颇，2010年 (Maher Akraa)

这两张照片都是在叙利亚阿勒颇(Aleppo)市拍摄的，但之间相隔五年。这个女孩正爬的这鹅卵石台阶是她上学路上的一段吗？她所处的世界与那个男孩所处的世界形成鲜明对比。吸引我们注意力的不是他的衣服或糖果，而是他拄着的拐杖。他是失去了一条腿的残疾人，这张拍摄于2015年的照片使人们意识到，无辜的儿童往往是战争的受害者。

阿勒颇，2015年 (Maher Akraa)

这两幅作品都将被记者兼摄影师Maher Akraa选入作品集，展示了阿勒颇在冲突前后的巨变。Akraa深爱着他的城市，但目前他不能回去。他因对战争的报道和对叙利亚各政治派别的介入，遭到了死亡威胁，之后他在瑞士寻求并获得了庇护。

当他离开土耳其飞往日内瓦参加叙利亚和谈时，最后一根稻草压下来了。就在他离开之前，他被捕了，他的土耳其居留许可和其他文件也被扣押。最终他被允许登上飞机，但他前往这座瑞士城市的旅程变成了驱逐之行。

当他抵达日内瓦后，他联系了“无国界记者组织”(Reporters Without Borders)外部链接，他一直以来都得到该组织的支持。

瑞士资讯swissinfo.ch20周年庆 瑞士资讯swissinfo将迎来二十周年纪念日，为此我们将于11月20日在伯尔尼与“无国界记者组织”瑞士分支联合举办一场活动，聚焦媒体信任以及捍卫新闻自由所面临的挑战。Maher Akraa和库尔德记者Umut Akar将分享自己所经历的记者职业所面临的风险。获奖的马耳他记者Caroline Muscat、巴西最知名的调查记者Daniela Pinheiro和俄罗斯一个拥有广大受众的异见网站创始人Galina Timchenko共同登台，阐释媒体如何抗击政府对新闻媒体日益增长的敌意。瑞士资讯swissinfo的记者兼事实调查员Geraldine Wong将与阿拉伯语部编辑Kamel Dhif一起，更深入地审视媒体是如何被控制和操纵的。最后，本文作者Dale Bechtel将讨论“虚假新闻”问题。如今“虚假新闻”已经成为词典的一部分，就算是最具声誉的新闻机构也因此蒙尘，Dale Bechtel将同我们探讨在这样的情况下如何重建信任。 信息框结尾

“他们告诉我，我可以有的选择以及可以获得的法律援助，” Akraa告诉瑞士资讯swissinfo。“这非常有用，因为我已经没法回土耳其生活了。当我离开时，我甚至没有机会带走一点我的随身物品。”

“无国界记者组织”(RSF)的瑞士分支负责承担这位叙利亚记者在寻求庇护程序期间所需的法律费用以及购买电脑所需的资金，以便他可以继续从事记者工作。此后，他开始建立自己的新闻网络Brocar Press(阿)外部链接，报道叙利亚和中东的最新动态。

Maher Akraa

(Foto-optik-grau)

援助像Akraa这样的记者是该非政府组织的四大基本工作之一。该组织还通过培训和提供防弹服来保护记者，游说政府尊重基本自由，以及打击在线审查。

为了提高对威胁的认知度，该组织还发布年度“世界新闻自由指数”(World Press Freedom Index)。

“无国界记者组织”瑞士分支负责人Denis Masmejan说，2019年的报告详细阐述了世界各地记者的处境正在恶化。“报告中涵盖像欧洲这样的地区，直到最近这些地区还一直被认为是新闻工作者的避风港，但现在记者在那里可能要为执行工作任务付出生命的代价。”

该非政府组织目前正在重点报道尚未解决的马耳他记者Daphne Caruana Galizia的案件，该记者在报道该岛国的腐败行为和调查巴拿马文件后，于2017年在一次汽车炸弹爆炸中丧生。

而Masmejan所在的瑞士分支一直在敦促瑞士政府利用其外交渠道，针对在2018年新闻记者Jamal Ahmed Khashoggi被暗杀一事，对沙特阿拉伯采取更坚定的立场，并确保立即释放据该非政府组织声称被无端拘留的30名沙特记者、博主和专栏作家。

今年早些时候，瑞士选择退出(多语)外部链接针对Khashoggi被暗杀一事的联合谴责，该谴责由所有的欧盟成员国及数个其他国家联署。

在新闻自由指数上，瑞士排名很靠前，今年列第六位。Masmejan表示，身处如此高位，这个高山国家应该以最高标准要求自己。

“尽管这里的新闻自由一般会得到充分的捍卫，相较于专制政权，侵权行为要少得多，但有时仍然需要我们的干预。”“无国界记者组织”谴责了今年在日内瓦和苏黎世举行的示威活动(英、西)外部链接中对记者的两次人身攻击。

一项长期抗争的案例，是“无国界记者组织”为法语区报纸《Le Nouvelliste》发出的抗议。《Le Nouvelliste》曾对锡永(Sion)足球俱乐部发表批评报道，俱乐部主席Christian Constantin因此发起对该报纸的抵制，不仅该报记者被禁止出现在比赛和新闻发布会上，而且俱乐部的所有雇员，包括球员，都严禁与他们对话。“无国界记者组织”呼吁终止这些针对该报纸的抵制。

“要实现新闻自由，那就必须无论何时何地都以最高标准来要求，” Masmejan说。

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