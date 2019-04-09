2018年，在海外居住的瑞士公民共计760'200人，比前一年又增长1.1%。而法国、德国、美国和意大利依然是瑞士人主要的移民目的地国。

最新统计显示：在所有拥有瑞士国籍的人中，10.6%居住在瑞士以外地区，其中近75%的人同时拥有其他国籍。2018年，除了移民非洲的瑞士公民人数有所减少(–0,5%)之外，瑞士在其他各大洲的移民均有增长。

(Kai Reusser/swissinfo.ch)

法国瑞士移民“聚集地”



62%的海外瑞士人居住在欧洲，而最大的移民群体(197'400 人，合26%)在法国，那里的瑞士移民远远多于位于第二位的德国(90’400人)。除此之外，意大利(49’600人)、英国(35’700人)和西班牙(23’800人)也是众多瑞士人的“第二故乡”。

所有海外瑞士公民中，24%的人居住在美洲，其中，80’400人定居美国。另有7%的人生活在亚洲，4%在大洋洲，还有3%在非洲。

男人去泰国，女人去西班牙

所有移民海外的瑞士人中，65岁以上人士的比例高达21%。而最受这一年龄段瑞士人青睐的移民目的地是匈牙利(55%)、泰国(33%)、西班牙(32%)和葡萄牙(28%)。

瑞士人如何选择海外定居地？有时，从性别因素上看似乎有规律可循-而这一现象在某些国家尤为突出：在泰国，瑞士男性移民的数量是女性的近四倍；而在西班牙，女性移民人数则是男性的逾1.5倍。

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