清晨的伯恩 - 瑞士首都

(邵大海, 瑞士资讯swissinfo.ch)

隨著中國來瑞士旅遊的人數逐年增加，越來越多的人不再選擇那種跟隨旅行團，走馬觀花式的瑞士遊了，取而代之的是更加個性化的自由行。那麼來瑞士自由行的中國人都是些什麼人？他們會去哪裡？行程又是怎麼安排的？



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為此，我們找到了覃媛。今年她以滿分的成績通過了琉森應用科技大學(德、英)外部链接工商管理(旅遊)專業碩士畢業論文答辯(師從中國遊客研究專家Jürg Stettler)。她論文研究的課題是中國自由行遊客在瑞士的旅行模式和行為，將網絡數據進行了可視化和量化整理。瑞士資訊swissinfo.ch在此獨家對論文研究結果進行報導。



覃媛 2006年獲得全國(中國)中英文雙語導遊資格證，之後參與窮遊網初版《瑞士國家錦囊》的撰寫。 2018年9月畢業於琉森應用科技大學工商管理(旅遊)專業碩士，長期以來一直關注訪瑞中國自由行遊客動向。目前定居於瑞士蘇黎世。 信息框结尾

論文研究目的

中國自由行遊客對於瑞士旅遊市場來說，是一個巨大的潛在客戶群體(目前佔比約35%-40%)，但是瑞士旅遊業對中國自由行遊客的情況目前還知之甚少。數據也不是很全，所以必須找到可信數據才能幫助瑞士旅遊部門更多了解中國遊客，以便他們能更好地為其提供服務。



中國的社交媒體，尤其是線上旅遊平台對於這類遊客取得資訊有著很大的影響力和親和力，作為品牌的代言人和形像大使的社交媒體網紅和旅遊達人具有很強的說服力。所以掌握這類社交媒體和旅遊平台的情況，對於瑞士旅遊業決策者了解自由行遊客有一定的幫助。



所以，覃媛的論文重點研究了來瑞士旅遊的中國人有哪些特點，出自哪個階層。在旅遊行為方面，研究了包括他們去過的地方，行程安排，性別差異，以及使用何種交通工具和住宿習慣等。另外，還有他們在旅遊路線設計方面的一些獨特之處。



那麼，來瑞士自由行的中國遊客都是什麼人？他們從哪裡來？每年大約有多少人中國人來瑞士旅遊，其中自由行的比例大概是多少？



女比男多

根據覃媛研究的結果顯示，來瑞士自由行的中國遊客多數是女性(約63%)，基本來自中國的一線城市；他們平均拜訪過2個歐盟中部國家；與一個關係緊密的小團體一同出遊；對瑞士的自然景觀有非常濃厚的興趣。



*混合中心型旅遊者(Mid-psychocentric)： 這個是美國旅遊研究專家Stanley C. Plog提出的對旅遊者進行分類的概念。與偏愛冒險的異向型遊客和相對保守、不喜交流的自向型遊客不同的是，混合中心型旅遊者喜歡在相對熟悉的環境中與自己的親友一起放鬆休閒，並且偏愛對健康有益的自然景觀(Hashimoto，2015)。 信息框结尾

這些遊客基本都使用公共交通工具，在瑞士停留的時間大約一到兩週。基本屬於混合中心型旅遊者*，他們的住宿大多在網上預訂，比如booking.com等。



他們會參與和享受一些低風險、低成本的活動，比如：觀光拍照，徒步，騎自行車，參觀手工作坊，品酒等。



覃媛同時還強調，中國人即便是自由行，第一次來瑞的遊客還是會選擇知名景點，不太冒險，停下來享受慢遊的概念在中國遊客中尚未成氣候。



瑞士資訊swissinfo.ch： 在旅遊路線上，這些遊客會怎麼設計？



覃媛：從下面這張圖就能夠看的出來，中國遊客大部分第一站是蘇黎世，從那裡流向琉森(Lucerne)，再從琉森流向因特拉肯(Intelaken)。其次便是日內瓦湖區，策馬特等地，瑞士的東西部地區便比較少。與旅行團不同的是，自由行的遊客會去二級景點**，比如因特拉肯附近的圖恩(Thun)、施皮茨(Spiez)等地。

中國自由行遊客的路線圖。相同顏色表明這幾個地點之間的關係密切，表明遊客喜歡在同樣顏色區域往來。 (注*：箭頭越粗，說明這條線路上往來的人數越多)。 (覃媛、Jürg Stettler、Lukas Huck，Hochschule Luzern)

瑞士資訊swissinfo.ch：來瑞士自由行的中國遊客最喜歡去哪些地方？



覃媛：中國自由行遊客目的地大多是瑞士交通樞紐點上的大城市，比如：蘇黎世、伯恩、巴塞爾、琉森、洛桑、日內瓦等，或者交通樞紐周邊不太知名的景點，比如：因特拉肯(Interlaken)、圖恩(Thun)、沃韋(Vevey)等。



這一現象表表明，遊客去哪兒與交通方式和景點在中國的知名度有大的關係。這些目的地要麼是大城市，要麼是著名的雪山或湖泊附近的目的地。

中國遊客在瑞士旅遊景點的熱力圖：熱力圖顯示這些旅遊達人偏愛的旅行目的地主要集中在五大區域：蘇黎世及周邊，琉森及周邊，伯恩高地區，日內瓦湖區以及策馬特。 (覃媛，Jürg Stettler，Lukas Huck，Hochschule Luzern)

瑞士資訊swissinfo.ch：誰從中國遊客那裡收益最大？



覃媛：如果細究在瑞中國遊客的行程，會發現從遊客中受益最多的商家大多為購物、酒店和部分餐飲業主。自由行遊客在瑞士主要還是觀光購物，拍照打卡和品嚐美食(一個有趣的發現是COOP超市的烤雞腿因物美價廉受到很多網紅部落客的推崇)。雖然也有一些自助遊部落客也參與像滑雪、跳傘、飛行傘、聽歌劇、參加音樂節、溫泉理療等旅遊活動，但這類遊客比較少，所以從中國自助遊遊客中獲益的瑞士商家目前還比較有限。



瑞士資訊swissinfo.ch：在做了這項研究後，你對自由行有什麼建議？



覃媛：中國遊客多，對促進瑞士經濟當然是有好處的，但是從數據上看，大家都擠到一起了。其實瑞士有好多很美的地方，國人大多不知道，所以我比較推崇瑞士多吸引些自由行遊客去小眾地方旅遊。



另外，雖然瑞士有四種官方語言，但是在瑞士英語普及率非常高，使用英語在瑞士基本上無障礙。所以，瑞士是非常適合自由行，哪怕是沒有出國旅行經驗的自由行新手，也可以在瑞士暢遊。

蘇黎世，日內瓦，巴塞爾，洛桑，伯恩和盧加諾等核心城市有著良好的公路和鐵路連接。其他周邊城鎮便有不同程度的到達難度，特別是搭乘火車。圖為瑞士官方網站顯示的從瑞士這6個主要城市乘火車去周邊地區所需要的時間。

(are.admin.ch)

瑞士資訊swissinfo.ch：對瑞士旅遊業呢？



覃媛：目前瑞士旅遊業發展不太均衡，一方面像琉森，因特拉肯等國人較為熟知的景點常常人滿為患，以至於導致部分本地居民的不滿。另一方面，一些位於偏遠山區的小眾景點因知名度不高以及受到瑞郎匯率變動的影響等原因，遊客遞減，從而面臨生存危機。



我認為，網絡營銷對小眾景點既是機遇又是挑戰。社交媒體的出現，使得旅遊景點可以通過相對較低成本迅速的接觸到目標客戶，這對小眾景點來說是一個吸引自由行遊客難得的扭轉局面的機遇。但遺憾的是，很多小眾景點或是缺乏這種意識，或是缺乏相關資源，依然躊躇不前。

數據來源與整理 覃媛這個研究課題的信息主要來源於中國三大主流旅遊網站：窮遊(qyer.com)、馬蜂窩(mafengwo.com)和攜程(ctrip.com)，並用視圖展現出中國自由行遊客的行程路線。 她總共參閱了492條中國旅遊達人或網紅撰寫的閱讀量超過10’000次的在瑞士自由行的日誌或部落客。然後利用Gephi 0.9.2對收集數據進行可視化處理，以了解這些遊客在瑞士旅行的行程路線。通過蒐集這些旅遊達人們在網站公開的個人信息和對部落客內容進行編碼分析，可以讓瑞士的旅遊從業者更加熟悉來瑞士旅遊的中國自由行遊客的特徵，當前趨勢以及旅遊行為。 信息框结尾

瑞士旅遊業需要及時推出適合的旅遊產品，才能抓住中國市場。加強靠近主要交通樞紐的目的地城市、山、湖景旅遊項目的開發，開發一些低風險適合小團體的娛樂體驗項目，並在線上加以宣傳。比如位於Grindelwald的First開發的高空飛索、山景滑板車、山景卡丁車等體驗項目就非常受中國遊客的歡迎。



此外，瑞士還有很豐厚的溫泉資源，溫泉理療項目對注重健康的中國遊客非常有吸引力，但是很多遊客卻對瑞士的溫泉不太了解。一個比較成功的案例就是位於Adelboden的寒武紀酒店(The Cambrian)因為Instagram多位網紅的推薦而吸引了很多遊客打卡拍照。



同時，景點在進行宣傳時，可以突出瑞士自然景觀和浪漫的形象，以及公共交通的便利性。因為很多自助遊部落客表示，他們選取瑞士作為自由行目的地的原因是瑞士的湖光山色以及交通便利。很多人表示瑞士通票(Swiss Travel Pass)給他們在瑞士的行程帶來了很大的便利。



瑞士資訊swissinfo.ch：你如何看待中國人來瑞士旅遊的趨勢，將來哪些旅遊方式和地點會成為熱門？



覃媛：我覺得未來中國人來瑞士旅遊會更加多元化和主題細分化，旅遊方式也會更加多元。跟團遊會持續熱門，但是會有越來越多的年輕、中產、旅行經驗豐富的中國遊客加入到自助遊的行列中來。另外，機加酒的半自助式旅遊或者來瑞士後加入瑞士本地的短途旅行團這樣的旅行方式也會越來越受歡迎。



另外，旅遊市場會越來越細分，訪瑞的目的越來越清晰。比如會有來瑞士專門登山或者滑雪的，跟網紅部落客一起來瑞士只看花園的，還有來瑞士只為探訪瑞士的植被或者昆蟲的。各種各樣的主題都有可能。未來，像親子遊、蜜月拍攝遊、生態遊、醫療美容遊、遊學夏令營等這些主題可能會更受中國遊客青睞。

中國遊客來瑞士的10大理由 最受中國人喜愛的瑞士旅遊目的地 根據瑞士旅遊局最新公佈的數據：中國遊客人均每天消費380瑞郎(合385美元)，僅2018年的消費額便達到了6.56億瑞郎，合美金6.65億元。 作者： 邵大海

至於熱門旅遊地點，我認為跟遊客自身旅遊經驗和來瑞士的次數有關。第一次來瑞士自由行的中國遊客一般會選擇經典知名景點，走馬觀花，以表示自己“到此一遊”。而自助遊經驗豐富，或者已經多次訪問瑞士的遊客，往往會偏向於在中國還沒有被人熟知的小眾景點。還有一種可能就是一些在社交媒體上廣泛轉發忽然一夜爆紅的景點，會在短時間內忽然吸引大量遊客，例如瑞士的Äscher懸崖客棧。



冒險一點，不走尋常路

因此，覃媛建議中國自由行遊客在瑞士可以“冒險一點”，“不走尋常路”，充分利用瑞士通票的便利性。例如瑞士東部如聖莫里茨、上恩加丁、Scuol、Biosfera Val Müstair這些地方都很有意思，而且不用跟團遊客扎堆擠。



網紅打卡雖然可能在朋友圈獲得更多的讚，但是卻失去了探索的樂趣。瑞士國家旅遊局官網上就有非常詳盡的瑞士旅游資訊，而且有中文版本，此外各大旅遊門戶網站上的線上遊記也有很多行程參考。



最後，即便做好行程規劃，在抵達目的地之後，也可以讓酒店客棧工作人員或者當地人推薦，甚至隨機探索，因為瑞士非常小，很多地方乘坐公共交通工具很快就能到達，這樣的方式，更能發現一個與眾不同的瑞士！



祝你在瑞士有一段愉快而難忘的旅行！

瑞士资讯swissinfo.ch

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