清晨的伯尔尼 - 瑞士首都

(邵大海, 瑞士资讯swissinfo.ch)

随着中国来瑞士旅游的人数逐年增加，越来越多的人不再选择那种跟随旅行团，走马观花式地游瑞士了，取而代之的是更加个性化的自由行。那么来瑞士自由行的中国人都是些什么人？他们会去哪里？行程又是怎么安排的？

为此，我们找到了覃媛。今年她以满分的成绩通过了卢塞恩应用科技大学(德、英)外部链接工商管理(旅游)专业硕士毕业论文答辩(师从中国游客研究专家jürg stettler)。她论文研究的课题是中国自由行游客在瑞士的旅行模式和行为，将网络数据进行了可视化和量化整理。瑞士资讯swissinfo.ch在此独家对论文研究结果进行报道。



覃媛 2006年获得全国(中国)中英文双语导游资格证，之后参与穷游网初版《瑞士国家锦囊》的撰写。2018年9月毕业于卢塞恩应用科技大学工商管理(旅游)专业硕士，长期以来一直关注访瑞中国自助游游客动向。目前定居于瑞士苏黎世。 信息框结尾

研究的目的



中国自由行游客对于瑞士旅游市场来说，是一个巨大的潜在客户群体(目前占比约35%-40%)，但是瑞士旅游业对中国自由行游客的情况目前还知之甚少。数据也不是很全，所以必须找到可信数据才能帮助瑞士旅游部门更多了解中国游客，以便他们能更好地为其提供服务。



中国的社交媒体，尤其是在线旅游平台对于这类游客获取信息有着很大的影响力和亲和力，作为品牌的代言人和形象大使的社交媒体网红和旅游达人具有很强的说服力。所以掌握这类社交媒体和旅游平台的情况，对于瑞士旅游业决策者了解自由行游客有一定的帮助。



所以，覃媛的论文重点研究了来瑞士旅游的中国人有哪些特点，出自哪个阶层。在旅游行为方面，研究了包括他们去过的地方，行程安排，性别差异，以及使用何种交通工具和住宿习惯等。另外，还有他们在旅游路线设计方面的一些独特之处。



那么，来瑞士自由行的中国游客都是什么人？他们从哪里来？每年大约有多少人中国人来瑞士旅游，其中自由行的比例大概是多少？

女比男多



根据覃媛研究的结果显示，来瑞士自由行的中国游客多数是女性(约63%)，基本来自中国的一线城市；他们平均拜访过2个欧盟中部国家；与一个亲密关系的小团体一同出游；对瑞士的自然景观有非常浓厚的兴趣。



*混合中心型旅游者(Mid-psychocentric)：这个是美国旅游研究专家Stanley C. Plog提出的对旅游者进行分类的概念。与偏爱冒险的异向型游客和相对保守、不喜交流的自向型游客不同的是，混合中心型旅游者喜欢在相对熟悉的环境中与自己的亲友一起放松休闲，并且偏爱对健康有益的自然景观(Hashimoto，2015)。

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这些游客基本都使用公共交通工具，在瑞士停留的时间大约一到两周。基本属于混合中心型旅游者*，他们的住宿大多在网上预定，比如booking.com等。



他们会参与和享受一些低风险、低成本的活动，比如：观光拍照，徒步，骑自行车，参观手工作坊，品酒等。



覃媛同时还强调，中国人即便是自由行，第一次来瑞的游客还是会选择知名景点，不太冒险，停下来享受慢游的概念在中国游客中尚未成气候。



瑞士资讯swissinfo.ch： 在旅游路线上，这些游客会怎么设计？



覃媛：从下面这张图就能够看的出来，中国游客大部分第一站是苏黎世，从那里流向卢塞恩(Lucerne)，再从卢塞恩流向因特拉肯(Intelaken)。其次便是日内瓦湖区，策尔马特等地，瑞士的东西部地区便比较少。与旅行团不同的是，自由行的游客会去二级景点**，比如因特拉肯附近的图恩(Thun)、施皮茨(Spiez)等地。

中国自由行游客的路线图。相同颜色表明这几个地点之间的关系密切，表明游客喜欢在同样颜色区域往来。(注*：箭头越粗，说明这条线路上往来的人数越多)。 (覃媛、Jürg Stettler、Lukas Huck，Hochschule Luzern)

瑞士资讯swissinfo.ch：来瑞士自由行的中国游客最喜欢去哪些地方？



覃媛：中国自由行游客目的地大多是瑞士交通枢纽点上的大城市，比如：苏黎世、伯尔尼、巴塞尔、卢塞恩、洛桑、日内瓦等，或者交通枢纽周边不太知名的景点，比如：因特拉肯(Interlaken)、图恩(Thun)、沃韦(Vevey)等。



这一现象表表明，游客去哪儿与交通方式和景点在中国的知名度有大的关系。这些目的地要么是大城市，要么是著名的雪山或湖泊附近的目的地。

中国游客在瑞士旅游景点的热力图：热力图显示这些旅游达人偏爱的旅行目的地主要集中在五大区域：苏黎世及周边，卢塞恩及周边，伯尔尼高地区，日内瓦湖区以及策马特。 (覃媛，Jürg Stettler，Lukas Huck，Hochschule Luzern)

瑞士资讯swissinfo.ch：谁从中国游客那里收益最大？



覃媛：如果细究在瑞中国游客的行程，会发现从游客中受益最多的商家大多为购物、酒店和部分餐饮业主。自由行游客在瑞士主要还是观光购物，拍照打卡和品尝美食(一个有趣的发现是COOP超市的烤鸡腿因物美价廉受到很多网红博主的推崇)。虽然也有一些自助游博主也参与像滑雪、跳伞、滑翔伞、听歌剧、参加音乐节、温泉理疗等旅游活动，但这类游客占比较少，所以从中国自助游游客中获益的瑞士商家目前还比较有限。

瑞士资讯swissinfo.ch：在做了这项研究后，你对自由行有什么建议？



覃媛：中国游客多，对促进瑞士经济当然是有好处的，但是从数据上看，大家都挤到一起了。其实瑞士有好多很美的地方，国人大多不知道，所以我比较推崇瑞士多吸引些自由行游客去小众地方旅游。



另外，虽然瑞士有四种官方语言，但是在瑞士英语普及率非常高，使用英语在瑞士基本无障碍。所以，瑞士是非常适合自由行，哪怕是没有出国旅行经验的自由行新手，也可以在瑞士畅游。

苏黎世，日内瓦，巴塞尔，洛桑，伯尔尼和卢加诺等核心城市有着良好的公路和铁路连接。其他周边城镇便有不同程度到达难度，特别是乘火车。图为瑞士官方网站显示的从瑞士这6个主要城市乘火车去周边地区所需要的时间。

(are.admin.ch)

瑞士资讯swissinfo.ch：对瑞士旅游业呢？



覃媛：目前瑞士旅游业发展不太均衡，一方面像卢塞恩，因特拉肯等国人较为熟知的景点常常人满为患，以至于导致部分本地居民的不满。另一方面，一些位于偏远山区的小众景点因知名度不高以及受到瑞郎汇率变动的影响等原因，游客递减，从而面临生存危机。

我认为，网络营销对小众景点既是机遇又是挑战。社交媒体的出现，使得旅游景点可以通过相对较低成本迅速的接触到目标客户，这对小众景点来说是一个吸引自由行游客难得的扭转局面的机遇。但遗憾的是，很多小众景点或是缺乏这种意识，或是缺乏相关资源，依然踌躇不前。

数据来源与整理 覃媛这个研究课题的信息主要来源于中国三大主流旅游网站：穷游(qyer.com)、马蜂窝(mafengwo.com)和携程(ctrip.com)，并用视图展现出中国自由行游客的行程路线。

她总共参阅了492条中国旅游达人或网红撰写的阅读量超过10’000次的在瑞士自由行的日志或博客。然后利用Gephi 0.9.2对收集数据进行可视化处理，以了解这些游客在瑞士旅行的行程路线。通过搜集这些旅游达人们在网站公开的个人信息和对博客内容进行编码分析，可以让瑞士的旅游从业者更加熟悉来瑞士旅游的中国自由行游客的特征，当前趋势以及旅游行为。 信息框结尾

瑞士旅游业需要及时推出适合的旅游产品，才能抓住中国市场。加强靠近主要交通枢纽的目的地城市、山、湖景旅游项目的开发，开发一些低风险适合小团体的娱乐体验项目，并在线上加以宣传。比如位于Grindelwald的First开发的高空飞索、山景滑板车、山景卡丁车等体验项目就非常受中国游客的欢迎。

此外，瑞士还有很丰厚的温泉资源，温泉理疗项目对注重健康的中国游客非常有吸引力，但是很多游客却对瑞士的温泉不太了解。一个比较成功的案例就是位于Adelboden的寒武纪酒店(The Cambrian)因为Instagram多位网红的推荐而吸引了很多游客打卡拍照。



同时，景点在进行宣传时，可以突出瑞士自然景观和浪漫的形象，以及公共交通的便利性。因为很多自助游博主表示，他们选取瑞士作为自由行目的地的原因是瑞士的湖光山色以及交通便利。很多人表示瑞士通票(Swiss Travel Pass)给他们在瑞士的行程带来了很大的便利。

瑞士资讯swissinfo.ch：你如何看待中国人来瑞士旅游的趋势，将来哪些旅游方式和地点会成为热门？



覃媛：我觉得未来中国人来瑞士旅游会更加多元化和主题细分化，旅游方式也会更加多元。跟团游会持续热门，但是会有越来越多的年轻、中产、旅行经验丰富的中国游客加入到自助游的行列中来。另外，机加酒的半自助式旅游或者来瑞士后加入瑞士本地的短途旅行团这样的旅行方式也会越来越受欢迎。



另外，旅游市场会越来越细分，访瑞的目的越来越清晰。比如会有来瑞士专门登山或者滑雪的，跟网红博主一起来瑞士只看花园的，还有来瑞士只为探访瑞士的植被或者昆虫的。各种各样的主题都有可能。未来，像亲子游、蜜月拍摄游、生态游、医疗美容游、游学夏令营等这些主题可能会更受中国游客青睐。



中国游客来瑞士的10大理由 最受中国人喜爱的瑞士旅游目的地 根据瑞士旅游局最新公布的数据：中国游客人均每天消费380瑞郎(合2650人民币)，仅2018年的消费额便达到了6.56亿瑞郎，合人民币45.86亿元。 作者： 邵大海

至于热门旅游地点，我认为跟游客自身旅游经验和来瑞士的次数有关。第一次来瑞士自由行的中国游客一般会选择经典知名景点，走马观花，以表示自己“到此一游”。而自助游经验丰富，或者已经多次访问瑞士的游客，往往会偏向于在中国还没有被人熟知的小众景点。还有一种可能就是一些在社交媒体上广泛转发忽然一夜爆红的景点，会在短时间内忽然吸引大量游客，例如瑞士的Äscher悬崖客栈。

冒险一点，不走寻常路

因此，覃媛建议中国自由行游客在瑞士可以“冒险一点”，“不走寻常路”，充分利用瑞士通票的便利性。例如瑞士东部如圣莫里茨、上恩嘎丁、Scuol、Biosfera Val Müstair这些地方都很有意思，而且不用跟团游客扎堆挤。



网红打卡虽然可能在朋友圈获得更多的赞，但是却失去了探索的乐趣。士国家旅游局官网上就有非常详尽的瑞士旅游资讯，而且有中文版本，此外各大旅游门户网站上的网络游记也有很多行程参考。



最后，即便做好行程规划，在抵达目的地之后，也可以让酒店客栈工作人员或者当地人推荐，甚至随机探索，因为瑞士非常小，很多地方乘坐公共交通工具很快就能到达，这样的方式，更能发现一个与众不同的瑞士！



祝你在瑞士有一段愉快而难忘的旅行！

瑞士资讯swissinfo.ch

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