此内容发布于2018年11月21日 上午9:38 最后更新 - 2018年11月21日 -09:38

缴付完各种账单且在轻奢品牌上小小挥霍一番之后，普通瑞士家庭还能有1551瑞郎或者15.5%月收入的富余，以备不时之需。

(Keystone)

瑞士家庭平均收入的29%都花在缴纳诸如税收、社会保障性缴款、医疗保险等各种强制性支出上。



瑞士联邦统计局本周一(11月19日)公布的数据显示：基于2016年统计数据，一户月平均收入为7124瑞郎(约合人民币49764元)的瑞士家庭，当然，这是扣除掉高达2909瑞郎的强制性支出后剩下的可支配收入。在这些必须缴纳的费用细则中，税收占其中的11.5%，社会保障性缴款占9.7%，医疗保险则占6.2%。



(swissinfo.ch)

与此同时，具有更大选择性支配余地的固定支出，也让家庭整体预算大幅缩水。在瑞士，住宿和能源开销占家庭平均收入的14.7%(1476瑞郎，约合人民币10310元)，交通费用所占比例为7.7%，而日常采购食品杂货所占份额约为6.3%。



缴付完各种账单且在轻奢品牌上小小挥霍一番之后，普通瑞士家庭还能有1551瑞郎(约合人民币10834元)或者15.5%月收入的富余，以备不时之需。而对于那些每月进项低于5000瑞郎(约合34927元)的瑞士家庭来说，在应付完各项开支之后，它们往往囊中羞涩没有任何节余积蓄，不仅如此，甚至收入所得还常常不够支付日常开销。

瑞士资讯swissinfo.ch/ac

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