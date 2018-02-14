此内容发布于2018年2月14日 上午9:00 最后更新 - 2018年2月14日 -09:00

(Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

Manarekha八岁，讲话和计算仍然感到吃力。对于收养她的家庭来说，这一认知滞后(也称认知延迟)有时难以应对。然而，孩子所在的学校也向他们伸出援手。下面我们来了解一下这名特殊儿童。

“我们比赛看谁先能喝完牛奶？”睡眼惺忪的Manarekha抬头看着爸爸，“加油！校车就要到了，再喝最后一口，然后去漱口。”时针指向清晨7点，在距离意大利咫尺之遥的瑞士沃卡罗村(Vacallo)的一所乡间小别墅里，Di Costantino – Laudi一家聚在客厅吃早餐：妈妈Babita、爸爸Massimo、已是青春期的女儿Iris以及小女儿Manarekha。

多学科的一个教师团队 2017年9月，在斯塔比奥发起的“全纳学校特殊班级”的项目共有四位教师参加：Paola Klett Sala是小学一年级的班主任，班上有12名学生；Luca Canova (工作量100%)、Patricia Castoldi-Ineichen (工作量50%)以及Erika Guglielmo Ripamonti (工作量50%)共同管理全纳学校里的特殊班级，班上有8名学生。除此之外，该团队还有两名实习教师。 信息框结尾

8岁的Manarekha目光犀利、似乎洞穿一切，双腿在桌子下方不安地晃动着，同时通过双手试图吸引大家的注意力。“我坐校车去学校，先系安全带，然后听音乐，太好啦！”她的声音很尖，但是讲话时思路有些混乱。“有时，需要借助些想象力才能明白到底她想说什么，”她的母亲述说着。

被家人昵称为Monny的这个女孩认知发展滞后。“她并没有进行过纯粹性的诊断，我们只是知道我们的女儿相对于同龄人来说，学习东西较慢，需要有针对性的在学习上得到帮助。”

斯塔比奥(Stabio)的特殊学校向Manarekha伸出了援助之手，这一小镇距离他们家约10多公里，2017年，该镇发起了一个“全纳教育”试点项目。8个存有学习障碍的孩子来到镇上的小学上学，学校根据他们的能力，安排他们和一年级的学生们一起上课，孩子们的父母对此都持肯定态度。“知道老师们以特殊方式教育我们的孩子，同时我们的女儿也可以和其他孩子一起相处，这让我们感到欣慰，”Babita肯定地表示，“这也是因为自从Manarekha成为我们家庭的一员，她的生活一直在不断改善……”

从印度到瑞士再故地重游

Manarekha出生于印度东南部，在持续了大约五年的收养程序结束后，于2015年夏季到达瑞士。Babita仍对和她第一次见面的情形记忆犹新：肮脏的儿童院；窗子后面趴满了充满希望的小脸儿；一个小姑娘在阳台上不安地蹦蹦跳跳。“他们给我们描述的是一个正常安静的小女孩，没有特别的障碍，但是我们很快就意识到事情有些不对劲。”在印度东南那个偏僻的地方，这一家庭的快乐变成了惊愕，惊愕过后又满是不安。

自Babita和Massimo首次相识，他们就有收养孩子的打算。“我也是被人从印度收养的，”Babita述说着，“幸运的我在提挈诺州长大、学习并幸福的生活着，我总是认为，如果能把这一机会赋予他人，岂不是桩美事。”

然而，对于Babita来说，印度之行还有另一层含义。实际上，她曾经所在的孤儿院距离Manarekha生活的儿童院只有几公里远，因此，他们一家决定去那里看看。当Babita在一本旧登记簿上发现自己的名字时，她激动万分- “父母：未知；目的地：瑞士。” 对于这个娇小的女人来说，这激起了她内心极大的力量：自己已经拥有一个美好的未来，美好的未来别人也该拥有。

然而，在Manarekha刚到瑞士的最初几个月里，对于Babita一家人来说，简直就是艰苦的考验。这个小女孩十分抗拒、踢人、咬人、大喊大叫，犹如“一只笼中的小困兽”。她还排斥自己14岁的姐姐Iris。“她不接受我，当我拥抱妈妈的时候，她就会生气，”声音很低，Iris有些尴尬地继续道：“我曾感觉被自己的家人排斥，心里很难接受，因为我头脑中勾画的家庭新成员的到来与现实完全不同。当时我只看到消极的一面，但是最近我们终于可以多些交流了。”

凡事都需要时间，如今Iris和Manarekha建立了很深的感情。 (Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

在一所特殊学校里

之所以Manarekha的父母没有立刻意识到自己孩子的认知困难，也是因为她的童年是在贫困和暴力中度过，虽然没有任何资料可循，但是Manarekha自己将这一切断断续续地透露给了家人，这样他们可以更清楚地了解这个孩子过去的悲惨经历。“她曾和其他孩子一起流浪，食不果腹，身上还留有遭受过暴力的痕迹，”Babita讲述说。

到达瑞士一年过后，Manarekha被安排在沃卡罗村小学一年级的一个班级，和同村其他孩子一起上课。她的意大利语很差，上课也很难集中精力。晚上在家里，她总是急躁地缠着爸爸帮她做作业。“她总是对我们说：‘我会什么都不。’但是她总是竭尽全力，她的个性十分倔强，”Massimo述说着。

在所在小学老师和校长的建议下，Manarekha接受了一次认知能力测试。结果很清楚：Monny八岁，但是她的认知能力却相当于一个四岁或者五岁的孩子。“于是，他们建议我们将她送到一所特殊学校学习，他们原以为我们会反应激烈，然而我们却显得十分平静，并且认真听取了这一建议。得知有人愿意帮助我们的孩子，几乎可以说是让我们松了一口气。“

Manarekha与妈妈Babita和爸爸Massimo在一起。 (Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

40多年以来，提挈诺州一直把帮助学习困难的学生的融入作为一个重点，该项举措在瑞士堪称前卫，这一做法也是受到邻国意大利全纳教育模式的影响和启发。2017年，斯塔比奥发起的项目则更进一步，在目前Manarekha学习的学校，孩子之间可以进行真正的交流与互动，教学过程中也强调每个学生潜力的发挥。

当前的“一场战役”

然而，社会对于特殊儿童的态度并不总是宽容，Iris对此深有感触，她不断听到同学们对于附近这所特殊学校孩子麻木不仁的评论。“对我来说，承认我妹妹在一个特殊班级并不是一件不光彩的事，但是，我不愿主动说出来，人们不清楚怎么回事，他们认为都是那些孩子都异常古怪……”

他们不是异常，而是不同而已，正如Manarekha的教室里彩色的条幅所写，“我们所有人都是相同的，也是不同的。”为了让未来的孩子们更好地了解其含义，类似斯塔比奥的这一项目是向该目标迈出的第一步。

然而，将来如何，Di Costantino- Laudi一家不愿多想。现在出乎意料的事情已令他们难以承受，大大小小的困难都有待克服，目前，重要的是Manarekha能够获得一定的独立性，以便迎接未来的生活。

瑞士资讯swissinfo.ch

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