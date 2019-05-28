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薪酬差距 怀孕生子、暂别职场，你会“损失”多少钱？

mother and child

在孩子呱呱落地后，接受过大学教育的新晋奶妈人均在长达6.7年的时间里无法重返职场。

(Keystone / Gaetan Bally)

因身为人母而暂别职场、继而重振旗鼓重返职场，可能会让瑞士女性在无奈退出劳动力市场的每一年里，牺牲掉终身收入的3.2%。

根据“支持家庭”协会(Pro Familia，多语)外部链接委托进行的一项调研显示，从经济角度衡量，具有大学文化水平的女性怀孕生子、暂别职场的“牺牲”与“代价”最为“惨重”。孩子呱呱落地后，新晋妈妈们人均在长达6.7年的时间里无法重返职场。而当她们有朝一日重返职场，人均年薪却会无形中“缩水”2万瑞郎(折合人民币约为13.76万元)；放眼整个职业生涯，担任全职妈妈而暂别职场、继而重新择业上岗所付出的“经济代价”，或高达47万瑞郎(约合323.45万元人民币)。

薪酬缩水的主因，在于全职妈妈因远离职场、在家“赋闲”育子而造成工作经验的欠缺。不过，最终出炉的调研报告的撰写者表示，也并不排除(重回职场的妈妈们)由于母亲身份而遭受歧视，换而言之，雇主会假设存在这种可能性：一旦孩子生病，身为妈妈的女性雇员更有可能会选择离岗缺勤。

此次调研报告的撰写者建议将家庭之外的托儿所增设30%，以解决这一问题。该提议相当于新增1.8万个儿童托育名额，从而让女性就业人口平均劳动力参与率由61%提高到72%。预计这项举措所耗用的资金将控制在平均每年5亿瑞郎(约合34.38亿元人民币)以内。调研者提出，绝大部分费用，应由为人父母者承担；而据其建议，其余的1.66亿瑞郎经费，将由职场妈妈所缴纳的税收来抵偿。


国际妇女节 在职妈妈面对瑞士职场文化双刃剑

对在职妈妈来说，瑞士的兼职工作选择既是幸事又是不幸。职场对身为母亲的职业女性怀有很大偏见，这不但妨碍了她们的事业，也阻碍了这个国家的发展，因此更多女性如今呼吁终止这种偏见。

 

swissinfo.ch/ac

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