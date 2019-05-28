在孩子呱呱落地後，受過大學教育的新手媽媽人均在長達6.7年的時間裡無法重返職場。 (Keystone / Gaetan Bally)

因身為人母而暫別職場、繼而重振旗鼓重返職場，可能會讓瑞士女性在無奈退出勞動力市場的每一年裡，犧牲掉終身收入的3.2%。



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根據“支持家庭”協會(Pro Familia，多語)外部链接委託進行的一項調研顯示，從經濟角度衡量，具有大學文化水平的女性懷孕生子、暫別職場的“犧牲”與“代價”最為“慘重”。孩子呱呱落地後，新手媽媽們平均在長達6.7年的時間裡無法重返職場。而當她們有朝一日重返職場，平均年薪卻會無形中“縮水”2萬瑞郎(折合美金約為1.99萬元)；放眼整個職場生涯，擔任全職媽媽而暫別職場、繼而重新擇業就業所付出的“經濟代價”，或高達47萬瑞郎(約合46.7萬美金)。



薪資縮水的主因，在於全職媽媽因遠離職場、在家“賦閒”育子而造成工作經驗的欠缺。不過，最終出爐的調研報告的撰寫者表示，也並不排除(重回職場的媽媽們)由於母親身份而遭受歧視，換而言之，雇主會假設存在這種可能性：一旦孩子生病，身為媽媽的女性僱員更有可能會選擇離職缺勤。



此次調研報告的撰寫者建議將家庭之外的托兒所增設30%，以解決這一問題。該提議相當於新增1.8萬個兒童托育名額，從而讓女性就業人口平均勞動力參與率由61%提高到72%。預計這項措施所耗用的資金將控制在平均每年5億瑞郎(約合4.9億美金)以內。研究者提出，絕大部分費用，應由為人父母者承擔；而據其建議，其餘的1.66億瑞郎經費，將由職場媽媽所繳納的稅收來抵償。





swissinfo.ch/ac

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