适可而止？并非所有人都能做到适量饮酒和吸烟。 (Keystone / Martin Ruetschi)

除了饮酒和吸烟外，越来越多的新事物令人上瘾，如电子烟和网络博彩。

在2020年的调查中，瑞士瘾症基金会(多语)外部链接列出了最易成瘾的合法和非法物质及消费品。以下为详细列举。



酒精 信息框结尾

在瑞士，大约5%的女性通常每天喝两杯及以上的酒精饮料；5%的男人喝四杯或以上。在65岁至74岁的人群中，这一比例超过了6%，而在75岁以上的男性中，有41%的人每天饮酒。

酗酒(一次坐着至少喝4至5杯酒)人数正在上升，特别是在年轻女性中。2007年，在15岁至24岁的女性中，有12%的人表示自己每月至少酗酒一次；到2017年，这一比例翻了一番，达到24%。

2016年，瑞士医院收治了11’500名酒精中毒患者；大约一半的患者被诊断为酗酒者。寻求戒酒辅助的人群平均年龄为46岁，其中70%是男性。

烟草(和其他尼古丁产品) 信息框结尾

在瑞士，每天消费的香烟超过2500万支，但并非所有的烟蒂都得到了妥善处理。

(© Keystone / Christian Beutler)

约有四分之一(27%)的瑞士人吸烟；每天吸烟者占19%，偶尔吸烟者占8%。尽管在2017年至2018年期间香烟销售额略有下降(从95.7亿瑞郎降至92亿瑞郎)，但散装烟草的销量却在上升。在每天吸烟的人中，有60%的人称他们想戒烟。

大约3%的群众吸食无烟气烟草制品，例如鼻烟和咀嚼类烟草。但是，在接受调查的15岁男孩中，有6%的人说他们在过去一个月内吸食了鼻烟。

自从2018年电子烟合法化(英、日)外部链接以来，电子烟和电子烟商店在瑞士正变得越来越普遍。这方面尚无官方统计数据。

在吸食较古老的液基烟方面，有15%的15岁男孩称他们在过去30天内抽了水烟。

非法毒品 信息框结尾

瑞士人每天吸食超过50万个大麻烟卷。在15岁至64岁的人群中，2017年受调人群中有4%表示在过去一个月中吸食了大麻，高于2012年的3%。在20-24岁年龄段中，这一比例要高得多，其中14%是男性和6.5%的女性表示过去30天内吸食了大麻。

瑞士瘾症基金会指出，增长的部分原因在于2016年合法投放市场的大麻二酚类产品。

尽管只有不到1%的瑞士人承认服用过可卡因或摇头丸，但与其他城市相比，瑞士城市对这两类毒品的消费量还是更高。监测机构记录发现寻求治疗的人数正在缓慢而稳定地增加。

Cocaine use bar chart

药品 信息框结尾

在瑞士受调者中，约有1.5%的人表示他们在2018年服用了抗精神病药物。在20至24岁的人群中，这一比例为3.3%，其中超过三分之一的人属于处方外用药。大多数这类药物可用来提高注意力。

阿片类止痛药的销量也在增长。瑞士制药协会(Interpharma)指出，2014年至2018年间，销量增长了18%。但是，2013年至2016年间，每日服药人数比例从2.5%下降至1.8%。

在瑞士，估计有35万人存在安眠药上瘾。

赌博 信息框结尾

根据瑞士瘾症基金会的说法，瑞士近3%的人过度赌博，而0.2%的人存在上瘾。在2017年的受调者中，有55%的人称他们在过去一年中参与过赌博；另有16%的人说他们经常赌博。2018年，瑞士彩票和博彩业营业额达到28.7亿瑞郎(合200.9亿元人民币)，较上年增长近2%。赌场博彩收入增长了3%，达到7.04亿瑞郎。

网络博彩者的平均月支出额为122瑞郎。瑞士瘾症基金会警告称，由于网络博彩游戏触手可及，加上缺乏社会管制，使得这种赌博形式的风险较大。仅自2019年以来，瑞士赌场才能合法地提供线上博彩游戏。

互联网 信息框结尾

瑞士1%-4%的瑞士人存在“网瘾” ，共计影响了73’000-290’000人。 一项名为“始终在线”(Always on 德)外部链接的联邦研究计算得出，16至25岁的青少年平均每天花费四个小时空闲时间上网。40至55岁的人每天上网时长平均为2.5小时。



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