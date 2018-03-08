此内容发布于2018年3月8日 下午2:13 最后更新 - 2018年3月8日 -14:13

在国际劳动妇女节之际，且让我们追溯既往，回顾男女性别博弈在瑞士职场的历史演变。



据英国期刊《经济学人》报道(英)外部链接，就男女平等而言，瑞士劳动力市场在欧洲版图内最具歧视性。在纳入统计范畴的21个欧洲国家中，瑞士排名垫底；而在29个被调查的经合组织成员国中(英)外部链接，瑞士仅排名第26位。究其原因，主要源于瑞士对性别角色的传统刻板印象，以及女性员工在平衡调和家庭与个人职业生涯的两难处境。



从业者性别比例的变迁



不过，瑞士职场上男女主导地位的博弈并非一成不变。过往50年来500多类职业的从业人员数据，向我们展示了男女两性博弈在瑞士职场上的历史性演变过程。

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尽管在短短50年的历史长河里，瑞士职业分类变得愈来愈多样化，然而各行业的性别隔离(译者注：性格隔离分为水平隔离和垂直隔离。水平隔离特指女性/男性难以进入某些被视为“男性/女性的工作”；垂直隔离则指在同一行业中，男性/女性通常能获得较高的职位与薪资待遇)依然比比皆是。2013年的一项全球性调查显示，在职场的性别隔离上，瑞士是两性鸿沟最深的国家。从下列图表中，您会直观地看到瑞士哪些行业由男性/女性主导。

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这种难以逾越的性格隔离鸿沟，也引发了瑞士男女同工不同酬的社会问题。从传统上来看，譬如护理和幼教等以女性为主体的行业从业人员，普遍社会地位较低，未来个人晋升前景也相对较为渺茫，薪资待遇也不高。







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(翻译：张樱)

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