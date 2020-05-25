在瑞士采取封锁隔离防疫措施期间，女性确诊患者达到了全国新冠病毒感染病患总数的54%。 (Keystone / Pablo Gianinazzi)

数据显示，自瑞士采取封锁隔离及保持社交距离的防疫措施以来，感染新冠病毒的女性确诊患者多于男性。这似乎与“男性比女性更易感染新冠病毒，新冠病毒‘重男轻女’”的论断相悖。瑞士这一现象背后的原因何在？



当新冠病毒开始在瑞士全国范围内扩散蔓延之初，男性在新冠病毒感染确诊患者中的确所占比例更高。而截至3月16日瑞士举国抗疫封锁措施正式生效之时，女性感染者人数已开始缓慢攀升，直至达到男女两性感染患者数量持平。

随后，随着企业商户和绝大部分公众生活在接下来的数周内歇业停摆，确诊感染新冠病毒的女性患者人数“反超”男性。瑞士联邦公共卫生局统计数据显示，截至5月中旬，瑞士新冠病毒感染病患群体中，男性确诊病例约为1.38万例(占确诊感染新冠病毒总人数的46%)，女性确诊病例则多达1.65万例左右(54%)。



其他一些国家也呈现出类似的状况。据瑞士德语纸媒《每日导报》(Tages-Anzeiger)报道(德)外部链接，在意大利，女性新冠病毒感染确诊患者占感染群体总人数的53%，德国为52%，西班牙和瑞典女性感染者比例则均高达57%。



根据“瑞士国家2019冠状病毒病特别工作组”(Swiss National Covid-19 Science Task Force)于上周末发布的一份政策简报(多语)外部链接，之所以多国出现“新冠病毒更‘偏爱’女性”的现象，原因之一就在于，在医疗保健以及照护老人的医护队伍中，女性从业者占绝大多数，因此，她们接触新冠病毒的几率相对更高。这也意味着，她们接受新冠病毒核酸筛查检测的频率和次数会更多。



女性从业者的身影，也往往更频繁地出现在儿童保育、销售等领域，而这些职业无法实现居家办公，她们也因此不可避免地与他人产生直接接触。与此同时，女性也是教师队伍中的主力军，随着瑞士中小学已陆续复课，女性教职员工可能会面临相对更高的感染风险。

Share of women infected graph

“瑞士国家2019冠状病毒病特别工作组”指出，和男性相比，女性也更有可能从事薪资水平较低的工作；这意味着，身居低酬职位的她们或许会发现，在雇主无法给员工提供口罩等个人防护装备的情况下，她们更难以启齿，据理力争地向雇主索要防护装备。苏黎世州性别平等办公室负责人Helena Trachsel在接受《每日导报》采访时指出，在瑞士，从事兼职工作的女性人数相对于其他国家处于较高水平，在欧洲范围内位居第二，换而言之，在瑞士职场，女性流动性更强，也因此会增加接触和感染新冠病毒的几率。



苏黎世大学性别医学专家Catherine Gebhard向《每日导报》介绍，目前正在进行更多的调查，以探究新冠病毒感染率中存在的性别差异。她表示，在新冠性别差异这一点上，“社会差异”似乎比“生物学差异”产生的影响力要更大。



尽管如此，生物学在男女两性的免疫系统在应对新冠病毒入侵时的反应中，有可能也起到了一定作用。



即使女性感染率较男性更高，但感染新冠病毒的男性患者出现重症的比例却高于女性。就瑞士新冠疫情肆虐期间的死亡率而言，因感染新冠病毒而不幸离世的女性占总体死亡人数40%-42%。包括中国和美国在内的其他多个国家，通报的男女患者死亡率也存在相似的性别差异。

Death rates graph

其他性别维度



新冠病毒感染率，并非“瑞士国家2019冠状病毒病特别工作组”所关注的唯一涉及到两性的问题。由于医疗资源优先集中在2019冠状病毒病的救治上，因此，孕妇产前检查以及分娩服务被搁置到次要位置，助产士们在获取或采购个人防护装备的过程中遇到了不少困难，与此同时，她们也减少了探视孕妇的次数。



此次疫情危机还间接“助长”了家庭暴力，原因就在于，限制出行、“封城”措施，再加上经济上的不确定因素，给夫妻双方施加了更多的压力。



“瑞士国家2019冠状病毒病特别工作组”明确指出，单纯从经济角度来看，2019冠状病毒疫情危机对女性造成的影响尤其严重，因为和男性相比，女性的个人经济状况往往更加不稳定，她们也会在家务等无偿劳动中花费更多的时间，不仅如此，由单亲母亲支撑的单亲家庭，也占据着社会上单亲家庭的主体。这些都意味着，“她们承受外来冲击的能力比男性要弱一些。”



特别工作组表示，孩子在家自主学习的教育任务，更有可能会最终落在母亲-而不是父亲的肩上，这反过来又加重了身为母亲的女性在努力维持自身事业的同时、还需兼顾子女教育的压力。



与此同时，特别工作组通过研究表明，一种更凸显平等、并且在兼顾工作与家庭平衡的过程中淡化性别的新型日常生活安排模式，正因新冠疫情危机而浮现出来。这种生活模式，也包括父亲会在疫情封锁期间承担更多的养育子女职责。



研究人员表示，展望瑞士的未来，此次疫情危机有可能会让各界对于灵活机动的工作日程安排和居家远程办公采取更为开放的态度，这也有益于进一步推动两性平等。







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