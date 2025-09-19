TASA主任：台湾应强化卫星通讯 所剩时间已不多

（法新社新竹19日电） 国家太空中心（TASA）主任吴宗信接受法新社访问时表示，台湾为确保与中国可能爆发冲突期间网路和电话通讯服务不中断，应尽快发射自主低轨卫星，「时间已经不多」。

吴宗信指出，台湾为了防范与世界其他地区连接的海底电缆遭到破坏或切断，需要自有150枚低轨卫星来确保维持「基本通讯韧性」。

然而，台湾目前毫无这类卫星。吴宗信表示：「我们需要建立起自有技术。…我们所剩时间已不多，有必要加快脚步。」

全球卫星通讯业务目前由美国科技业亿万富豪马斯克（Elon Musk）的「星链」（Starlink）称霸，其拥有的卫星数量多达8000枚。但马斯克与中国的商业关系及他说过台湾应成为中国的一部分，令台湾相当不满。

国家太空中心正在执行Beyond 5G（B5G）低轨卫星计画，要在距离地表约600公里的轨道上部署6枚卫星，目前计划2027年发射首枚。

吴宗信表示，台湾「正在发展自有技术，但这需要一段时间。不过，我们可以运用商业资源，来让我们达到上述通讯韧性」。

中华电信正与世界各地卫星公司洽谈合约，好让台湾能有备援电信服务来应对战争或天灾。其中与世界第2大低轨卫星营运商欧洲电信卫星（Eutelsat）已签署数百万美元合约，这家业者2023年与英国公司OneWeb合并后握有600多枚卫星。

但吴宗信表示，仅靠Eutelsat的卫星不够，台湾还需要其他供应商的支援。

中华电信已与美商Astranis及卢森堡公司SES合作，并且正在与美国科技业巨擘亚马逊（Amazon）旗下的Kuiper及加拿大的Telesat洽谈。