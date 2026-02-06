世界遗产：拉沃葡萄园梯田保护措施出台

拉沃葡萄园新管理方案出台。 Keystone-SDA

来自沃州及拉沃(Lavaux)地区10个市镇的代表共同签署了瑞士拉沃葡萄园梯田的新管理方案。

拉沃葡萄园于2007年被纳入联合国教科文组织(UNESCO)的世界遗产名录。该方案制定了未来十年对这片世界遗产的保护措施。

新管理方案应联合国教科文组织要求制定，此前的版本已经过时。相关合作方在2月2日发布的新闻稿中表示：“此次修订响应了瑞士联邦政府及相关国际机构明确提出的要求，尤其考虑到需向联合国教科文组织提交的2023年定期报告。”

据新闻稿介绍，新管理方案聚焦三大战略重点，旨在维护拉沃葡萄园梯田作为活态文化景观的“完整性和真实性”；巩固其作为“充满活力、可持续且盈利的葡萄种植经济区”的地位；并加强当地居民和游客的“理解与支持”。

此次管理方案的修订由指导委员会统筹推进，成员包括沃州政府、地方市镇政府、葡萄种植业、工商界、旅游业、文化界、以及负责梯田具体管理工作的拉沃世界文化遗产协会(Lavaux World Heritage Association)。联邦相关部门及学术界亦参与了修订。

拉沃葡萄园游览建议 “葡萄园列车” 蓝－黄色“葡萄园列车”是非常便捷的旅游方式，仅需12分钟就可一路蜿蜒穿过茂密的葡萄园，将游客从沃韦向上送至普伊杜－谢布尔(Puidoux-Chexbres)。在这里可以品尝当地特产，几乎所有酒窖都组织品酒活动。 “葡萄园徒步” 步行或骑自行车探索拉沃800公顷梯田葡萄园。长达32公里的小径从洛桑-乌希区一直通往西庸城堡。线路可分为7个环游路段，沿途还有信息牌向游客介绍当地葡萄种植及酿酒的相关知识。 “参观小酒馆” 若要真正品尝当地特色风味，应该参观一家迷人的小酒馆。这些迷你餐厅是拉沃独有的特色，如同葡萄园脚下风景如画的日内瓦湖畔原汁原味的葡萄种植及酿酒村庄一样。 信息来源：瑞士旅游局官网外部链接

