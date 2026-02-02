Nouveau Plan de gestion pour le site Lavaux

Keystone-SDA

Les représentants du canton de Vaud et des dix communes territoriales de Lavaux ont signé lundi à Cully le nouveau Plan de gestion du site "Lavaux, vignoble en terrasses". Ce document fixe, pour les dix prochaines années, les mesures destinées à assurer la préservation du site inscrit depuis 2007 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

(Keystone-ATS) Ce Plan de gestion est exigé par l’UNESCO et le précédent était devenu caduc. «Sa révision répond à une nécessité clairement identifiée par les autorités fédérales et internationales, notamment dans le cadre du Rapport périodique transmis à l’UNESCO en 2023», précisent les différents partenaires dans un communiqué.

Le nouveau Plan de gestion se décline en trois axes stratégiques. Il doit permettre de préserver «l’intégrité et l’authenticité» de Lavaux en tant que paysage culturel vivant, consolider le site comme «espace économique viticole dynamique, durable et rentable» et renforcer «la compréhension et l’adhésion» des habitants et visiteurs, poursuit le communiqué.

La révision du Plan de gestion a été conduite sous l’égide d’un comité de pilotage. Celui-ci a réuni l’Etat de Vaud, les communes territoriales, les milieux viticole, économique, touristique et culturel, ainsi que l’association Lavaux Patrimoine mondial, gestionnaire du site. Les offices fédéraux compétents et les milieux académiques ont également été associés aux travaux.