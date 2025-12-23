住房短缺：苏黎世居民的最大心病
住房短缺是瑞士苏黎世居民面临的最紧迫的问题。近期的一项人口调查显示，56%的受访者将其列为首要关切。
而按照瑞士联邦住房办公室的定义，空置率低于1%才算住房短缺。瑞士近期的住房空置率为1.08%-从全国来看，瑞士几乎不存在住房短缺问题。与之相比，苏黎世的最新空置率数字是0.07%：这可能是瑞士全国乃至整个西方世界的最低水平了。
20多年来，交通议题一直最困扰苏黎世人。即便在2023年的最新调研中，自行车专用道不足和停车区域的减少问题仍与住房不足并列问题单榜首。
如今，房源紧缺和不时出现的天价房租已经当之无愧成为苏黎世人的头号烦恼。交通困难排在第二，之后是高额的生活成本。
相关内容
在苏黎世生活过的人才知道什么叫找房难
三分之二的受访者对市场上提供的房源表示不满(评分1分或2分)。表示满意的人口仅占6%(评分5分或6分)。此外，83%的居民认为，市政府在推动建设可负担的非营利性住房方面做得“不够”或“远远不够”。
自1999年起，苏黎世政府每两年开展一次人口调查。约5’100人参与了今年的调查工作。
阅读最长
讨论最多
符合JTI标准
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。