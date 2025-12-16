入籍瑞士：巴塞尔及伯尔尼州降低收费
素有“黄金护照”之称的瑞士护照不仅申请难度大，需要缴纳的费用也令人望而却步。瑞士的入籍申请费通常由联邦级、州级和市镇级三个层级组成。由于各州及市镇收费政策差异，在瑞士各地的入籍申请者需要缴纳的费用从几百到几千不等。
好消息是，巴塞尔地区即将下调入籍申请费用。伯尔尼也在积极取消市级收费。不过，瑞士其他州及城镇的收费仍然偏高。
巴塞尔地区将免除25岁以下入籍申请者的州级和市镇级相关费用，仅需向联邦政府缴纳100瑞郎(约合人民币885元)的入籍费。巴塞尔城市州议会于12月10日投票通过了上述入籍费用削减方案。
针对巴塞尔市25岁及以上的申请人群，入籍费用从原来的1’750瑞郎(约合人民币15’490元)下调至900瑞郎(约合人民币8’000元)，100瑞郎的联邦收费也包括在内。
目前，伯尔尼市成年申请入籍者需要缴纳的入籍费包括州政府收取的1’150瑞郎(约合人民币10’190元)及市政府收取的400瑞郎(约合人民币3’540元)。伯尔尼地方议会于11月通过了取消市镇级收费的动议提案。
