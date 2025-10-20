减少食物浪费进展缓慢，未达到瑞士阶段性目标
2017-2024年间，瑞士丢弃的食物总量仅减少了5%，远不足以达到现有目标。若要在2030年前将食物浪费减半，目前应已实现约25%的减幅。
受联邦政府委托负责监测的苏黎世应用科学大学(ZHAW)在其中期报告中指出，整个价值链均未能跟上目标进度，农业领域的数据更新尤为不足。
瑞士联邦委员会于2022年通过《减少食物损失行动计划》，目标是在2030年前将食物损失减半，参考基准为2017年。联邦政府当年与35家企业及行业协会签署了跨行业协议。
周二(10月14日)，环境、交通、能源与通讯部(DETEC)部长阿尔伯特·罗斯蒂(Albert Rösti)与相关各方举行非正式会议，回顾执行情况。
联邦部门现在准备对行动计划第一阶段的结果进行分析。
瑞士联邦政府于2022年通过《减少食物浪费行动计划》，目标是在2030年前相比2017年将可避免的食物损失减半，落实联合国《2030年可持续发展议程》第12.3项目标外部链接。该计划涵盖农业、加工、零售、餐饮及家庭环节，优先减少对环境影响较大的食物浪费。
行动计划分为两个阶段实施：2022-2025年为首阶段，侧重建立监测与行业合作机制；2026-2030年将根据评估结果调整或强化措施，以确保实现整体减半目标。
来源：瑞士联邦环境局外部链接
