减少食物浪费进展缓慢，未达到瑞士阶段性目标

瑞士联邦政府于2022年通过《减少食物浪费行动计划》，目标是在2030年前相比2017年将可避免的食物损失减半，落实联合国《2030年可持续发展议程》第12.3项目标外部链接。该计划涵盖农业、加工、零售、餐饮及家庭环节，优先减少对环境影响较大的食物浪费。

行动计划分为两个阶段实施：2022-2025年为首阶段，侧重建立监测与行业合作机制；2026-2030年将根据评估结果调整或强化措施，以确保实现整体减半目标。

来源：瑞士联邦环境局外部链接