四分之一的瑞士人常感压力重重

每四名瑞士人中就有一人经常感到压力山大。 Keystone-SDA

瑞士有四分之一的人表示自己“经常或几乎总是”处于压力之下。而在30岁以下人群中,这一比例更高,已达40%。

4 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Quarter of Swiss frequently stressed 更多阅览 Quarter of Swiss frequently stressed

Deutsch de Jede vierte Person in der Schweiz ist häufig gestresst 原版 更多阅览 Jede vierte Person in der Schweiz ist häufig gestresst

相关内容

这一发现来自由医疗保险公司Sanitas资助的《健康预测》(Health Forecast)研究报告。

这项年度健康调研的几位作者称,瑞士正面临一场“压力流行病”。尤其是45岁以下人群,自称对压力的感受相比五年前明显增强。约2500名年龄在18-74岁之间的瑞士民众参与了此次调研。

从地区来看,意大利语区提契诺州居民的压力感最为明显,达到38%;相比之下,法语区为29%,德语区则为23%。另一项显著差异体现在是否育有子女:在没有孩子的受访者中,31%的人表示自己“经常或非常频繁地”感到压力,而在有子女人群中这一比例仅为19%。

受访者认为,引发压力的最大原因来自他们的“自身想法”,包括自我怀疑、对自己的高标准要求,以及对生存的忧虑等。

压力危害健康

受访者的睡眠最常受到压力干扰。而在那些表示自己经常感受到压力的人中,有四分之三表明受压后果包括睡眠障碍。

其他常见的身体反应还包括肌肉紧张、头痛或偏头痛,以及食欲变化等。近一半压力严重者还出现了肠胃不适。

调研发现,总体而言,感受压力频率越高,出现身体不适的频率也越高。女性报告的睡眠问题、偏头痛、消化不良和情绪疲惫等症状也多于男性。

《健康预测》研究的结果被收录于6月17日出版的新书《健康预测:你对自己了解得太少》(Health Forecast – There’s more to you than you think)中。

面对压力,如何减压? 世界卫生组织(WHO)推荐一套名为《在压力时期的应对方法》外部链接(Doing What Matters in Times of Stress)的自助工具,包含深呼吸、正念觉察、渐进性肌肉放松等练习。这些技巧无需大量时间,每天几分钟就能有效缓解焦虑情绪。 规律作息、充足睡眠(成年人每晚7–9小时)、均衡饮食、适度运动(如快走、瑜伽等)都是世卫组织推荐的“抗压工具”。美国疾病控制与预防中心(CDC)外部链接和英国国民保健署(NHS)外部链接也提出类似建议,包括限制新闻和社交媒体曝光,减少烟酒等不良应对方式。 与信任的朋友或家人沟通可显著缓解压力;世卫强调外部链接,“寻求帮助并非弱者行为,而是心理韧性的体现”。英国国民保健署建议通过设定小目标、合理安排时间、划定界限(学会说“不”)等方法提升自主感。 美国心理学会(APA)和美国心脏协会(AHA)外部链接则指出,“正向自我对话”(如“我能应对”)对缓解瞬间焦虑非常有帮助。若压力持续影响日常功能或显著困扰情绪,建议及时向心理健康专业人士咨询,进行系统干预与支持。