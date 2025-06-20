四分之一的瑞士人常感压力重重

瑞士有四分之一的人表示自己“经常或几乎总是”处于压力之下。而在30岁以下人群中，这一比例更高，已达40%。
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这一发现来自由医疗保险公司Sanitas资助的《健康预测》(Health Forecast)研究报告。
这项年度健康调研的几位作者称，瑞士正面临一场“压力流行病”。尤其是45岁以下人群，自称对压力的感受相比五年前明显增强。约2500名年龄在18-74岁之间的瑞士民众参与了此次调研。
从地区来看，意大利语区提契诺州居民的压力感最为明显，达到38%；相比之下，法语区为29%，德语区则为23%。另一项显著差异体现在是否育有子女：在没有孩子的受访者中，31%的人表示自己“经常或非常频繁地”感到压力，而在有子女人群中这一比例仅为19%。
受访者认为，引发压力的最大原因来自他们的“自身想法”，包括自我怀疑、对自己的高标准要求，以及对生存的忧虑等。
压力危害健康
受访者的睡眠最常受到压力干扰。而在那些表示自己经常感受到压力的人中，有四分之三表明受压后果包括睡眠障碍。
其他常见的身体反应还包括肌肉紧张、头痛或偏头痛，以及食欲变化等。近一半压力严重者还出现了肠胃不适。
调研发现，总体而言，感受压力频率越高，出现身体不适的频率也越高。女性报告的睡眠问题、偏头痛、消化不良和情绪疲惫等症状也多于男性。
《健康预测》研究的结果被收录于6月17日出版的新书《健康预测：你对自己了解得太少》(Health Forecast – There’s more to you than you think)中。
世界卫生组织(WHO)推荐一套名为《在压力时期的应对方法》外部链接(Doing What Matters in Times of Stress)的自助工具，包含深呼吸、正念觉察、渐进性肌肉放松等练习。这些技巧无需大量时间，每天几分钟就能有效缓解焦虑情绪。
规律作息、充足睡眠(成年人每晚7–9小时)、均衡饮食、适度运动(如快走、瑜伽等)都是世卫组织推荐的“抗压工具”。美国疾病控制与预防中心(CDC)外部链接和英国国民保健署(NHS)外部链接也提出类似建议，包括限制新闻和社交媒体曝光，减少烟酒等不良应对方式。
与信任的朋友或家人沟通可显著缓解压力；世卫强调外部链接，“寻求帮助并非弱者行为，而是心理韧性的体现”。英国国民保健署建议通过设定小目标、合理安排时间、划定界限(学会说“不”)等方法提升自主感。
美国心理学会(APA)和美国心脏协会(AHA)外部链接则指出，“正向自我对话”(如“我能应对”)对缓解瞬间焦虑非常有帮助。若压力持续影响日常功能或显著困扰情绪，建议及时向心理健康专业人士咨询，进行系统干预与支持。
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