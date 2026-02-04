日内瓦最低工资提高了低收入群体待遇门槛

日内瓦是瑞士最早通过公投设立最低工资的瑞士州之一。一项最新研究显示，自推行5年以来，日内瓦州的最低工资制度一直“积极”且“显著”地影响着最低收入人群。

瑞士并没有全国统一的最低工资标准。各州可以自行决定是否设立最低工资制度。2020年9月，瑞士日内瓦州的选民以微弱优势( 50.03% 支持；49.97%反对)通过了一项在全州引入最低工资(每小时为23瑞郎)的动议。该州最低工资从2020年11月1日开始正式生效。

实施两年后，低于最低工资标准的薪水占比从7.4%下降到4%。

受瑞士西部高等专业学院日内瓦管理学院(Geneva School of Management)经济与劳动力市场系及日内瓦大学共同委任，此次报告是该系列调研中的第四期，也是最后一期研究报告。

报告证实，女性雇员是最大受益者。私营机构低于最低工资水平的薪资占比从10.7%下降到5.3%。

男性这一比例则从5%下降到3%。平均工资与法定最低工资之间的差异也大幅缩小，从14%减小到6.9%。

报告同时指出，最低工资标准对失业率没有显著影响。

