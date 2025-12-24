梁朝伟将赴瑞士出席电影首映
香港演员梁朝伟将于2026年1月17日到访洛桑，出席由匈牙利导演伊尔迪科·埃涅迪(Ildikó Enyedi)执导的新片《寂静的朋友》(Silent Friend)首映式。他在片中与瑞士演员卢娜·韦德勒(Luna Wedler)联袂出演。
这一消息由瑞士电影资料馆(Cinémathèque Suisse)对外公布。梁朝伟因出演香港导演王家卫的作品而广受国际影坛关注，其中包括《花样年华》(2000年)。他也凭借该片于同年获得戛纳电影节最佳男演员奖。
据瑞士电影资料馆官网介绍，1962年出生的梁朝伟被视为同时代香港演员中的杰出代表。2023年，他在威尼斯国际电影节上获颁金狮终身成就奖。
在影片《寂静的朋友》(德语片名“Stille Freundin”，2025年)中，梁朝伟与常驻苏黎世的演员卢娜·韦德勒共同出演。后者曾凭借影片《我心蔚蓝》(Blue My Mind)于2017年获得瑞士电影奖最佳女演员。
《寂静的朋友》首映将于2026年1月17日晚上8点30分在洛桑Capitole影院举行，放映结束后还将安排与两位演员的交流环节。影片围绕德国马尔堡植物园中的一棵大型银杏树展开，这棵树静静地见证了生活在不同时代的三个人的人生轨迹。
梁朝伟是华语电影中极具国际辨识度的演员之一，因长期与王家卫合作而广受国际影坛关注。《花样年华》《2046》等作品，使他成为少数在欧洲艺术电影圈拥有稳定声誉的华语演员。近年来，他持续参与欧洲作者导演的项目，逐渐将演艺重心延伸至亚洲商业体系之外。
他也并非个例。过去十余年间，多位华语演员陆续进入欧洲电影节与作者电影体系，例如张震、舒淇、赵涛、汤唯等人，均通过作者电影、合拍片或电影节网络，在欧洲影坛建立了稳定的存在感。这一路径通常依托电影节、艺术影院和电影资料馆体系，更强调表演深度与艺术表达，而非明星的商业号召力。
本片导演伊尔迪科·恩耶迪是当代欧洲作者电影的重要代表人物，曾凭作品《肉与灵》(Testről és lélekről外部链接，2017年)获得柏林电影节金熊奖。她的创作以时间、记忆与人的内在经验为主题，《寂静的朋友》依然延续了这一风格。
