瑞士体操选手世锦赛摘铜创造历史

这是瑞士自1950年以来，在体操世锦赛全能赛中获得的首枚奖牌。 Keystone-SDA

诺埃·塞弗特(Noe Seifert)在雅加达举行的2025年竞技体操世锦赛全能决赛中书写了瑞士体操史新篇章。这位来自阿尔高州的选手凭借在六个单项上的卓越表现爆冷夺得铜牌，实现了奖牌梦想。

4 分钟

Keystone-SDA 其他1种语言 English en Swiss gymnast makes history with bronze at World Championships 原版 更多阅览 Swiss gymnast makes history with bronze at World Championships

塞弗特成为1950年以来瑞士首位全能赛奖牌获得者。此前有此殊荣的瑞士选手是瓦尔特·莱曼(Walter Lehmann)和马塞尔·艾德特(Marcel Adette)。这对组合曾在巴塞尔主场世锦赛上包揽全能赛冠军(瓦尔特·莱曼)及亚军奖牌。

本赛季尤其令人振奋的是赛弗特成功走出5月莱比锡欧洲锦标赛的“阴影”。当时，作为全能资格赛中最佳成绩获得者，赛弗特由于正式比赛中最后一项器械的下法动作表现失误，与铜牌失之交臂，仅获得第六名的成绩。

2025年世界竞技体操锦标赛 2025年世界竞技体操锦标赛是由国际体操联合会外部链接(FIG)主办的国际性竞技体操赛事，于2025年10月19日至25日在印度尼西亚雅加达举行。本届赛事为单项世锦赛，不设团体项目，共设男子个人全能、女子个人全能及男子6项、女子4项单项比赛，总计产生12枚金牌。男子6个单项包括自由操、鞍马、吊环、跳马、双杠和单杠；女子4个单项包括跳马、高低杠、平衡木和自由操。 资料来源：百度百科外部链接

鞍马项目表现最佳

在印尼首都雅加达的本场比赛中，赛弗特在鞍马单项24位决赛选手中得分最高(14.000分)；在男子自由体操项目中，以13.866分位居第二，仅次于最终夺冠的桥本大辉(Daiki Hashimoto); 跳马是他的弱项，但他仍以13.733分排在第十二名。

在27岁生日的前一周，赛弗特展现了极高水准的竞技状态。他在6个单项比赛中发挥稳定，除了在吊环单项下法动作中略有瑕疵，均未出现重大失误。

赛弗特凭借高水准的发挥成功超越了来自中国(侍聪，第4名)和日本(冈慎之助Shinnosuke Oka，第5名)的劲敌。冈慎之助去年夏天在巴黎夏季奥运会上曾斩获三枚金牌，其中也包括个人全能冠军。

朗格内格表现不俗

本次雅加达世锦赛的冠军获得者是冈慎之助的同胞桥本大辉。这位2021年奥运会全能冠军得主以总分85.131，不到0.8分的微弱优势力压中国选手张博恒获得金牌。赛弗特以82.831分取得佳绩。

弗洛里安·朗格内格(Florian Langenegger)以79.599的总得分排名第十，成为瑞士第二位跻身全能前十强中的体操选手。瑞士在此前75年的体操世锦赛中都未取得过这样的好成绩。