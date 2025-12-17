瑞士外卖顾客偏爱餐饮“私人定制”
在信息时代，服务平台可以通过长期行为数据，精准刻画用户肖像。而平台另一头的企业可以利用这些信息调整服务。Just Eat作为食品外卖递送平台就起到了这样的关键作用。
根据瑞士外卖平台Just Eat的年报，食客们越来越追求将餐食份量、食材和饮品搭配的选择权掌握在自己手中。该年报同时反映出时下最流行的风味、菜品及饮料产品。
瑞士食品递送企业Just Eat刚刚发布了第六期年度数据报告，对150万用户的反馈数据进行了分析。12月15日发布的《Just Eat2025年度报告》指出，当前的流行趋势反映了消费者需求。
根据该年报，顾客日益倾向自行搭配餐饮分量、食材和饮料。披萨订单在过去五年间激增350%，正印证了这一需求。
个性化自选套餐受欢迎程度是固定套餐的五倍。植物食材为基础的选择尤受欢迎：豆腐订单是去年同期的两倍还多。小份餐食日益流行，某些菜品也更加受到青睐。
Just Eat的年报显示，顾客在选择餐食的时候也在完成某种自我表达。平台注意到，人们对复合型口味的兴趣逐渐上升，去年，味噌和泡菜的订单显著增长；饮品方面，抹茶、奶茶和冷萃咖啡最流行。
最忠实客户来自巴塞尔
《Just Eat2025年度报告》同时揭示了地区差异：一位巴塞尔用户以今年的590份订单，成为其最忠实用户；而金额最高的单笔订单来自施维茨州。该地区也是辛辣菜品下单率最高的地区。
报告显示，墨西哥风味玉米片(nachos)是巴塞尔城市州的热门单品；圣加伦州酒精类饮料订单量最高；而伯尔尼地区创下最高小费纪录。
去年，Just Eat扩大了配送业务范畴。据年报显示，苏黎世是花卉订单量最大的城市，而温特图尔用户则领跑宠物食品订购榜。
