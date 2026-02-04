瑞士外长被指控为“战争罪同谋”

25名律师向国际刑事法院对瑞士外交部长伊格纳齐奥·卡西斯提起诉讼。 Keystone-SDA

瑞士外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)因涉嫌参与以色列在加沙犯下的罪行，被25名瑞士律师向国际刑事法院(ICC)提起控告。指控原因为“同战争罪、危害人类罪及种族灭绝罪的共谋行为”。

2 分钟

原告瑞士律师团2月3日在伯尔尼的新闻发布会上表示，必须对卡西斯展开调查。他们认为，瑞士正在违反《日内瓦公约》，也未能遵守国际人道法。

他们指出，瑞士外交部长本应在能力范围内采取一切措施来阻止以色列实施针对加沙的罪行，至少不应以任何方式助长其行径。但卡西斯未能做到这一点。

原告方特别谴责了瑞士和以色列国防部长于2013年签署军事合作协议一事。“自那时起，瑞士便持续向以色列买卖武器及军民两用物资。”原告团指出。

瑞士外交部表示已“知悉”此事。“检察院将核实指控信息是否真实，“该部同时声明，”自加沙战争爆发以来，瑞士政府始终坚持以下优先事项：立即且永久性停火、立即无条件释放所有人质，以及确保人道主义援助畅通无阻。”

阅读最长 讨论最多