Главу МИД Швейцарии обвинили в военных преступлениях
В Международный уголовный суд (МУС, Internationaler Strafgerichtshof, IStGH) поступило исковое заявление, касающееся федерального советника (министра, главы МИД) Швейцарии Иньяцио Кассиса (Ignazio Cassis), в связи с войной в секторе Газа.
В юридической терминологии Международного уголовного суда подобные исковые заявления квалифицируются как сообщения (Mitteilungen). Такое сообщение было подготовлено и направлено группой из 25 швейцарских адвокатов. Инициатива получила поддержку со стороны кинорежиссёра Якоба Бергера (Jacob Berger; фильм Ein Jude als Exempel), а также ряда бывших руководящих сотрудников МИД Швейцарии (EDA). Публично поддержку данному шагу выразили бывший генеральный секретарь EDA Томас Личер (Thomas Litscher), бывший ответственный сотрудник EDA по вопросам внешней политики Швейцарии в области прав человека Жан-Даниэль Виньи (Jean-Daniel Vigny), а также бывший заместитель статс-секретаря МИД Жорж Мартен (Georges Martin).
Суть иска: Выдвинутые в его тексте обвинения носят серьёзный характер. Авторы иска вменяют федеральному советнику (министру) и главе внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассису пособничество военным преступлениям, преступлениям против человечности и геноциду. В обоснование указывается, в частности, что Швейцария продолжала импортировать товары, потенциально пригодные для военного использования, из Израиля, что военное сотрудничество Швейцарии с ним не было прекращено, а также что, по мнению заявителей, Швейцария не предприняла достаточных шагов для предотвращения фатальной эскалации конфликта в Газе.
Позиция МИД (EDA): «EDA принял к сведению, что коллектив швейцарских адвокатов сегодня передал в канцелярию Прокурора Международного уголовного суда сообщение с информацией о политике Швейцарии в отношении ситуации в Газе. Решение о возможной релевантности представленных материалов находится в компетенции канцелярии Прокурора. Позиция Федерального совета (правительства Швейцарии) остаётся однозначной. С момента нападения 7 октября 2023 года и начала войны в Газе он последовательно придерживается следующих приоритетов: немедленное и устойчивое прекращение огня в Газе, безотлагательное и безусловное освобождение всех заложников, а также беспрепятственный гуманитарный доступ к этой территории. Швейцария неустанно призывает к строгому соблюдению международного права».
Оценка эксперта: Франк Мейер (Frank Meyer), профессор Института немецкого, европейского и международного уголовного права и уголовного процесса Университета Гейдельберга, оценивая перспективы подобного сообщения, в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка отмечает: «В настоящий момент, исходя из всего того, что известно, я бы оценил вероятность дальнейшего развития данного дела как скорее низкую». Основной задачей Международного уголовного суда, подчёркивает профессор Мейер, является привлечение к ответственности лиц, несущих основную ответственность за международные преступления, с последующим вынесением обвинительного приговора.
При этом федеральный советник Иньяцио Кассис вряд ли может рассматриваться в качестве такого ключевого субъекта. Кроме того, необходимо доказать, что конкретные действия конкретного лица привели к совершению конкретного уголовного преступления. «Именно здесь находится основное процессуальное препятствие — и этот аспект нередко упускается из виду в публичной коммуникации вокруг подобных сообщений», — отмечает Франк Мейер. До настоящего времени Суд также не установил чётких правовых границ в отношении допустимого поведения государств, не являющихся непосредственными участниками того или иного вооружённого конфликта.
О Международном уголовном суде: Международный уголовный суд действует с лета 2002 года. Его юрисдикция основана на Римском статуте Международного уголовного суда. Суд рассматривает наиболее тяжкие преступления международного уголовного права, включая геноцид, преступления против человечности, преступление агрессии и военные преступления. Швейцарская Конфедерация ранее никогда не становилась объектом уголовного преследования в рамках производства в Международном уголовном суде (МУС). И в случае с упомянутым исковым заявлением представляется маловероятным, что Главный Прокурор сочтёт возможным инициировать соответствующее разбирательство.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
