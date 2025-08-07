瑞士媒体：习近平2027年会攻打台湾吗？

《时报》称，习近平已部署其军队做好2027年攻打台湾的准备，以实现“统一”。 KEYSTONE

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。习近平已部署其军队做好2027年攻打台湾的准备，以实现“统一”；意大利发生华人黑帮之间的喋血事件，迫使当局加大反黑力度；少林寺方丈释永信，因涉嫌挪用寺院资产、与多名女性保持不正当关系并育有私生子，遭到中国多个国家机关联合调查。

閱讀本文繁體字版本請 點擊此處

我们为你总结摘要了瑞士媒体关于中国的报道文章，让你从另一个角度了解在中国发生的事件、新闻和热门话题，解读瑞士的见解与观点。

下面是主要内容摘要：

周末在台湾金门：在导致全球性冲突的边缘

瑞士法语区权威报纸《时报》(Le Temps)于8月2日发表了题为《周末在台湾金门：在导致全球性冲突的边缘》的文章，报道了该报记者在金门的采访见闻及对台海冲突的分析。

文章先回顾了历史：中华人民共和国成立之后，国民党和共产党军队在金门激战，一直持续到1950年夏天。1958年，北京下令在44天内发射了超过50万枚炮弹。炮击持续了整整十年，策略从歼灭转向心理战。如今，战火早已停歇，金门的海岸警卫队装备有美式短程导弹发射器，防御的象征意义大于实际作用。

“战争已成为过去…… 我们金门不再是战略焦点。还有什么可担心的？现代战争是导弹，是海军：目标是台湾。” 金门清金门镇总兵署警卫吴女士

《时报》还写到，习近平已部署其军队做好2027年攻打台湾的准备，以实现“统一”。为什么是2027年？那一年是中国人民解放军建军一百周年。“中国军事崛起令人瞩目，尤其是在海上领域，第三艘航空母舰正在建造，数百枚导弹已经瞄准台湾。” 2027年也是下届中共二十一大召开的年份。“习近平希望获得第四个总书记任期。如果面临挑战，‘夺回台湾’将为他的连任提供合法性。”

如果中国对台湾开战，美国是否会进行军事干预？“这仍是一个谜。华盛顿一直在以‘战略模糊’的方式安抚着北京…… 一些人认为，美国总统反复无常的性格为北京提供了一个采取行动的历史性机遇。”《时报》写道，中美围绕台湾问题的冲突是引发世界大战的主要风险之一。

但是台北国防安全研究院的专家洪子杰则认为 ，中国不太可能在未来两年内发动袭击，原因有三：首先，中国没有足够的舰船以实现成功登陆；其次，中国军队正处于后勤重组之中；最后，习近平的军队深陷内部斗争。(Le temps外部链接/法)

暗杀、纵火、非法剥削……迫使当局加大反黑力度。 KEYSTONE

中国黑帮如何争夺意大利快时尚控制权

瑞士电信互联网服务提供商电子信息平台Bluewin.ch于8月4日以《中国黑帮如何争夺意大利快时尚控制权》为题，就近日发生在意大利华人黑帮之间的喋血事件进行了报道。暗杀、纵火、非法剥削……迫使当局加大反黑力度。

文章写道，一场“衣架战争”正在佛罗伦萨北部的普拉托肆虐，将这个“欧洲最大的服装制造中心”变成了”中国黑帮势力互相厮杀的战场”。对帮派头目来说，掌控普拉托意味着能够管控欧洲的大部分地区。

普拉托是欧洲最大的华人聚居地之一，那里5000家服装和针织品公司中的大多数是由中国公司经营的小型分包商，生产低成本快时尚产品，最终销往欧洲各地。其面料从中国走私，逃避关税和税收，利润则通过非法资金转移回中国。该行业主要依赖来自中国和巴基斯坦的廉价劳动力，他们每周工作7天，每天工作13个小时，每小时工资约为3欧元。

“这场‘犯罪升级’甚至已经跨越意大利边境，波及到法国和西班牙。” Luca Tescaroli，普拉托市反黑检察官

近几个月来，普拉托的华裔商人和工人不断遭到殴打或威胁，汽车和仓库也被纵火焚烧。除了争夺服装市场和货运控制权之外，华人黑帮还在促成不同国籍工人的非法移民，以供给普拉托复杂经济体系内的工业需求。此外，华人黑帮还渗透进了非法赌场、卖淫和贩毒等行业。(Bluewin.ch外部链接/德)

中国佛教协会已取消释永信受戒僧身份 KEYSTONE

少林寺方丈释永信遭调查，丑闻震动中国佛教界

瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)7月底对少林寺住持释永信被查事件进行了报道：中国佛教界最具争议人物之一、少林寺方丈释永信，因涉嫌挪用寺院资产、与多名女性保持不正当关系并育有私生子，遭到中国多个国家机关联合调查。中国佛教协会已取消其受戒僧身份，称其行为“极其恶劣，严重损害佛教界声誉”。

释永信曾被誉为“和尚CEO”，将少林寺打造成全球品牌。他在1994年将“少林”注册为商标，创办多家公司，推动寺院商业化，每年吸引数百万游客，年收入估计达数千万美元。少林寺在德国、奥地利和美国设有分院，甚至吸引普京等政要参访。

然而，释永信的私德问题早在2015年即被曝光，当时有僧侣举报其生活放荡、挪用资金、育有私生子，但官方最终未予追责。如今，随着中国政府加强财政紧缩、打击奢靡之风，释永信的“和尚企业家”形象已不再适合时代氛围。

报道指出，释永信是少林寺商业化的关键人物，其行为早已引发信众质疑。

瑞士电视台SRF外部链接、《Tagesschau》外部链接等多家媒体也在其国际新闻中提及此案，强调释永信的倒台象征着中国宗教机构与国家权力之间复杂关系的转变。

目前，释永信已被解除职务，少林寺的未来或将由政府更直接掌控。此案不仅是一起宗教丑闻，更反映出中国地方政府在财政压力下对传统文化资产的重新布局。(NZZ外部链接/德)

瑞士重要新闻简讯

这些也许是你本周不应错过的信息：

相关内容 瑞士研究：动物当“领导”，压力也爆表 此内容发布于 苏黎世大学的一项研究表明，当动物在群体中担任决策角色时，它们的心跳会加快。 更多阅览 瑞士研究：动物当“领导”，压力也爆表

相关内容 越来越多儿童对腰果过敏 此内容发布于 瑞士国家科学基金会(SNSF)7月29日发布消息称，欧洲过敏登记数据分析显示，越来越多儿童对腰果出现过敏反应。而成年人则极少受到影响。 更多阅览 越来越多儿童对腰果过敏

相关内容 气候变化影响躲不过，土拨鼠也得向上“搬家” 此内容发布于 土拨鼠如今生活的位置平均比40年前上移了86米。不过，根据一项最新研究，它们的生存“天花板”并未改变，它们至今仍无法越过海拔2700米的界限，而这一限制早在1982年就已存在。 更多阅览 气候变化影响躲不过，土拨鼠也得向上“搬家”

相关内容 逾万家酒店起诉Booking.com 此内容发布于 欧洲酒店业正将Booking.com告上法庭。1万多家酒店参与了一项集体诉讼，要求这家旅游平台赔偿其多年来强迫实施价格限制所造成的损失。 更多阅览 逾万家酒店起诉Booking.com

更多瑞士新闻简讯可点击这里查看。

