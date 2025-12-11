瑞士媒体：数据交换-瑞士大学“联合武装”以防间谍

瑞士各高校联合开展反间谍防御措施。 Keystone-SDA

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。①苏黎世联邦理工学院院长表示瑞士高校反间谍防御措施需要全国范围内的协调。②瑞士议会两院就“中国法案”达成一致，对外国国有企业收购瑞士企业进行限制。③马克龙对华访问凸显欧洲各国在对华政策上“风险与依赖”的微妙平衡。

10 分钟

瑞士资讯swissinfo.ch

閱讀本文繁體字版本請 點擊此處

我们为你总结摘要了瑞士媒体关于中国的报道文章，让你从另一个角度了解在中国发生的事件、新闻和热门话题，解读瑞士的见解与观点。

下面是主要内容摘要：

瑞士大学正在武装自己以防范间谍活动

瑞士德语重要日报《新苏黎世报》(NZZ)日前发表了对苏黎世联邦理工学院院长、高校反间谍国家工作组组长Günther Dissertori的采访，就瑞士各高校联合开展反间谍防御措施的情况进行了探讨。

Günther Dissertori表示，瑞士学术界面临的间谍风险正在增加，而这是源于世界地缘政治的巨大变化和全球技术霸权竞争的显著加剧。一年多以来，苏黎世联邦理工学院开始对来自俄罗斯、中国、伊朗和阿富汗等国的申请者进行安全审查。

“认为瑞士不受间谍影响的想法未免过于天真。世界各地的大学都是情报机构和其他国家行为体的目标之一…… 瑞士并非孤岛。” Günther Dissertori，苏黎世联邦理工学院院长、高校反间谍国家工作组组长

一年内，逾80份入职或入学申请被苏黎世联邦理工学院拒绝，Dissertori表示这并不意味着这些人都是间谍。“我们根据某些标准进行评估，例如申请人的背景、受教育经历、资金来源以及他们计划攻读的学位或工作领域。如果发现‘有问题的’因素组合，我们就不会批准申请。”

Dissertori建议所有瑞士大学设立知识安全办公室，除了人员审查之外，还要负责知识出口管理和关键应用程序的审查，从而防止知识意外外流。

他强调，高校反间谍防御措施需要全国范围内的协调。国家工作组建议为此建立国家知识安全协调办公室，为各大学提供咨询和联网服务，并与欧洲合作伙伴展开协作。Dissertori表示，有必要加强各大学之间的数据交换，比如建立一份被拒申请者的共同名单。

瑞士高校人员的审查工作要参照联合国和瑞士的制裁名单；此外，也要参考欧盟大学规定和美国制裁条例。苏黎世联邦理工学院院长指出，审核基于风险，而非国籍-国籍只是触发更全面审查的因素之一，而申请被拒则源自综合因素。(NZZ外部链接/德)

瑞士议会两院就《投资审查法》(简称“中国法案”，Lex China)达成一致。 Keystone / Alessandro Della Valle

瑞士议会通过“中国法案”，在中美经济博弈中寻求平衡

12月2日，瑞士公共服务机构-瑞士德语广播电视SRF(德)外部链接报道，瑞士国会两院近日就《投资审查法》(简称“中国法案”，Lex China)达成一致-这标志着历时五年的审议告一段落。该法案源于2017年中国国企中化集团收购瑞士农化巨头先正达引发的争议。政界由此发出“防止外国国企控制瑞士关键经济领域”的呼声。

根据新法，未来仅在外国国有企业试图收购瑞士企业且可能危及公共秩序或国家安全时，才需获得联邦许可。外国私企收购不在审查范围内。此前，议会曾就“审查是否涵盖电网、水务等关键基础设施”展开争论，但这一诉求最终未被纳入新法。

“这是一条平衡经济利益和安全隐患的法律。” Sidney Kamerzin，瑞士议会国民院中间党议员

该立法不仅涉及中瑞关系，也反映出美国的影响力。美国长期敦促盟友加强投资审查，并在今年初暗示，若瑞士不采取严格措施，可能面临高性能芯片出口限制。与此同时，瑞士在欧盟对两家中国银行实施制裁时选择置身事外，以免影响正在进行的中瑞自贸协定优化谈判。

瑞士跨地区的重要德语日报《每日导报》(Tages-Anzeiger外部链接)评论指出，瑞士在全球“经济安全即国家安全”的趋势中仍显谨慎，批评该法案过于温和，未能覆盖电信、能源等关键领域，担忧瑞士在保护战略产业方面“行动太迟缓”。

法国总统对中国的国事访问重点在于推动贸易合作，同时重申对俄乌战争的关切。 Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

马克龙再访中国背后：欧洲各国对华策略缺乏统一性

瑞士德语重要日报《新苏黎世报》(NZZ)于12月3日对法国总统埃马纽埃尔·马克龙(Emmanuel Macron)上周对华的国事访问进行了分析报道。文章指出，法国总统此行重点在于推动贸易合作，同时重申对俄乌战争的关切。这一行程凸显欧洲在对华政策上的微妙平衡：一方面强化风险意识；另一方面仍依赖中国市场。

英国首相基尔·斯塔默(Keir Starmer)日前在伦敦发表讲话，称中国既是国家安全威胁，也是未来外交优先事项。他批评过去“忽冷忽热”的策略，主张在利用中国市场机遇的同时保障安全。

“我们必须在利用中国市场和某些领域合作的机会的同时，保障国家安全。” 英国首相基尔·斯塔默

这一务实立场与马克龙的路线不谋而合，后者长期倡导“批判性务实”的对华政策。马克龙在中国寻求扩大法国奢侈品和食品出口市场，并推动投资合作，同时敦促习近平对普京施压，令他至少同意停火。他还表达了对不公平竞争和廉价中国产品冲击欧洲经济的担忧。然而，与英国近期公开警告中国间谍活动形成对比，安全议题并非法国关注重点。

欧洲对华政策目前仍缺乏统一性。德国希望减少经济依赖；英国则急需增长机会；而东欧部分国家甚至在安全领域与中国合作。欧盟委员会主席冯德莱恩此次未随行访华，原因据称与她在此前访问中“唱白脸”的角色有关。她近年来推动“去风险化”(De-Risking)，强调降低对中国市场的依赖。

分析人士指出，马克龙此次以“欧洲代表”身份出访，但现实是各国立场分歧明显。中国则利用这一局面，向法国展示“特殊关系”，以强化双边合作。(NZZ外部链接/德)

瑞士重要新闻简讯

这些也许是你本周不应错过的信息：

相关内容

相关内容 预防 调研：社交媒体令瑞士女孩面临更大瘦身压力 此内容发布于 瑞士一项报告显示，社交媒体令女孩在身材方面承受的压力明显大于男孩；与此同时，她们的自尊心会随青春期的推进而有所提升。 更多阅览 调研：社交媒体令瑞士女孩面临更大瘦身压力

相关内容

相关内容 瑞士肺结核病例呈上升趋势 此内容发布于 瑞士联邦卫生局在接受瑞士新闻社Keystone-ATS采访时表示，瑞士的肺结核病例正在不断增多，其主要原因是来自全球肺结核病高发地区的人口迁入。 更多阅览 瑞士肺结核病例呈上升趋势

相关内容

相关内容 瑞士政治 洛桑查出大规模社保欺诈案 此内容发布于 瑞士检方在洛桑的一项调查中查出一起涉及41人的重大社会保障欺诈案件。 更多阅览 洛桑查出大规模社保欺诈案

相关内容

相关内容 全球贸易 瑞士立法者投票放宽武器出口规定 此内容发布于 瑞士联邦院与国民院均已批准放宽战争物资的出口和再出口规定。 更多阅览 瑞士立法者投票放宽武器出口规定

更多瑞士新闻简讯可点击这里查看。

参与讨论

瑞士资讯swissinfo.ch用10种语言报道瑞士。参与我们的讨论，你可以对瑞士的各类新闻、事件、现象、投票等等畅所欲言。而且，你的留言会被自动翻译成其他9种语言。⁠也就是说，你可以通过我们平台，与全世界80%的读者进行对话-不分国家，不分语言，不分时间。

本周讨论话题：

相关内容 讨论 提问者： Emilie Ridard 你是否曾持过期瑞士护照旅行过？ 你是否曾不巧即将出行时发现护照过期？你是如何破局的？能否持过期护照登机？ 参与讨论 1 赞 查看讨论

通讯订阅

订阅我们的«瑞士媒体里的中国»时事通讯，了解瑞士媒体关于中国话题的新闻、观点及分析文章的总结。瑞士媒体关于中国都在报道哪些主题？这个时事通讯让你对此一目了然。

当然，你也可以挑选你喜欢或关注的话题，订阅我们的最新及最热门文章。

最后，如果你对我们的报道有任何想法或建议，请随时与我们联系。 ​

下一期《瑞士媒体关于中国的报道 》将于12月18日星期四发布。

致以来自伯尔尼的问候！

瑞士资讯中文部