瑞士媒体：特朗普的沉默让台湾忧虑

台湾担心中国会效仿其盟友俄罗斯的行动，用武力吞并台湾。 KEYSTONE

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。如果北京决定入侵台湾，根本无法确定美国是否会做出反应；西方游客对中国旅游的兴趣显著下降。

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瑞士资讯swissinfo.ch

如果北京决定入侵台湾，根本无法确定美国是否会做出反应；西方游客对中国旅游的兴趣显著下降，原因主要包括疫情期间的严格措施、经济和社会问题以及负面情绪和宣传；中国正在寻求在乌克兰问题上取得突破，以增强其在欧洲的影响力。

下面是主要内容摘要：

特朗普的沉默让台湾忧虑

瑞士双语新闻门户网站Watson.ch于3月2日发布题为《特朗普的沉默让台湾忧虑》的文章，指出特朗普政府突然放弃乌克兰，引起基辅和欧洲其他国家的巨大忧患，台湾也在密切关注美国总统的行为。“如果北京决定入侵台湾，根本无法确定美国是否会做出反应。”文章写道，“……台湾担心中国很快会效仿其盟友俄罗斯(对乌克兰)的行动，试图用武力吞并台湾这个2300万人口的岛国。”

然而，台湾人还记得，特朗普在第一任期内曾大力支持台湾。甚至在上任之前，他就在2016年底和蔡英文总统通话，引起中国大陆的强烈反应。他对中国征收的惩罚性关税加强了台湾在亚洲的地位。特朗普向台北提供的武器也远远多于其前任奥巴马。

“我们非常担心。特朗普非常难以预测…… 鉴于体量上的差异，我们无法阻止中国控制台湾。我们只能在某种程度上来阻止中国这个企图，但之后，我们就需要外部的援助了。” 陈明祺，台湾国家安全会议咨询委员

“按理说，台北应该对特朗普的第二个任期持乐观态度。但他的最新表态充其量可能会让台湾政府喜忧参半。” Watson.ch写道。2月26日，特朗普在回答记者关于中国是否应避免征服台湾的问题时回答道，他与习近平有着“很好的关系”，并希望中国在美国投资。这些话加剧了台湾对特朗普善变和喜欢仓促交易的担忧。

文章引用美国专家的话说，特朗普上述言论是想表明他对台湾的支持是“可以谈判”的。美国是否真的要放弃台湾，这一点目前还不得而知。(watson.ch外部链接/法)

西方游客对中国旅游的兴趣显著下降 KEYSTONE

为什么西方人现在不再愿意去中国旅游了？

德语日报《新苏黎世报》(NZZ) 上周报道，近年来，西方游客对中国旅游的兴趣显著下降，原因主要包括疫情期间的严格措施、经济和社会问题以及负面情绪和宣传。

首先，疫情期间中国采取了严厉的隔离和封锁措施，给许多外国人留下了创伤记忆。例如，上海在宵禁期间所有人都被关在家里长达五个星期，这种经历让许多外国游客对再次访问中国心存顾虑。

其次，中国经济面临房地产危机和高失业率等问题，影响了旅游业的吸引力。昔日繁华的购物区和高档餐厅如今门可罗雀，许多预算较少的餐馆要么生意冷清，要么已经关门。尽管街头小吃生意兴隆，但西方游客对其卫生和安全性存疑，难以适应。

此外，中国社交媒体上的负面情绪和对西方的敌视态度也让西方游客望而却步。中国社交媒体平台上充斥着对西方国家的负面报道和幸灾乐祸的情绪，这些都加剧了西方游客对中国的不信任感。

这些因素共同导致了西方游客对中国旅游的兴趣大幅下降。虽然中国政府采取了一些措施试图吸引外国游客(例如单方免签证政策)，但效果有限。(NZZ外部链接/德)

当前全球局势为中国的外交进展提供了有利条件 KEYSTONE

中国寻求通过乌克兰扩大在欧洲的影响力

瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ) 上周报道，中国正在寻求在乌克兰问题上取得突破，以增强其在欧洲的影响力。当前全球局势为中国的外交进展提供了有利条件，尤其是由于唐纳德·特朗普的就职使西方的凝聚力受到质疑。中国外交界正热烈讨论如何利用西方的不团结来取得地缘政治进展。

中国的外交政策重点是促进经济发展，但也希望通过外交手段解决台湾问题。中国已经得到近百个国家的默许，试图说服其他国家容忍其武力夺取台湾岛的可能性。与此同时，中国政府强调建设一个平等有序的多极世界，支持平等待遇和国际法治，并呼吁欧洲参与乌克兰战争的谈判。

中国知道，受到特朗普新政影响的国家可能愿意接受外部帮助。尽管乌克兰对中国的立场不满，但必要性迫使他们保持开放态度。乌克兰外长与中国外长在慕尼黑安全会议期间的会晤表明，中国愿意为安全保障和国家重建投资，甚至可能部署维和部队。

然而，乌克兰可能对中国的介入期望过高。中国的意图是推动事态发展，利用当前的美欧危机提升其形象。乌克兰为此提供了最佳跳板，但中国能否履行其承诺仍是未知数。如果美俄之间出现长期和解迹象，而中国经济继续萎靡不振，欧洲在与中国的外交往来中将有更多回旋余地。(NZZ外部链接/德)

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