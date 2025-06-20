瑞士媒體：中國貨輪涉嫌破壞台灣海底電纜，台灣法院判涉事船長監禁

中國貨輪“鴻泰58號”涉嫌故意破壞海底電纜，其船長被台灣台南市法院判處三年監禁。 Keystone-SDA

親愛的讀者：這裡是瑞士主要媒體在過去一週發表的有關中國的報導。台灣台南市法院判處一名中國籍船長三年監禁，其貨輪涉嫌故意破壞海底電纜-近年來，台灣周邊海域頻繁發生電纜斷裂事件，許多都被懷疑與中國船隻有關；三架中國貨機在接近伊朗時從雷達上消失，引發外界“中國向伊朗運送防衛裝備”的懷疑；中美達成一項貿易協議，中國在協議中承諾恢復對美稀土出口。但美國和歐洲仍面臨對中國稀土的強烈依賴。

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我們為你總結摘要了瑞士媒體關於中國的報導文章，讓你從另一個角度了解在中國發生的事件、新聞和熱門話題，解讀瑞士的見解與觀點。

下面是主要內容摘要：

台灣反擊破壞海底電纜行為，並對一名涉事中國船長作出判決

6月13日瑞士最具傳統的德語日報《新蘇黎世報》(NZZ)報道，台灣台南市法院6月12日判處一名中國船長三年監禁，因他的貨輪“鴻泰58”號涉嫌故意破壞海底電纜。這起案件引起廣泛關注，被視為台灣捍衛自身權益、嚇阻潛在破壞行為的重要舉措。法院認定，該船在明知海底有電纜的情況下仍拋錨，違反海巡署命令，導致電纜受損。儘管船長辯稱不知情，但海圖上電纜位置清晰可見，再加上這艘船行為異常，例如曾做“之”字形航行，更增加了蓄意破壞的嫌疑。

該案的敏感度在於涉案人員均為中國大陸公民，船長是唯一被起訴者，其餘七名船員已被遣返。近年來，台灣週邊海域頻繁發生電纜斷裂事件，光是2019-2023年間就有36起，許多都被懷疑與中國船隻有關。

這艘船之所以引起懷疑，也因為它使用了不同的船名。這是參與破壞或走私等非法活動的船隻慣用的伎倆。 台灣台南市法院的一名檢察官

中國政府則堅決否認蓄意破壞的指控，稱全球每年有上百起電纜斷裂，多因拖網或錨具所致，指責台灣藉機抹黑中國。然而，台灣方面指出，許多涉事船隻懸掛監管薄弱國家的旗幟，船齡老舊，且與中國大陸、香港或澳門有關。“鴻泰58”號正符合這些特徵，因此被列入台灣的黑名單。

台灣自今年初以來加強了對可疑船隻的監控，目前已有52艘船被列入黑名單。儘管尚無確鑿證據顯示“鴻泰58”號船長受中國政府指使，但台灣希望透過此判決傳遞明確訊息：任何破壞關鍵基礎設施的行為都將受到嚴懲，以維護國家安全與通訊穩定。 ( NZZ外部链接/德)

6月17日，以色列特拉維夫上空，以色列防空系統“鐵穹”攔截從伊朗發射的飛彈。 Keystone-SDA

德黑蘭的戰略盟友北京：中國派往伊朗的神秘飛機背後有何玄機？

根據瑞士首家街頭新聞報德語《一瞥》(Blick)於6月18日報道，繼6 月13 日以色列對伊朗發動攻擊後，三架來自中國的貨機在接近伊朗時從雷達上消失。

《一瞥報》引用英國《每日電訊報》的消息：這三架中國飛機都是在土庫曼斯坦上空接近伊朗時從雷達上消失的。根據計劃，其飛行目的地為盧森堡，但三架飛機似乎都沒有飛越歐洲上空。

「在伊朗和以色列衝突激烈之際，人們不禁對這些飛機上運載的貨物產生懷疑。」文章寫道。航空專家指出，相關的波音747貨機常用於運輸軍事裝備和武器，特別是政府訂單。這些飛機以其運輸敏感貨物的能力而聞名，特別是在執行與國防相關的任務時。

雖然空運危險或特殊貨物必須向相關當局申報，但申報資訊可以作假：過去，中國就曾試圖以“風力渦輪機零件”的商業貨物為幌子走私無人機武器零件。

“伊朗現政權的垮台將產生深遠影響，為中東帶來重大不穩定因素，並直接損害中國的經濟和能源利益。” Andrea Ghiselli，英國艾希特大學中國與中東關係專家

儘管備受國際社會批評，中國早前也曾向伊朗提供軍事裝備。但目前，中國若直接參與以伊衝突，可能會損害其穩定與美國關係的努力。鑑於這種態勢，中國政府公開向德黑蘭運送防衛裝備的可能性“很低”，但不能完全排除這種可能性。 ( Blick外部链接/法)

歐洲稀土產業之所以發展緩慢，部分原因在於其開採和加工過程污染嚴重、成本高。 Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

這是一筆好的交易，但對中國更有利

瑞士跨區域的重要德語日報《每日導報》(Tages-Anzeiger)於6月12日報道，中美近期達成貿易協議，中國在協議中承諾恢復對美稀土出口。然而，這對中國更為有利，美國和歐洲仍面臨對中國稀土的強烈依賴。稀土是製造智慧型手機、戰鬥機、風力渦輪機等高科技產品的關鍵原料。中國長期掌握全球稀土供應主導權，並在與美國的貿易爭端中將其作為戰略武器，曾一度減少對美出口，導緻美國企業如福特公司的一家工廠因原料短缺而停產。

“特朗普號稱是世界上最有權勢的人，但面對稀土他卻無能為力。” 每日導報

儘管中國現階段恢復出口，但其政策隨時可能改變，尤其在地緣政治緊張時更具不確定性。這使得西方國家意識到，若不自主開採和加工稀土資源，將持續受制於中國。歐洲和美國雖早已意識到風險，但行動卻很遲緩。直到最近，法國才開設了歐洲首家稀土磁鐵加工廠。

歐洲稀土產業之所以發展緩慢，部分原因在於其開採和加工過程污染嚴重、成本高昂，因此西方國家往往將這類「髒活」外包給環保標準較低的國家。然而，若要真正擺脫對中國的依賴，西方必須承擔起發展本土稀土產業的責任。

這次貿易爭端應為西方敲起警鐘，正如疫情期間晶片短缺促使歐美加快半導體產業佈局一樣。川普雖常被批評為經濟民族主義者，但在稀土問題上，推動產業回流是必要之舉。唯有如此，西方才能在未來的全球競爭中掌握更多主動權。 ( Tagesanzeiger外部链接/德)

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