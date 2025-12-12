瑞士媒體：資料交換-瑞士大學「聯合武裝」以防間諜

瑞士各大專院校聯合進行反間諜防禦措施。 Keystone-SDA

親愛的讀者：這裡是瑞士主要媒體在過去一週發表的有關中國的報導。①蘇黎世聯邦理工學院院長表示瑞士高校反間諜防禦措施需要全國的協調。②瑞士議會兩院就「中國法案」達成一致，對外國國營企業收購瑞士企業進行限制。③馬克宏對華訪問凸顯歐洲各國在對華政策上「風險與依賴」的微妙平衡。

阅读本文简体字版本请 点击这里

我們為你總結摘要了瑞士媒體關於中國的報導文章，讓你從另一個角度了解在中國發生的事件、新聞和熱門話題，解讀瑞士的見解與觀點。

下面是主要內容摘要：

瑞士大學正在武裝自己以防範間諜活動

瑞士德語重要日報《新蘇黎世報》(NZZ)日前發表了對蘇黎世聯邦理工學院院長、高校反間諜國家工作組組長Günther Dissertori的採訪，就瑞士各高校聯合開展反間諜防禦措施的情況進行了探討。

Günther Dissertori表示，瑞士學術界面臨的間諜風險正在增加，而這是源自於世界地緣政治的巨大變化和全球技術霸權競爭的顯著加劇。一年多來，蘇黎世聯邦理工學院開始對來自俄羅斯、中國、伊朗和阿富汗等國的申請者進行安全審查。

“「認為瑞士不受間諜影響的想法未免過於天真。世界各地的大學都是情報機構和其他國家行為體的目標之一…… 瑞士並非孤島。」 Günther Dissertori，蘇黎世聯邦理工學院院長、高校反間諜國家工作小組組長

一年內，逾80份入職或入學申請被蘇黎世聯邦理工學院拒絕，Dissertori表示這並不代表這些人都是間諜。「我們根據某些標準進行評估，例如申請人的背景、受教育經歷、資金來源以及他們計劃攻讀的學位或工作領域。如果發現’有問題的’因素組合，我們就不會批准申請。」

Dissertori建議所有瑞士大學設立知識安全辦公室，除了人員審查之外，還要負責知識出口管理和關鍵應用程式的審查，從而防止知識意外外流。

他強調，大學反間諜防禦措施需要全國的協調。國家工作小組建議為此建立國家知識安全協調辦公室，為各大學提供諮詢和聯網服務，並與歐洲合作夥伴合作。Dissertori表示，有必要加強各大學之間的資料交換，例如建立一份被拒絕申請者的共同名單。

瑞士高校人員的審查工作要參照聯合國和瑞士的製裁名單；此外，也要參考歐盟大學規定和美國制裁條例。蘇黎世聯邦理工學院院長指出，審核是基於風險，而非國籍-國籍只是觸發更全面審查的因素之一，而申請被拒絕則源自綜合因素。 ( NZZ外部链接/德)

瑞士議會兩院就《投資審查法》(簡稱「中國法案」，Lex China)達成協議。 Keystone / Alessandro Della Valle

瑞士議會通過「中國法案」，在中美經濟博弈中尋求平衡

12月2日，瑞士公共服務機構-瑞士德語廣播電視SRF(德)外部链接報導，瑞士國會兩院近日就《投資審查法》(簡稱「中國法案」，Lex China)達成一致-這標誌著歷時五年的審議告一段落。該法案源自於2017年中國國企中化集團收購瑞士農化巨頭先正達引發的爭議。政界由此發出「防止外國國企控制瑞士關鍵經濟領域」的呼聲。

根據新法，未來僅在外國國營企業試圖收購瑞士企業且可能危及公共秩序或國家安全時，才需獲得聯邦許可。外國私廠收購不在審查範圍內。此前，議會曾就「審查是否涵蓋電網、水務等關鍵基礎設施」展開爭論，但這項訴求最終未被納入新法。

「這是一條平衡經濟利益和安全隱患的法律。」 Sidney Kamerzin，瑞士議會國民院中間黨議員

該立法不僅涉及中瑞關係，也反映出美國的影響力。美國長期敦促盟友加強投資審查，並在今年初暗示，若瑞士不採取嚴格措施，可能面臨高性能晶片出口限制。同時，瑞士在歐盟對兩家中國銀行實施制裁時選擇置身事外，以免影響正在進行的中瑞自貿協定優化談判。

瑞士跨區域的重要德語日報《每日導報》( Tages-Anzeiger外部链接)評論指出，瑞士在全球「經濟安全即國家安全」的趨勢中仍顯謹慎，批評該法案過於溫和，未能涵蓋電信、能源等關鍵領域，擔憂瑞士在保護戰略產業方面「行動太遲緩」。

法國總統對中國的國事訪問重點在於推動貿易合作，同時重申對俄烏戰爭的關切。 Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

馬克宏再訪中國背後：歐洲各國對華策略缺乏統一性

瑞士德語重要日報《新蘇黎世報》(NZZ)於12月3日對法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)上週對華的國事訪問進行了分析報道。文章指出，法國總統此行重點在於推動貿易合作，同時重申對俄烏戰爭的關切。這項行程凸顯歐洲在對華政策上的微妙平衡：一方面強化風險意識；另一方面仍依賴中國市場。

英國首相基爾·斯塔默(Keir Starmer)日前在倫敦發表講話，稱中國既是國家安全威脅，也是未來外交優先事項。他批評過去「忽冷忽熱」的策略，主張在利用中國市場機會的同時保障安全。

「我們必須在利用中國市場和某些領域合作的機會的同時，保障國家安全。」 英國首相基爾‧史塔默

這一務實立場與馬克宏的路線不謀而合，後者長期倡導「批判性務實」的對華政策。馬克宏在中國尋求擴大法國奢侈品和食品出口市場，並推動投資合作，同時敦促習近平對普丁施壓，令他至少同意停火。他也表達了對不公平競爭和廉價中國產品衝擊歐洲經濟的擔憂。然而，與英國近期公開警告中國間諜活動形成對比，安全議題並非法國關注重點。

歐洲對華政策目前仍缺乏統一性。德國希望減少經濟依賴；英國則急需成長機會；而東歐部分國家甚至在安全領域與中國合作。歐盟委員會主席馮德萊恩這次未隨行訪華，原因據稱與她在先前訪問中「唱白臉」的角色有關。她近年來推動「去風險化」(De-Risking)，強調降低對中國市場的依賴。

分析家指出，馬克宏這次以「歐洲代表」身分出訪，但現實是各國立場分歧明顯。中國則利用這一局面，向法國展示「特殊關係」，以強化雙邊合作。( NZZ外部链接/德)

