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瑞士家庭为钱愁

缺钱是瑞士家庭“永远的痛”。
缺钱是瑞士家庭“永远的痛”。 Keystone-SDA

瑞士家庭倍感压力：除了高昂的医疗保险费用和不断上涨的物价，人们对工作与家庭生活的平衡也忧心忡忡。学校和青少年暴力也是热点问题。

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近期，由瑞士家庭维权组织Pro Familia和养老金保险企业Pax共同发布的第三次家庭晴雨表调查得出上述结论。2024年11月12日至22日，全瑞士境内2’200个至少有一个子女的家庭参与了这项调查。

调查作者表示，总体而言，与前些年相比，许多话题具有连续性。例如，缺乏经济来源仍是瑞士家庭面临的最棘手问题。很多受访者希望有更多钱来改善家庭生活现状。

根据瑞士联邦统计局对瑞士贫困问题的分析(多语)外部链接，瑞士的贫困大多是短期现象。在2019年至2022年期间，16.7%的人口在四年观察期内至少有一年受到贫困的困扰，但只有1.4%的人口在整个四年的观察期中都受到贫困的影响。

瑞士联邦统计局公布的最新数据(多语)外部链接显示，瑞士的贫困率为8.2%；贫困风险率15.6%(贫困风险率是一个相对阈值。面临贫困风险的人所生活的家庭拥有的经济资源，不包括资产，远低于其所在国家的通常收入水平)。物质和社会(体面生活所需的，甚至是必要的物质及社会生活)匮乏率为4.9%。

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瑞士家庭关注的五大问题还包括健康、住房成本、学校和教育政策。近年来，如何应对社交媒体越来越引发人们的关注。另一方面，作为家庭，人们对气候变化和能源安全的关注度降低。

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