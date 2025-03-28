瑞士家庭倍感压力：除了高昂的医疗保险费用和不断上涨的物价，人们对工作与家庭生活的平衡也忧心忡忡。学校和青少年暴力也是热点问题。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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近期，由瑞士家庭维权组织Pro Familia和养老金保险企业Pax共同发布的第三次家庭晴雨表调查得出上述结论。2024年11月12日至22日，全瑞士境内2’200个至少有一个子女的家庭参与了这项调查。
调查作者表示，总体而言，与前些年相比，许多话题具有连续性。例如，缺乏经济来源仍是瑞士家庭面临的最棘手问题。很多受访者希望有更多钱来改善家庭生活现状。
根据瑞士联邦统计局对瑞士贫困问题的分析(多语)外部链接，瑞士的贫困大多是短期现象。在2019年至2022年期间，16.7%的人口在四年观察期内至少有一年受到贫困的困扰，但只有1.4%的人口在整个四年的观察期中都受到贫困的影响。
瑞士联邦统计局公布的最新数据(多语)外部链接显示，瑞士的贫困率为8.2%；贫困风险率15.6%(贫困风险率是一个相对阈值。面临贫困风险的人所生活的家庭拥有的经济资源，不包括资产，远低于其所在国家的通常收入水平)。物质和社会(体面生活所需的，甚至是必要的物质及社会生活)匮乏率为4.9%。
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瑞士有子女家庭捉襟见肘，怎么办？
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面对不断上涨的生活费用，大多数瑞士有子女家庭都入不敷出。这是瑞士家庭维权组织(Pro Familia Switzerland)第二次家庭晴雨表调查得出的结论。鉴于这一事实，该组织负责人Philippe Gnaegi主张迅速从政策层面予以应对。
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瑞士家庭关注的五大问题还包括健康、住房成本、学校和教育政策。近年来，如何应对社交媒体越来越引发人们的关注。另一方面，作为家庭，人们对气候变化和能源安全的关注度降低。
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借记卡：瑞士人最爱的支付方式
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在瑞士，许多人已经习惯于用卡付款。根据瑞士国家银行(SNB，瑞士央行)最近进行的支付方式调研，借记卡在现场支付中日益受到欢迎，并已取代现金。
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瑞士政府反对设定人口上限提案
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3月21日，瑞士政府对人民党提出的将瑞士人口限制在1000万以内的动议表示反对，并就其理由进行了说明。
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日内瓦机场宣布，由中国东方航空公司(China Eastern)运营，直飞中国上海的航线将于今年6月16日正式开航，每周四班。
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伯尔尼大学将终止藏语课程
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伯尔尼大学(The University of Bern)是目前瑞士唯一一所开设藏语课程的大学，然而该课程将于今年秋季起停止授课。
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电动自行车占据瑞士售出自行车半壁江山
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2024年间，瑞士自行车市场上每两辆售出自行车中就有一辆是电动助力车。与2023年相比，自行车总销量下滑约14%。
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瑞士酝酿针对儿童的社交媒体禁令
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瑞士议会联邦院希望保护儿童及青少年免受抖音海外版TikTok、Instagram等社交媒体的不良影响。
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芬兰稳居全球最幸福国家首位，瑞士位列十三名
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根据联合国3月20日发布的《2025年世界幸福报告》，芬兰连续第八年蝉联世界最幸福的国家；瑞士位列第13位；美国则迎来史上最低排名。
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瑞士科研人员改进瘫痪患者的治疗方法
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洛桑研究人员将康复机器人与脊髓植入装置结合，研发出一款新设备，能够帮助脊髓损伤患者重新行走。
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邦德电影经典取景地雪朗峰重新开放
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由于新缆车索道施工原因关闭5个月的雪朗峰于3月15日再次对游客开放。
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瑞银集团首席执行官2024年收入近1500万瑞郎
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瑞银集团首席执行官安思杰(Sergio Ermotti)2024年的薪水与2023年基本持平，尽管他2024年的任职时间更长(安思杰于2023年4月接过瑞银首席执行官帅印)。
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瑞士的豪华版贫穷生活
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瑞士有逾8%的人口是穷人，近3.5%的人需要领取社会救济。在富有的瑞士，穷人也必须“奢侈”起来，所以对他们来说，养家糊口并不容易。
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在瑞士当穷人是一种什么滋味
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瑞士资讯前一阵刊登了一篇关于在瑞士当穷人的文章，一位读者Grégoire Barbey读了以后，提出贫穷是无法当作实验来体验的，他为我们投稿分享了他的观点。
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在瑞士穷人养不起孩子
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在瑞士生活有困难的人，可以领取社会救济金，而在这些靠补助度日的人中，单身母亲的人数很多。瑞士资讯swissinfo.ch采访了一位这样的母亲，尽管她有一份兼职工作，也有孩子父亲的赡养费，但是依然要靠社会救济生活。
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瑞士人也有“养老焦虑症”：退休即贫穷?
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在瑞士这个长寿且富有的国家不存在“养儿防老”的概念。老有所养靠的是“三大支柱”的养老金体系保障。尽管建立于1972年的瑞士养老金体系至今发展得已经较为完善，但退休人口的财富差距依然非常之大。虽然大多数退休者可以无忧地颐养天年，但依然有五分之一的老年人“挣扎”在贫困线上。近5万名瑞士老人没有足以弥补退休后收入缩水的储蓄存款。
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