瑞士对移民的看法已经“过时”

一项研究显示，瑞士对“移民”一词的理解已经过时。 Keystone-SDA

一项新的研究表明，典型的瑞士移民年轻、有良好的教育背景，来自周边国家。

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一支由洛桑联邦理工学院(EPFL)和日内瓦大学合作组建的研究团队希望通过这项研究，全面描绘1966年至今来到瑞士的国际移民情况。

研究人员分析了来自人口普查、人口登记和瑞士中央移民信息系统的数百万条数据集。《国际移民》(International Migration)期刊近日发表了其研究成果。

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公众对移民的认知还停留在上世纪90年代。当时，大量以穆斯林为主的难民从巴尔干地区涌入瑞士，并寻求长期居留。

这种“移民形象”已不再符合当今现实。洛桑联邦理工学院城市人口学实验室负责人Mathias Lerch解释道：“多数移民来瑞士是为了接受职业培训或把握工作机会，其中一半会在居住5年-10年后，带着年轻的家庭离开瑞士。”

招聘潜力

研究显示，在瑞士持有B或C居留许可的人群中，近60%拥有大学学历。剩余的40%教育水平中等或以下，主要从事服务业，例如医疗、餐饮或建筑行业。

Lerch表示：“假如瑞士希望在未来确保稳定的经济增长，就需要挖掘新的招聘潜力。”例如，瑞士大学毕业生人数并不足以填补高素质劳动力市场的空缺。

与此同时，对服务业劳动力的需求也在增长。