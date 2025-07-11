瑞士对移民的看法已经“过时”

一项新的研究表明，典型的瑞士移民年轻、有良好的教育背景，来自周边国家。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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一支由洛桑联邦理工学院(EPFL)和日内瓦大学合作组建的研究团队希望通过这项研究，全面描绘1966年至今来到瑞士的国际移民情况。
研究人员分析了来自人口普查、人口登记和瑞士中央移民信息系统的数百万条数据集。《国际移民》(International Migration)期刊近日发表了其研究成果。
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认识一下占瑞士人口四分之一的外国人
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世世代代以来，对无数生活与工作在瑞士这个阿尔卑斯山国的外国人来说，瑞士就是他们远离家乡的家乡。
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公众对移民的认知还停留在上世纪90年代。当时，大量以穆斯林为主的难民从巴尔干地区涌入瑞士，并寻求长期居留。
这种“移民形象”已不再符合当今现实。洛桑联邦理工学院城市人口学实验室负责人Mathias Lerch解释道：“多数移民来瑞士是为了接受职业培训或把握工作机会，其中一半会在居住5年-10年后，带着年轻的家庭离开瑞士。”
招聘潜力
研究显示，在瑞士持有B或C居留许可的人群中，近60%拥有大学学历。剩余的40%教育水平中等或以下，主要从事服务业，例如医疗、餐饮或建筑行业。
Lerch表示：“假如瑞士希望在未来确保稳定的经济增长，就需要挖掘新的招聘潜力。”例如，瑞士大学毕业生人数并不足以填补高素质劳动力市场的空缺。
与此同时，对服务业劳动力的需求也在增长。
只有符合条件的非欧盟/欧洲自由贸易联盟公民，例如经理、专家或拥有多年专业经验的大学毕业生，才可以在瑞士工作。即使是短期就业，非欧盟/欧洲自由贸易联盟公民也需要工作许可。瑞士工作许可的发放数量有限。工作许可也可用于自雇。瑞士公民或持有居留许可人员的配偶无需工作许可。
雇主必须证明其来自非欧盟/欧洲自由贸易联盟国的雇员的就业符合瑞士的经济利益，且无法在瑞士或欧盟/欧洲自由贸易联盟成员国招聘到所需人员。此外，雇主必须为其提供与瑞士公民相同的劳动条件和薪酬。雇主负责向州移民和劳动力市场当局申请工作许可(英)外部链接。不过，如果是自雇人士，则需自行办理相关手续。
有关非欧盟/欧洲自由贸易联盟国家公民的申请程序(英)外部链接的更多信息，请访问瑞士联邦移民局(SEM)网站。
仅持有工作许可并不一定意味着可以进入瑞士。根据国籍，被雇佣人员可能还需要签证(英)外部链接。抵达瑞士后，被雇佣人员必须在14天内向居住地的市政当局进行登记。在此之前，不得开始工作。
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建筑密度不一定会导致城市升温
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拥挤的空间自带热感，这也是为什么大家都会觉得城市密度化导致升温。作为在有限土地上拓展居住空间的手段，密度化似乎不可避免。不过，瑞士专家表示，密度不是问题，如何布局才是关键。
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吉娃娃营救冰川裂缝中的主人
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7月4日，一只吉娃娃协助救出了它在费冰川(Fee Glacier)上被困的主人。它向救援队发出信号，指引救援人员找到掉入冰川裂缝中的男子。
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ABB拓展在华机器人业务
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4月，ABB集团表示拟分拆机器人业务独立上市，并计划在2026年第二季度完成100%分拆。与此同时，ABB于近日宣布拓展在华业务，引进三款新型机器人系列，用于电子、消费品工业、制造业等高速发展的领域。
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