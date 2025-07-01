瑞士小镇拒绝在火车站安装监控摄像头

沃韦拒绝在车站安装监控设施。 Keystone-SDA

沃韦市(Vevey)不希望车站区域受到摄像头实时监控。在6月29日的表决中，居民投票否决了在该区域安装44个摄像头打击街头贩毒的计划。

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经过激烈的投票，选民最终以60.6%的否决票数(3008票反对，1888票支持)拒绝安装摄像头。投票出席率为36.4%。

该项目由沃韦市议会于今年1月发起。该市不仅是全球食品饮料集团雀巢的总部所在地，也与伊韦尔东市(Yverdon)以及洛桑市并列，是沃州受毒品交易影响最严重的地区。除了安装监控设备外，该提案还包括聘请社会工作者、设立社会观察站以及改善街道照明等建议。

地方议会于今年3月通过了提案，并决定就该项目举行公投。