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瑞士小镇拒绝在火车站安装监控摄像头

沃韦拒绝在车站安装监控设施。
沃韦拒绝在车站安装监控设施。 Keystone-SDA

沃韦市(Vevey)不希望车站区域受到摄像头实时监控。在6月29日的表决中，居民投票否决了在该区域安装44个摄像头打击街头贩毒的计划。

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经过激烈的投票，选民最终以60.6%的否决票数(3008票反对，1888票支持)拒绝安装摄像头。投票出席率为36.4%。

该项目由沃韦市议会于今年1月发起。该市不仅是全球食品饮料集团雀巢的总部所在地，也与伊韦尔东市(Yverdon)以及洛桑市并列，是沃州受毒品交易影响最严重的地区。除了安装监控设备外，该提案还包括聘请社会工作者、设立社会观察站以及改善街道照明等建议。

地方议会于今年3月通过了提案，并决定就该项目举行公投。

人民网外部链接在2017年的相关报道中提到，中国已经建成世界上最大的视频监控网-“中国天网”，视频镜头超过2000万个，并利用人工智能和大数据进行警务预测，在中国全面普及。维基百科外部链接提供的数据显示，“天网系统”利用人脸识别、大数据、人工智能等技术，连接不同场所(如：火车站、饭店、商场、剧院等公共场所，公交车、地铁、出租车等交通工具)的监控镜头，可在极短时间内识别大量居民身份。截止2019年，天网系统在中国内陆各地已拥有2亿个公共摄像头。其中，8所城市位列世界最大规模监控城市前十名：重庆、深圳、上海分列世界前3名，其它前10名的中国内陆城市还包括天津(4)、济南(5)、武汉(7)、广州(8)和北京(9)。

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