瑞士小镇拒绝在火车站安装监控摄像头

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格劳宾登州是瑞士最宜居之地
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在网上，瑞士账户是令人羡慕的IP地址。那在瑞士境内，这个IP在哪里呢？五年一度的调查显示，格劳宾登州的居民身体健康、心情愉悦、压力小、睡眠足，是名副其实的幸福地。
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瑞士居住密集化挤占贫困人口生存空间
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据瑞士一项研究显示，居住密度提升为城市中心建新公寓创造了空间。然而，拆除旧建筑，兴建新公寓，租户需要搬离时，低收入家庭受到的影响通常高于平均水平。
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瑞士家庭规模日趋缩小
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在全球人口危机中，中立国瑞士也不能独善其身。根据瑞士联邦统计局的数据，2024年，瑞士人口增速继续不容乐观。女性生育子女的数量已触底历史最低纪录，家庭规模大幅缩水。
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苏黎世联邦理工学院稳居欧洲境内高校榜首
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根据国际教育市场咨询公司QS最新发布的全球高校排名，苏黎世联邦理工学院继续稳坐欧洲境内最佳高校的位置。与去年相比，榜单中另外9所瑞士大学的排名有升有降。
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瑞士人希望有强大军队，同时加强与北约关系
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苏黎世联邦理工学院(ETHZ)军事科学院(ACAMIL)和安全研究中心(CSS)联合发布的《安全2025》(Security 2025)调研发现，瑞士民众支持义务兵役制度，并倾向于加强与北约的纽带。
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四分之一的瑞士人常感压力重重
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瑞士有四分之一的人表示自己“经常或几乎总是”处于压力之下。而在30岁以下人群中，这一比例更高，已达40%。
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瑞士国家公园借助人工智能探秘野生动物的秘密生活
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研究人员正在瑞士国家公园利用人工智能研究野生动物的行为。他们希望了解鹿、狐狸等动物在人类不在场的情况下都会做些什么。
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瑞士必须为负利率回归做好准备
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刚刚过去的5月，瑞士通胀水平达到四年来最低的-0.1%，加之瑞郎的坚挺，瑞士可能回归负利率时代。
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瑞士议会联邦院希望简化武器出口及再出口程序
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瑞士战争物资出口将更加简化。瑞士议会联邦院日前决定对来自25个西方国家的申请给予事先授权(prior authorisation)，并希望允许这些国家在无需授权的前提下二次出口瑞士制造的设备。
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茜茜、维多利亚与查尔斯：瑞士与欧洲王室的百年关系
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自19世纪以来，瑞士便与欧洲王室保持着密切的关系，尤其在贵族们把瑞士当作度假胜地的年代。而苏黎世国家博物馆(National Museum)近日推出的新展，回顾了各国王室造访瑞士的历史，以及瑞士民众对这些访问的反应。
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