瑞士山歌约德尔调入选联合国教科文组织非物质文化遗产名录

山歌约德尔调宣布列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录。 Keystone-SDA

联合国教科文组织将非物质文化遗产定义为世代相传的传统，而不是对自然景观或建筑的保护。去年4月，瑞士向联合国教科文组织相关委员会提出将约德尔调列为文化遗产的申请。同时，为促进这一文化传统的进一步传播采取了具体措施。如开展约德尔调学习和培训；支持这一领域的音乐人；并在全国范围内促进约德尔调俱乐部之间的联络等。

日前，约德尔传统唱法被联合国教科文组织正式认定为非物质文化遗产。

瑞士联邦文化局(Federal Office of Culture)宣布，该决定由联合国教科文组织设立的政府间保护非物质文化遗产委员会(Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage)在印度首都新德里作出。

联邦文化局在声明中指出：约德尔调作为“瑞士标志性的山歌，”融合了多种艺术表现形式，深深植根于瑞士民间。

12’000余位约德尔调歌手组成了瑞士约德尔调协会旗下711个歌唱团体。

协会秘书长Hector Herzig在接受瑞士新闻社Keystone-SDA采访时表示：“此次入选名录是对约德尔调极具意义的认可。”

“这是对瑞士数代人塑造的约德尔调所代表的团结精神、炙热情怀及文化身份的认同。”

