瑞士快餐业繁荣引发公民健康担忧

快餐门店数量激增令人担忧。

瑞士的快餐门店数量日益增多，且势不可挡，引发政府和医生对民众饮食习惯及人口健康的忧虑。

作为瑞士最大的快餐企业，麦当劳于今年4月宣布，预计中期将门店数量增加到200家。美国连锁快餐品牌温蒂汉堡(Wendy’s)以及墨西哥风味快餐连锁店塔可钟(Taco Bell)也宣布将瑞士纳入新店扩张战略。主营咖啡及糕点的星巴克咖啡瑞士区总监Stefan Hungenberg在2024年的一份声明中表示，该品牌计划在瑞士开设90个门店。

目前，瑞士全国快餐店共有不到500家，但实际规模还需加入大量售卖土耳其烤肉饼(kebab)、墨西哥夹饼(taco)和披萨(pizza)的店铺。

相关内容 人口统计 瑞士肥胖率翻倍，专家呼吁改革诊断方法 此内容发布于 包括日内瓦大学医院(HUG)研究员在内的国际医生小组指出，身体质量指数(BMI，简称体质指数)并不是可靠的健康衡量指标。专家组呼吁修订肥胖症诊断指南。 更多阅览 瑞士肥胖率翻倍，专家呼吁改革诊断方法

该数字在公共卫生层面也有体现。据瑞士联邦食品安全和兽医局(Federal Food Safety and Veterinary Office, FSVO)数据统计，大约15%的瑞士儿童及43%的成人存在超重或肥胖问题。联邦官员指出，快餐除导致体重超标外，还会引发心血管疾病、糖尿病和癌症等不良后果。

日内瓦大学医院(HUG)肥胖症治疗中心主任Jorge Correia在接受瑞士新闻社Keystone-ATS采访时表示：“美国快餐类餐厅最多，患肥胖症比例也最高，这绝非偶然。饮食环境的作用非常关键。”

瑞士健康观察站(Swiss Health Observatory, Obsan)为政府及各州提供独立的医疗体系分析研究。其就肥胖问题公布的最新数据显示，截至2022年，瑞士15至19岁青少年肥胖率达16.4%。该比例在20至24岁人群中为28.1%。与2017年时的数据相比，前者比例增加了两个百分点以上，后者增幅近三个百分点。

Correia认为：“快餐连锁店的广告宣传尤其针对年轻群体。儿童套餐会附赠玩具。品牌也会通过网络博主进行宣传。”法国等国已经采取措施限制儿童接触此类广告。瑞士联邦食品安全和兽医局称，目前瑞士食品行业正在实施“自愿且有效的自律机制”。

相关内容 您的孩子在网上被诱导吃垃圾食品的四种方式 此内容发布于 一项瑞士的试点研究显示，针对年仅四岁的孩子们，网络上充斥着各种不健康食品的广告。这是世界卫生组织(WHO)监测工具得出的一个结论。 更多阅览 您的孩子在网上被诱导吃垃圾食品的四种方式

尽管未来情况不容乐观，但Correia相信某些措施能扭转局面，并解释说：“对每位患者进行针对性管理很有必要。设定符合其需求的明确目标，并提供多学科支持。”他建议加强基层全科医生的培训，以提升肥胖患者的诊疗水平。

瑞士联邦食品安全和兽医局对现况表示担忧，希望通过与食品行业合作，“增强全民的营养素养”。该机构指出，几乎瑞士所有的大型食品饮料制造商都自愿承诺降低产品含糖量。

中国的预制菜问题 中国民以食为天，然而，近年来快节奏生活和外卖习惯在中国的普及，让预制菜逐渐走进家庭。 中国预制菜产业呈现爆发式增长，市场规模从2021年的约3’459亿元迅速扩张到2025年预计超过6’500亿元，并有望在2026年突破万亿元大关。这一快速发展得益于疫情催化下的便利化需求、冷链物流与加工技术的完善，以及国家政策的扶持。 但行业在快速扩张的同时也面临食品安全标准不健全、营养与健康隐忧、消费者信任不足，以及“预制菜进校园”等社会争议，如何在规模化与规范化之间取得平衡，成为未来发展的关键问题。