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瑞士政府计划削减对非欧盟国家居民的社会福利

自2008年以来以“工作或受教育目的”来到瑞士的第三国国民在2022年几乎完全不依赖社会福利支持(0.2%)。
自2008年以来以“工作或受教育目的”来到瑞士的第三国国民在2022年几乎完全不依赖社会福利支持(0.2%)。 Keystone / Christian Beutler

2022年，生活在瑞士的669'100名来自第三国(非欧盟国)的居民中，有6.7%的人领取了社会救济金。这一数字比前一年略微下降了0.5个百分点。从2015至2017年间，这一比例约为8.5%。

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Keystone-SDA

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2022年，约44’900名来自第三国的居民在瑞士领取了社会救济金，占总数的6.7%。这一比例显著高于欧盟和欧洲自由贸易联盟(EFTA)国家的同类数字(2.3%)，以及瑞士本国居民的占比(1.9%)。

在这些第三国居民中，近一半来自非欧盟或非欧洲自由贸易联盟的欧洲国家(42.8%)，其次是非洲(26.2%)、亚洲(19.9%)和美洲(10.8%)。其中，56%持有永久居留许可(C卡)，42.8%持有短期居留许可(B卡)。

在这些领取社会救助的第三国居民中，28.1%是有一个或多个子女的外国夫妇，27.3%是单亲家庭，25.8%是独居，9.1%是无子女夫妻。

自2008年以来，以“工作或受教育为目的”来到瑞士的第三国居民几乎无人依赖社会救助(0.2%)。相比之下，作为家庭团聚一部分进入瑞士的居民的社会救助率为5.3%。总体而言，女性领取社会救助的可能(5.7%)高于男性(4.5%)，尤其是54岁以下的女性。

在瑞士没有难民庇护身份的第三国居民的社会救助率为5.6%，而有受庇护背景的居民则高达18.4%。

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