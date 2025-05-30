瑞士教育部门负责人呼吁校内减少使用手机

瑞士教育部门总负责人支持在校内禁用手机。 Keystone-SDA

新上任的瑞士跨州教育负责人希望，除教学需要外，在校内全面禁止手机的使用。

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瑞士州级教育局局长联席会议(Conference of Cantonal Directors of Education，EDK)主席Christophe Darbellay在接受Tamedia媒体集团采访时表示：“学生一旦进入学校就应收起手机。” Darbellay认为，学生在日常生活和在校学习期间使用手机过于频繁。

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不过，瑞士州级教育局局长联席会议近日公布的基础技能评估报告并未提及手机是对学生造成影响的因素。当被问及如今的学生专注力是否变差时，Darbellay表示：“这么说缺乏科学依据。”

前联席会议主席Silvia Steiner也曾呼吁在教室和课外活动区域禁止手机的使用。不过，她在去年秋天Tamedia媒体集团刊登的一份采访中提到，由政界人士推动相关的全国禁令没有必要。

学会正确使用智能手机

在瑞士，学校禁止使用手机或在校划定手机禁用区是许多州和市镇都很关注的问题。近日，库尔(Chur)市宣布考虑推行禁令。

今年3月，卢塞恩州议会则决定反对禁令，理由是儿童和青少年需要学习合理使用数字媒体。此外，相关责任应由学校承担。施维茨州议会持类似观点。

一项调查发现，绝大多数瑞士受访者赞成禁止在校使用手机。根据索托莫研究所(Sotomo Institute) 2024年底的一份相关分析报告，该观点在18到25岁年龄段人群中甚至有三分之二的支持者。

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欧洲部分国家在校手机使用规定： 全面或严格限制使用手机的国家：意大利作为第一个禁止学生上课使用手机的欧洲国家，于2007年禁止学生上课时使用手机，违规者依情况将面临相应处罚。 法国自2018年起禁止15岁以下学生在校使用手机、平板和智能手表；2024年，部分中学试行更严格的“数字休息”政策，要求学生在入校时上交手机。 于2024年先后推出在校手机使用不同程度禁令的欧洲国家包括：荷兰、匈牙利、芬兰、希腊。西班牙、丹麦和奥地利也于今年陆续加入这一行列。 政策相对宽松的国家：德国和英国政策相对宽松，没有强制性的全国性禁令，学校可以自主制定手机使用规则。 鼓励手机在校使用国家：爱沙尼亚政府则鼓励学生在课堂上使用手机和人工智能工具进行学习。自2025年9月起，作为国家“AI跃进”计划的一部分，16至17岁的学生将获得个人AI账户。