瑞士滑雪胜地酒吧新年夜发生火灾，造成数十人死亡，上百人重伤

据瑞士警方称，1月1日凌晨1:30左右，一家名为Le Constellation的酒吧发生火灾。 Keystone-SDA

据瓦莱州警方消息，2026年1月1日，瑞士南部滑雪胜地克莱恩-蒙塔纳(Crans-Montana)的Le Constellation酒吧发生大火，已造成数十人死亡，约100人重伤。当局表示，目前这场新年火灾的原因不详，但已排除人为袭击的可能性。

瓦莱州警察负责人Frédéric Gisler在当天上午10:00的新闻发布会上表示，酒吧发生大火后，“数十人被推定死亡”，另有约100人重伤。

“截至发稿时，所有伤者均已接受治疗，”他告诉记者。伤者被送往多家医院，包括锡永、洛桑、日内瓦和苏黎世的医院。Gisler表示，伤者很可能来自不同国家。

瓦莱州警方称，这起事件发生在1月1日星期四凌晨1:30左右，地点是一家拥挤的酒吧。

警方发言人Gaëtan Lathion此前曾表示发生了一起原因不明的爆炸。然而，检察官Béatrice Pilloud告诉记者，爆炸被认定为火灾而非袭击，并补充说，当局正在努力将遇难者遗体送还家属。目前调查正在进行中。

《新报》(Le Nouvelliste）和罗纳广播电台(Rhône FM)的网站也报道称，“约有40人死亡”，至少 100 人受伤。

警方称，事发时这家人气酒吧内有超过100人。

瓦莱州政府已宣布进入紧急状态。此举旨在确保所有必要资源能够尽快被调动。

州警察​​、市警察、地区消防部门和数架直升机已抵达现场。该区域已被完全封锁，并在位于瑞士阿尔卑斯山脉中心地带、瓦莱州克莱恩-蒙塔纳镇上空设立了禁飞区，该镇位于马特洪峰以北仅40公里处。

电话求助热线：0041 84 811 21 17。