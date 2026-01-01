The Swiss voice in the world since 1935
Новости

Пожар в баре на швейцарском горнолыжном курорте: есть погибшие

В результате пожара в баре в Кран-Монтане погибли несколько человек (VS)
По данным швейцарской полиции, пожар начался около 1:30 утра 1 января в баре под названием Le Constellation. Keystone-SDA

В ночь на 1 января на горнолыжном курорте Кран-Монтана (Crans-Montana) в кантоне Вале (Valais) на юге Швейцарии произошёл пожар в баре Le Constellation, в результате которого погибли десятки человек, десятки пострадали. Как сообщают региональные СМИ, число жертв может оказаться значительно выше.

6 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

В результате пожара в баре Le Constellation на швейцарском курорте Кран-Монтана (Crans-Montana, кантон Вале) предположительно погибли несколько десятков человек, ещё около 100 получили серьёзные травмы. Такие данные озвучил начальник кантональной полиции кантона Фредерик Жислер (Frédéric Gisler) на пресс-конференции в четверг утром, 1 января 2026 года.

«На данный момент всем пострадавшим была оказана медицинская помощь», — уточнил Фредерик Жислер. Раненые были доставлены в больницы Сьона, Лозанны, Женевы и Цюриха. По предварительной информации, среди погибших и пострадавших могут быть иностранные граждане. Пожар произошёл примерно около 1:30 ночи в переполненном баре. Ранее представитель полиции кантона Вале Гаэтан Латион (Gaëtan Lathion) говорил о «взрыве неустановленного происхождения», однако прокурор Беатрис Пийу (Béatrice Pilloud) уточнила: речь идёт о пожаре, а не об «умышленной атаке».

По данным полиции, в момент инцидента в баре находились более сотни человек.
По данным полиции, в момент инцидента в баре находились более сотни человек. Keystone / Alessandro Della Valle

Власти начали расследование и занимаются организацией опознания и передачи тел семьям погибших. Газета Le Nouvelliste и радиостанция Rhône FM сообщали о порядка 40 погибших и о как минимум 100 пострадавших. По данным полиции, в момент инцидента в баре находились более сотни человек. Кантональные власти объявили режим чрезвычайной ситуации, с тем чтобы быстро мобилизовать все необходимые кадровые и материальные ресурсы.

На месте продолжают работу кантональная и муниципальная полиция, региональные пожарные службы, несколько вертолётов спасательных служб. Район полностью оцеплен, над курортом введена бесполётная зона. Курорт Кран-Монтана расположен в самом центре Швейцарских Альп, в кантоне Вале, примерно в 40 км к северу от горы Маттерхорн (Matterhorn), и является одним из самых известных зимних курортов страны.

Федеральный президент Ги Пармелен отложил своё запланированное на полдень 1 января новогоднее обращение к стране. Он «делает это из уважения к страданиям и трауру семей жертв мощного взрыва в Кран-Монтане». Об этом говорится в электронном письме Федерального министерства экономики, образования и научных исследований (WBF), распространённом в четверг утром 1 января. По его словам, «то, что должно было стать моментом радости, в ночь на 1 января в Кран-Монтане обернулось трагедией, которая затронула всю Швейцарию и зарубежные страны. Федеральный совет с глубокой скорбью воспринял эту трагедию».

Реакция на трагедию поступает и из-за рубежа

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило в сети X: «Наши мысли — со всеми пострадавшими и погибшими в результате этой страшной трагедии в Кран-Монтане. Мы выражаем признательность швейцарским экстренным службам, которые возглавляют спасательную операцию. Мы продолжим следить за развитием ситуации, а наши консульские сотрудники готовы оказать поддержку всем гражданам Великобритании, которые могли пострадать в результате пожара».

Президент Франции Эммануэль Макрон также поделился своими чувствами в связи с пожаром в Кран-Монтане: «Все мои мысли — с семьями погибших и с пострадавшими. Швейцарии, её народу и её властям я передаю полную солидарность Франции и нашу братскую поддержку», — написал он в сети X.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что находится на связи со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом. «Я остаюсь в контакте с послом Италии, который вместе с сотрудниками консульства в Женеве направляется на место происшествия. В настоящее время проверяется, есть ли среди пострадавших граждане Италии. Кризисное подразделение МИД Италии и дипломатические представительства в Швейцарии взаимодействуют со швейцарской полицией», — проинформировал он.

Для родственников погибших и пострадавших организована горячая телефонная линия:

📞 +41 84 811 21 17

Корреспондентка телеканала SRF по кантону Вале Анна-Лиза Ахтерманн (Anna-Lisa Achtermann) сообщила из Кран-Монтаны, что местные жители находятся в состоянии глубокого шока. По её словам, люди приходят к месту трагедии, чтобы составить собственное представление о ситуации. Одна из женщин рассказала журналистке, что разыскивает пропавшего родственника.

Как отметила Анна-Лиза Ахтерманн, в настоящее время проводится идентификация погибших. По информации властей, эта задача имеет наивысший приоритет, поскольку прежде всего необходимо уведомить всех родственников. Именно поэтому, подчеркнула журналистка, официальные органы крайне сдержанны в распространении дополнительной информации.

Корреспондентка также указала, что среди погибших, по предварительным оценкам, может быть много туристов. Кран-Монтана является горнолыжным курортом, и сейчас там высокий сезон. Бар, в котором произошёл пожар, по рассказам жителей курорта, пользовался особой популярностью среди подростков и молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет.

среди погибших, по предварительным оценкам, может быть много туристов.
Среди погибших, по предварительным оценкам, может быть много туристов. Очевидцы сообщают, что возгорание могло начаться из-за бенгальских огней, закреплённых на бутылках с шампанским. Власти кантона Вале пока не могут подтвердить это. POLIZEI VS

Корреспондент SRF Томас Прессманн (Thomas Pressmann), также находящийся в Кран-Монтане, описал ситуацию на месте происшествия. По его словам, стоит очень хорошая погода и на курорте очень много людей. Очевидно, отметил он, что это время года имеет особое значение для данного туристического региона: бары, рестораны и террасы заполнены посетителями. Людей много, они наслаждаются солнцем — и это, по его словам, выглядит несколько сюрреально.

Однако, продолжил журналист, когда подходишь к месту трагедии, становится ясно, что что-то здесь не в порядке. Там много журналистов, полиция полностью оцепила территорию, и на улицах уже появляются первые цветы — тюльпаны и розы, которые люди приносят в память о многочисленных жертвах трагедии.

Материал был актуализирован в 16. 00 по местному времени 1 января 2026 года.

Новости

