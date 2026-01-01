Пожар в баре на швейцарском горнолыжном курорте: есть погибшие

По данным швейцарской полиции, пожар начался около 1:30 утра 1 января в баре под названием Le Constellation. Keystone-SDA

В ночь на 1 января на горнолыжном курорте Кран-Монтана (Crans-Montana) в кантоне Вале (Valais) на юге Швейцарии произошёл пожар в баре Le Constellation, в результате которого погибли десятки человек, десятки пострадали. Как сообщают региональные СМИ, число жертв может оказаться значительно выше.

В результате пожара в баре Le Constellation на швейцарском курорте Кран-Монтана (Crans-Montana, кантон Вале) предположительно погибли несколько десятков человек, ещё около 100 получили серьёзные травмы. Такие данные озвучил начальник кантональной полиции кантона Фредерик Жислер (Frédéric Gisler) на пресс-конференции в четверг утром, 1 января 2026 года.

«На данный момент всем пострадавшим была оказана медицинская помощь», — уточнил Фредерик Жислер. Раненые были доставлены в больницы Сьона, Лозанны, Женевы и Цюриха. По предварительной информации, среди погибших и пострадавших могут быть иностранные граждане. Пожар произошёл примерно около 1:30 ночи в переполненном баре. Ранее представитель полиции кантона Вале Гаэтан Латион (Gaëtan Lathion) говорил о «взрыве неустановленного происхождения», однако прокурор Беатрис Пийу (Béatrice Pilloud) уточнила: речь идёт о пожаре, а не об «умышленной атаке».

По данным полиции, в момент инцидента в баре находились более сотни человек. Keystone / Alessandro Della Valle

Власти начали расследование и занимаются организацией опознания и передачи тел семьям погибших. Газета Le Nouvelliste и радиостанция Rhône FM сообщали о порядка 40 погибших и о как минимум 100 пострадавших. По данным полиции, в момент инцидента в баре находились более сотни человек. Кантональные власти объявили режим чрезвычайной ситуации, с тем чтобы быстро мобилизовать все необходимые кадровые и материальные ресурсы.

На месте продолжают работу кантональная и муниципальная полиция, региональные пожарные службы, несколько вертолётов спасательных служб. Район полностью оцеплен, над курортом введена бесполётная зона. Курорт Кран-Монтана расположен в самом центре Швейцарских Альп, в кантоне Вале, примерно в 40 км к северу от горы Маттерхорн (Matterhorn), и является одним из самых известных зимних курортов страны.

Внешний контент Was ein Moment der Freude sein sollte, verwandelte sich in der Nacht in Crans-Montana in eine Trauer, die die ganze Schweiz und das Ausland betrifft. Der Bundesrat hat diese Tragödie mit tiefer Bestürzung zur Kenntnis genommen. — Guy Parmelin (@ParmelinG) January 1, 2026 Внешняя ссылка

Федеральный президент Ги Пармелен отложил своё запланированное на полдень 1 января новогоднее обращение к стране. Он «делает это из уважения к страданиям и трауру семей жертв мощного взрыва в Кран-Монтане». Об этом говорится в электронном письме Федерального министерства экономики, образования и научных исследований (WBF), распространённом в четверг утром 1 января. По его словам, «то, что должно было стать моментом радости, в ночь на 1 января в Кран-Монтане обернулось трагедией, которая затронула всю Швейцарию и зарубежные страны. Федеральный совет с глубокой скорбью воспринял эту трагедию».

Реакция на трагедию поступает и из-за рубежа

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило в сети X: «Наши мысли — со всеми пострадавшими и погибшими в результате этой страшной трагедии в Кран-Монтане. Мы выражаем признательность швейцарским экстренным службам, которые возглавляют спасательную операцию. Мы продолжим следить за развитием ситуации, а наши консульские сотрудники готовы оказать поддержку всем гражданам Великобритании, которые могли пострадать в результате пожара».

Президент Франции Эммануэль Макрон также поделился своими чувствами в связи с пожаром в Кран-Монтане: «Все мои мысли — с семьями погибших и с пострадавшими. Швейцарии, её народу и её властям я передаю полную солидарность Франции и нашу братскую поддержку», — написал он в сети X.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что находится на связи со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом. «Я остаюсь в контакте с послом Италии, который вместе с сотрудниками консульства в Женеве направляется на место происшествия. В настоящее время проверяется, есть ли среди пострадавших граждане Италии. Кризисное подразделение МИД Италии и дипломатические представительства в Швейцарии взаимодействуют со швейцарской полицией», — проинформировал он.

Для родственников погибших и пострадавших организована горячая телефонная линия:

📞 +41 84 811 21 17

Корреспондентка телеканала SRF по кантону Вале Анна-Лиза Ахтерманн (Anna-Lisa Achtermann) сообщила из Кран-Монтаны, что местные жители находятся в состоянии глубокого шока. По её словам, люди приходят к месту трагедии, чтобы составить собственное представление о ситуации. Одна из женщин рассказала журналистке, что разыскивает пропавшего родственника.

Как отметила Анна-Лиза Ахтерманн, в настоящее время проводится идентификация погибших. По информации властей, эта задача имеет наивысший приоритет, поскольку прежде всего необходимо уведомить всех родственников. Именно поэтому, подчеркнула журналистка, официальные органы крайне сдержанны в распространении дополнительной информации.

Корреспондентка также указала, что среди погибших, по предварительным оценкам, может быть много туристов. Кран-Монтана является горнолыжным курортом, и сейчас там высокий сезон. Бар, в котором произошёл пожар, по рассказам жителей курорта, пользовался особой популярностью среди подростков и молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет.

Среди погибших, по предварительным оценкам, может быть много туристов. Очевидцы сообщают, что возгорание могло начаться из-за бенгальских огней, закреплённых на бутылках с шампанским. Власти кантона Вале пока не могут подтвердить это. POLIZEI VS

Корреспондент SRF Томас Прессманн (Thomas Pressmann), также находящийся в Кран-Монтане, описал ситуацию на месте происшествия. По его словам, стоит очень хорошая погода и на курорте очень много людей. Очевидно, отметил он, что это время года имеет особое значение для данного туристического региона: бары, рестораны и террасы заполнены посетителями. Людей много, они наслаждаются солнцем — и это, по его словам, выглядит несколько сюрреально.

Однако, продолжил журналист, когда подходишь к месту трагедии, становится ясно, что что-то здесь не в порядке. Там много журналистов, полиция полностью оцепила территорию, и на улицах уже появляются первые цветы — тюльпаны и розы, которые люди приносят в память о многочисленных жертвах трагедии.

Материал был актуализирован в 16. 00 по местному времени 1 января 2026 года.

