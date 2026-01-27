瑞士移民潮降温

瑞士联邦政府表示，前往瑞士的移民人数呈现下降趋势。 Keystone-SDA

去年，瑞士的移民增速放缓。与2024年相比，去年离开瑞士的外籍公民数量增多，而迁往瑞士居住的人减少。

根据初步统计数据，瑞士联邦移民事务秘书处(State Secretariat for Migration, SEM)在1月26日的新闻稿中表示，大约8.3万外籍公民于2025年离开瑞士，较前一年增加约5%。

与此同时，迁入瑞士的外籍居民约16.5万人，较2024年下降约3%。这也意味着外籍公民净移民人数连续第二年出现下滑。2025年，该数据为7.5万人，比2024年少10%。

与2024年相比，来自欧盟及欧洲自由贸易联盟(EFTA)成员国的公民减少了约5%。他们中的大多数因工作原因来到瑞士。来自第三国的新移民则减少了约20%。截至2025年底，瑞士910万总人口中，约240万为外籍居民。

瑞士的移民情况 瑞士的移民组成 瑞士人口中有约 40% 拥有移民背景，包括约240万第一代移民(出生在国外后来移居瑞士)和约60万第二代移民(生在瑞士但父母来自国外)；大多数移民来自欧盟/欧洲自由贸易联盟国家，尤其是意大利、德国、葡萄牙与法国籍人士，近年来乌克兰难民人数增多也影响了构成比例。移民的主要原因是工作机会，超过半数新来者持工作相关居留许可，家庭团聚次之，而真正通过庇护途径留下的仅占少数。 移民的主要职业 职业分布上看，瑞士外国劳动力主要集中在工业、医疗与社会服务等领域，而在 酒店餐饮和建筑业对外籍员工的依赖最为明显。 瑞士的移民趋势 总体来说，瑞士的移民人口既有高技能也有低技能群体，学历呈“两极分化”趋势，并且移民一直是推动瑞士人口增长和劳动力供应的关键力量。

