直接民主制
スイスの民主主義
スイスへの純移民数、2年連続で減少

スイス連邦政府によれば、スイスへの移民は減速している
スイス移民事務局によると、2025年にスイスに移り住んだ移民（難民申請者を含む）は約16万5千人と、前年を約3％下回った。スイスを離れた移民は約8万3千人で、同5％増えた。

1 分
Keystone-SDA
移民事務局が26日発表外部リンクした。移民流入数から流出数を差し引いた純移民数は7万5千人となり、前年より10％減った。純移民数の減少は2年連続。

欧州連合（EU）・欧州自由貿易連合（EFTA＝スイス、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン）からスイスへの移住者（7割は労働目的）は前年比約5％減少した。それ以外の国（第三国、日本を含む）からの移民流入数は約20％減った。2025年末時点で全人口910万人のうち約240万人が外国人だった。

英語からのGoogle翻訳：ムートゥ朋子

スイスインフォではコンテンツの一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者によるチェックを受けています。

