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瑞士联邦铁路数公斤爆炸物被盗

瑞士联邦铁路一处工地用于岩石松动的爆炸物遭窃。
瑞士联邦铁路一处工地用于岩石松动的爆炸物遭窃。 Keystone / Gaetan Bally

瑞士联邦铁路公司(Swiss Federal Railways)位于瑞士北部巴塞尔乡村半州劳芬特山谷的一处建筑工地上，数公斤爆炸物遭窃。窃贼身份不详。瑞士总检察长办公室已启动刑事诉讼程序。

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Keystone-SDA

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瑞士总检察长办公室发言人向瑞士新闻社Keystone-SDA证实了伯尔尼新闻门户平台Plattform J 9月3日的相关报道。该盗窃案发生在今年7月。

被盗爆炸物原计划用于在格雷林根(Grellingen)与杜金根(Duggingen)之间双车道修建时，“清除岩石而进行的松动爆破”。

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据发言人介绍，总检察长办公室“立即”启动了刑事诉讼程序，并正在与联邦警察局、巴塞尔警方及其他部门密切合作，展开调查。

此案涉及盗窃和“涉嫌制造、藏匿和传播爆炸物及有毒气体”。相关部门表示，目前尚无人因该罪行被拘留。鉴于诉讼正在进行中，总检察长办公室不愿透露更多细节。

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