瑞士联邦铁路数公斤爆炸物被盗

瑞士联邦铁路公司(Swiss Federal Railways)位于瑞士北部巴塞尔乡村半州劳芬特山谷的一处建筑工地上，数公斤爆炸物遭窃。窃贼身份不详。瑞士总检察长办公室已启动刑事诉讼程序。
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瑞士总检察长办公室发言人向瑞士新闻社Keystone-SDA证实了伯尔尼新闻门户平台Plattform J 9月3日的相关报道。该盗窃案发生在今年7月。
被盗爆炸物原计划用于在格雷林根(Grellingen)与杜金根(Duggingen)之间双车道修建时，“清除岩石而进行的松动爆破”。
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瑞士有奖征集清除湖底弹药方案
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据发言人介绍，总检察长办公室“立即”启动了刑事诉讼程序，并正在与联邦警察局、巴塞尔警方及其他部门密切合作，展开调查。
此案涉及盗窃和“涉嫌制造、藏匿和传播爆炸物及有毒气体”。相关部门表示，目前尚无人因该罪行被拘留。鉴于诉讼正在进行中，总检察长办公室不愿透露更多细节。
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艾滋病毒：一名日内瓦男性似已被治愈
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知名科学期刊《自然-医学》(Nature Medicine)刊登的一篇文章证实，日内瓦一名感染人类免疫缺陷病毒(HIV，又称艾滋病毒)的患者已获治愈。日内瓦大学医院(HUG)周二(9月3日)宣布，该患者体内已经32个月未检测到艾滋病毒。
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逾三分之二的瑞士人感到精疲力竭
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一项调研发现，瑞士人口中逾三分之二感到自己精疲力竭。只有15%的受访者认为自己的健康状态非常好。
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瑞士人生活在社会经济舒适圈
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瑞士对性取向和性别认同的宽容度差异巨大
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原则上讲，宽容是大部分瑞士人重要的价值观。然而，无论是两性之间，还是根据各党派的政治倾向，对宽容本质的认识都存在巨大差异。
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1300余不同树种在瑞士城市安家
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苏黎世正在探索如何向外国游客推荐这座城市，同时又能避免其他欧洲城市已经出现的过度旅游困扰。
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欧洲年轻人使用安全套的频率降低
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世界卫生组织(World Health Organization, WHO)表示，近年来，欧洲年轻人使用安全套的频率大大降低。不过，瑞士是个例外。
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瑞士党派主席希望向雇佣外国员工的公司征税
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作为瑞士政府与欧盟(EU)谈判的一部分，自由民主党(FDP/PLR)主席蒂埃里·伯卡特(Thierry Burkart)公开支持对瑞士企业征收移民税。
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瑞士将从2025年起提高子女补贴和养老金
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从2025年起，瑞士的养老、遗属和残疾保险金将上调2.9%。政府将把最低养老金提高35瑞郎(约合人民币294元)，达到1260瑞郎(约合人民币10’565元)。
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瑞士军队在2023年共销毁280枚未爆炸弹药
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瑞士自动取款机遇袭事件增多
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