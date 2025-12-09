瑞士肺结核病例呈上升趋势

瑞士肺结核病例越来越多。 Keystone-SDA

瑞士联邦卫生局在接受瑞士新闻社Keystone-ATS采访时表示，瑞士的肺结核病例正在不断增多，其主要原因是来自全球肺结核病高发地区的人口迁入。

今年以来，瑞士已报告475例肺结核病例，而过去两年同期分别是376例和375例，增幅高达26%。不过，值得注意的是，瑞士出生本地人口并未受该增长影响。

早在2023年，联邦公共卫生局已经注意到了该增长趋势。年轻移民群体受到的影响尤其显著。瑞士本地人口中，发病群体主要集中在老年人群。其中许多人在年轻时患上肺结核。当时，该疾病在瑞士的传播范围较现在广泛。

肺结核(Tuberculosis, TB)由结核杆菌(Mycobacterium tuberculosis)引起，通过空气传播。病人咳嗽时，含病原体的飞沫扩散到空气中，被其他健康人群吸入造成感染风险。不过，通常需与病人在同一空间内呆数小时才会被传染。

目前虽有预防疫苗可以接种，但瑞士并未引进。据联邦公共卫生局表示，连续数月服用特殊抗生素对肺结核有极佳疗效，但若置之不理，该疾病通常会导致死亡。

如何区分肺结核和感冒 普通感冒主要表现为急性的呼吸道症状，持续时间一周左右，结核病的诊断介于两周以上的咳嗽咳痰，因为两周往往提示这是一个慢性的感染，这时要进行结核病的筛查。 第二点是发热，结核病的患者有相当一部分会出现低热症状，但是感冒患者的发热往往是超过38℃的高热，而且持续相对较长。另外，结核病的发热还有一种叫午后低热的情况，就是患者在午后体温升高达到一个波峰，之后会有下降。但是一般的呼吸道感染，它的发热时间点不确定或不固定。 如果出现咳嗽、咳痰超过两周，特别是出现血痰等症状时，应及时就诊。只要坚持正规治疗，绝大多数患者都可以治愈。健康人群要主动做好防护。在结核病传播的高风险环境中，比如去医院就诊、接触疑似结核病患者时，主动佩戴口罩。养成良好的生活习惯，劳逸结合，适量运动，保证营养，不随地吐痰，室内经常开窗换气。 资料来源：中国国家疾病预防控制局外部链接

