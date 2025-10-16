瑞奥联合研究发现：狗狗也有“上瘾”表现

瑞士研究指出，狗可能会形成强迫性的玩耍习惯。 Keystone-SDA

有些狗会为了玩具放下一切。一支奥地利与瑞士的联合研究团队发现，这种行为与人类沉迷赌博或网络游戏时的成瘾模式相似。相关研究已发表于《科学报告》(Scientific Reports)期刊。

一只对玩具痴迷到放不下的狗看似很可爱，但也可能隐藏着更严重的问题。维也纳兽医大学的斯特凡妮·里默(Stefanie Riemer)领导的研究指出，这种行为可能与人类的赌博成瘾类似。一些狗即使已经明显疲惫或受伤，却仍持续玩耍。

研究人员追踪了105只年龄在1-10岁的狗与它们最喜欢的玩具的互动情况，发现多只狗表现出强迫性行为。瑞士伯尔尼大学的阿尔娅·马齐尼(Alja Mazzini)、卡佳·森恩(Katja Senn)和费德里科·蒙特莱奥内(Federico Monteleone)也参与了研究，他们的研究对象主要是被主人形容为“极度好动”的狗。

最常见的犬种包括比利时马里努阿牧羊犬(18只)、边境牧羊犬(9只)和拉布拉多寻回犬(9只)，这些都是典型的工作犬。研究还询问了狗的主人，他们的狗在日常生活中使用玩具的频率。

有的狗连食物都不放在眼里

在这些狗当中，有33只的行为已经接近“上瘾”。它们对玩具的专注几乎到了痴迷的程度，会无视食物以及与主人的互动，即便玩具被收走，也会不断尝试去够它。而玩具被拿走后，就算已经过了15分钟，它们仍难以平静下来。

研究团队表示，这些发现印证了一些个别案例中关于狗玩耍成瘾的报告。与人类对某些行为成瘾类似，这种“即使造成伤害仍难以停止”的强迫性冲动是关键特征。研究团队称，还需进一步探究为何部分狗更容易出现这种行为，以及这种行为对其身体造成的影响，例如关节或韧带的负担。

许多哺乳动物和鸟类都会玩耍

玩耍在哺乳动物中非常普遍，尤其在幼年时期，甚至部分鸟类也会。一般而言，玩耍是健康的表现，但有时也可能是一种应对压力或缓和社交紧张的方式。而有时当玩耍失去节制，就可能演变为类似成瘾的强迫性行为。

行为成瘾与药物依赖有着相似的脑部机制和症状。对于人类而言，除了赌博或游戏，运动、性、购物甚至工作都可能演变为成瘾。

实验动物身上也发现类似迹象

科学家也曾研究过动物的行为成瘾。例如，被培育为“过度奔跑”的小鼠在被强制停止后会出现类似戒断的反应，和药物成瘾者的症状相似。

“就像人类的过度训练一样，啮齿类动物的强迫性奔跑会干扰日常生活，并影响筑巢和自我保护等行为，”研究人员解释道。

他们指出，狗可能在没有任何刻意训练或刺激的情况下表现出类似成瘾的行为。这种现象似乎是自发出现的，而长期的选择性繁育可能在其中发挥了作用，尤其是在工作犬种和纯种血统中。特别爱玩的小狗通常更容易训练、更专注、不易分心，因此饲养者常以“玩耍动机”作为训练潜能的指标。

不过这类狗往往并不合适作家庭宠物，因为它们的冲动性极强，而这一点并非所有觉得边牧可爱的爱犬人士都真正了解。

