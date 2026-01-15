移民与海关执法局枪击事件、对美联储的调查，以及退出国际组织

周二站在位于明尼阿波利斯亨利·惠普尔主教联邦大楼外的一名民众。警方随后向人群发射了催泪瓦斯。 keystone

本周瑞士媒体中美国的相关话题可谓“多到不知从何说起”：美国在伊朗、委内瑞拉以及格陵兰的动向纷纷登上头条。最终，我决定聚焦明尼阿波利斯-当地一名隶属于美国移民与海关执法局(ICE)的执法人员开枪射杀了车内的一名女子，引发持续的抗议活动和多起逮捕。正如一家瑞士报纸所写，明尼苏达州展现了美国社会分裂的根源-以及这种分裂最终会走向何处。

周二，一名美国移民与海关执法局执法人员对一名民众实施抓捕，上周蕾妮·古德就在此地附近被枪杀。 Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

本周在美国明尼阿波利斯爆发了多次大规模抗议活动，民众对一名37岁女子在车内被移民执法人员开枪射杀表达愤怒。不过，一家瑞士报章指出，两个阵营都在以不负责任的方式将这一案件政治化。

《新苏黎世报》(NZZ)上周五(1月9日)写道：“明尼阿波利斯这起致命的ICE行动，是特朗普冷酷移民政策的结果，”该报同时指出，“但民主党方面同样推动了局势的升级”。

1月7日，37岁的蕾妮·古德(Renee Good)在美国北部城市明尼阿波利斯被一名美国移民与海关执法局执法人员开枪打死。

瑞士德语区广播电视台SRF解释：“明尼苏达州由民主党主导的政府与共和党控制的联邦政府，对事件经过的说法存在巨大分歧。根据明尼苏达州政府的说法，开枪行为并无正当理由。一段目击者视频显示，死者的车辆在执法人员开枪时正转向离开。但监管ICE的国土安全部则称，该名执法人员是出于正当防卫：在其同事要求这名37岁的女子下车后，她却驾车向他冲去。”

《新苏黎世报》承认：“对这一事件进行定性并不容易。尽管如此，左右两翼的政客和评论员却迅速得出结论。唐纳德·特朗普宣称该名执法人员被蕾妮·古德‘碾压’，可谓对事实做出的一种骇人的扭曲。特朗普称该执法人员的行为属于正当防卫，甚至表示‘真难以置信他还能活着’。”

《新苏黎世报》进一步指出：“特朗普推行的是一项无情的大规模驱逐政策；与此同时，左翼也在一定程度上促成了发生暴力冲突的必然性。因为部分背景就是，民主党政客将本属移民执法机关的正当职能描绘为法西斯威胁，其中最典型的例子便是明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹(Tim Walz)，他曾将ICE称为‘现代版盖世太保’。”

《新苏黎世报》认为，这种言辞“甚至不惜动用纳粹类比，强化了左翼激进分子的信念，认为在道义上抵抗势在必行”。该报同时指出，目前仍不清楚蕾妮·古德为何将车停在道路中央。“但如果她在阻碍ICE执法工作的印象得到证实，这同样应被纳入整体判断之中。”

《新苏黎世报》最后总结道：“周三清晨发生的这起致命事件是多种趋势叠加的结果。就像在放大镜下，明尼苏达州展现了美国社会分裂的根源。更重要的是，这种分裂最终会导向什么。然而，共和党和民主党并未在此时选择克制，而是将这场悲剧当作加深彼此对立的工具。”

周一，纽约证券交易所大厅屏幕上播放着美联储主席杰罗姆·鲍威尔的一段视频。 Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

周二，来自11家央行的负责人-其中包括瑞士国家银行(SNB)行长马丁·施莱格尔(Martin Schlegel)-发表联合声明，表示“完全声援”美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)。在美国有关部门对鲍威尔展开刑事调查后，出现了这种前所未有的公开支持。

“相当勇敢，”《每日导报》(Tages-Anzeiger)评论道，“任何公开支持鲍威尔的人，都是在与唐纳德·特朗普对立-同时也让自己成为攻击目标。”

美国司法部正在调查鲍威尔在华盛顿一项建筑项目的成本问题上，是否向国会作出了不实陈述。

《每日导报》解释说，施莱格尔的署名并非没有风险。“特朗普向来记仇。瑞士本就承受压力：关税协议尚未签署，而美国多年来一直因所谓的汇率操纵问题密切关注瑞士。特朗普可能会将对鲍威尔的支持视为针对个人的行为，因而再次对瑞士施压。”

不过该报认为，施莱格尔选择表态是正确之举。“央行独立于政治机构，是货币政策的核心原则。经济学界普遍认为，如果央行受制于政府，就无法有效对抗通胀。大量研究表明，央行独立性能够带来更好的政策效果，”文章写道，“在声援杰罗姆·鲍威尔一事上，马丁·施莱格尔捍卫的并非某个人，而是一项原则-也正是这一原则，使货币政策在民主制度下得以有效运作。”

2025年10月，位于瑞士东南部的莫尔特拉奇冰川正在加速消融。 Keystone / Jean-Christophe Bott

上周，美国总统唐纳德·特朗普签署一项行政命令，要求美国退出66个“违背美国利益”的国际组织。受影响最为明显的，是与气候议题相关的条约和委员会。

瑞士法语区广播电台RTS指出，在这66个组织中，约有一半与联合国体系相关。“其中最重要的是《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)，它是所有其他国际气候协定的基础性条约，于1992年在里约热内卢地球峰会上达成，”RTS报道说。

该行政命令还要求美国退出政府间气候变化专门委员会(IPCC)-该机构被视为全球气候科学的权威标准制定者。此外，涉及地球环境保护的多个组织也在退出之列，包括国际可再生能源机构(IRENA)、世界自然保护联盟(IUCN)以及联合国水机制(UN Water)等。

RTS回顾在去年9月的联合国大会上，特朗普曾因抨击气候科学引发强烈反应。他当时将全球变暖形容为“有史以来世界最大骗局”，并称赞煤炭“清洁而美丽”。

退出名单中还包括联合国人口基金(UNFPA)、全球反恐论坛、国际民主与选举援助研究所，以及联合国促进性别平等和增强妇女权能署等。

《新苏黎世报》指出：“特朗普长期以来就对政府间机构持怀疑态度，批评其成本高昂，并质疑其实际成效。此次退出决定，符合其‘美国优先’战略的一贯逻辑。”

下一期《瑞士媒体里的美国》将于1月22日星期四发布。

